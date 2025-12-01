Cristiano Ronaldo Lionel Messi Fifa GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

"من الطفل المطيع ميسي للتحية العسكرية واللعبة الإلكترونية" .. صورة كأس العالم المسمار الأخير في نعش علاقة كريستيانو رونالدو مع فيفا ولكن!

حضن "فيفا" لم يتسع لكريستيانو رونالدو؛ فكانت النتيجة حربًا على مدار سنواتٍ طويلة..

"الحقد" هو السرطان الذي يدمر أي علاقة كونية؛ سواء كان ذلك بين الأشخاص أو المؤسسات، وغيرها.

وهذا ما حدث في علاقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال ونادي النصر حاليًا، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ على مدار السنوات الماضية.

علاقة رونالدو و"فيفا" سادها الكثير من "الحقد" - منذ اليوم الأول -؛ وذلك بين رؤية اللاعب بأنه أكبر من الجوائز الفردية التي يتم منحها لمنافسيه، واعتقاد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الأسطورة البرتغالية يضخم نفسه أكثر من اللازم.

وأخذت العلاقة السيئة تشتعل مع مرور الزمن، حتى وصلت إلى تصرف "فيفا" المُثير للجدل؛ بعد تأهُل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2026، بقيادة رونالدو.

"فيفا" نشر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "مُلصقًا ترويجيًا" يضم قادة ونجوم المنتخبات المُتأهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المكسيك وكندا.

والغريب في الأمر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، "استبدل صورة" رونالدو بزميله في منتخب البرتغال برونو فيرنانديش، متوسط ميدان العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

FIFA 2026Social media

وانتفض عشاق كريستيانو في كل مكان ضد "فيفا"؛ الذي اضطر في النهاية إلى استبدال هذا "المُلصق الترويجي" بآخر، يتواجد فيه الأسطورة البرتغالية - هذه المرة -.

ورغم تداركه الأمر وقيامه بوضع "مُلصق جديد"؛ إلا أن تصرف "فيفا" لا يُمكن أن يمر مرور الكرام، حيث فضح العلاقة السيئة للغاية بينه ورونالدو.

ونحن من ناحيتنا يُمكن أن نلخص علاقة رونالدو السيئة مع "فيفا"، في مجموعة من المحطات السريعة والمُهمة؛ وذلك في السطور التالية..

  • Manchester United's Cristiano Ronaldo (RAFP

    الفتى الذهبي.. بداية تكوين فكرة كريستيانو رونالدو السيئة ضد "فيفا"!

    منذ اليوم الأول الذي لامس فيه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الكرة؛ كُنا نعلم أننا أمام موهبة فذة، مليئة بالمهارات مع الكثير من التضحيات والالتزام.

    إلا أن رونالدو شعر أن موهبته لا تحظى بالتقدير الكافي؛ وذلك بخسارته الجوائز الفردية تلو الأخرى، وفي مقدمتها "الجولدن بوي" أو "الفتى الذهبي".

    رونالدو دخل قائمة أفضل 3 لاعبين في النسختين الأولى والثانية من جائزة "الفتى الذهبي"، وذلك في عامي 2003 و2004؛ إلا أنه خسرهما لمصلحة كل من الهولندي رافاييل فان در فارت والإنجليزي واين روني، على التوالي.

    ثم جاءت نسخة 2005، التي خرج فيها الأسطورة البرتغالية من قائمة الثلاثة الأوائل لجائزة "الفتى الذهبي"، لتكون بداية غضبه الحقيقي؛ خاصة أنه كان يلعب على مستوى عالٍ وقتها مع فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، عكس الكثير من منافسيه.

    ورغم ذلك.. ذهبت جائزة "الفتي الذهبي 2005" إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ الذي لم يكن قد لعب سوى 9 مباريات فقط، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    وجاء اختيار ميسي للتتويج بالجائزة؛ بسبب أدائه المُبهر مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، وتتويجه باللقب وقتها.

    هُنا.. بدأ كريستيانو رونالدو يكوّن فكرته بأنه لا يُمكن الحكم على موهبة اللاعب، أو تقديره بـ"الجوائز الفردية"؛ من خلال البطولات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فقط.

    * أرقام كريستيانو رونالدو مع فريق مانشستر يونايتد الأول 2004-2005:

    - مباريات: 50.

    - مساهمات تهديفية: 19.

    - أهداف: 9.

    - تمريرات حاسمة: 10.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REALMADRIDAFP

    جوزيف بلاتر.. بين "الطفل المطيع" ميسي وتحية كريستيانو رونالدو العسكرية

    ما يُمكن تسميته بـ"حقد" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، زاد بشكلٍ كبير للغاية عام 2013؛ عندما أعلن رئيس هذه المؤسسة - وقتها - السويسري جوزيف سيب بلاتر، تفضيله للأرجنتيني ليونيل ميسي.

    وتم سؤال بلاتر أثناء تواجده كضيف شرف في محاضرة بـ"جامعة أوكسفورد يونيون" الإنجليزية، عن الأفضل بين رونالدو وميسي؛ ليختار الأسطورة الأرجنتينية الذي كان يلعب وقتها في صفوف العملاق الإسباني برشلونة، وبدون أي تردد.

    ليس هذا فقط.. بلاتر سخر من رونالدو وقتها؛ حيث قام بوصفه بـ"العسكري" داخل أرضية الملعب، مع تقليد احتفاليته وحركاته.

    أما بخصوص ميسي؛ فقد وصفه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك بـ"الطفل المطيع"، الذي تتمناه أي أم في العالم.

    ومن هُنا.. وصل الأسطورة البرتغالية إلى قناعة تامة، بأن "فيفا" ورئيسه يقفان ضده لصالح ميسي؛ وهو ما ظهر في رده على تصريحات بلاتر، عندما قال ساخرًا: "هذا يوضح الاحترام الذي يحمله الاتحاد الدولي لكرة القدم لي.. أتمنى له الصحة وطول العمر مع رؤية نجاحات الفرق واللاعبين المفضلين له".

    ولم يكتفِ كريستيانو بهذا الرد فقط؛ بل قام بأداء "التحية العسكرية" في احتفاليته خلال فوز فريقه وقتها ريال مدريد (7-3) على إشبيلية، في الجولة 11 من مسابقة الدوري الإسباني.

    هذه المباراة أعقبت تصريحات بلاتر بيومين أو ثلاثة تقريبًا؛ حيث سجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك"، ليقوم بالتحية العسكرية.

    المثير في الأمر أن رونالدو توّج بجائزة "الكرة الذهبية" عام 2013؛ الأمر الذي اعتبره هو شخصيًا، انتصارًا على "فيفا" ورئيسه.

    * أرقام كريستيانو رونالدو في موسم التتويج بـ"الكرة الذهبية" 2012-2013:

    - مباريات: 55.

    - مساهمات تهديفية: 68.

    - أهداف: 55.

    - تمريرات حاسمة: 13.

    لكن على المستوى الجماعي لم يتوّج رونالدو، سوى بلقب كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد؛ الأمر الذي جعل قطاع كبير يعتبر جائزة "الكرة الذهبية" وقتها، مُجاملة للأسطورة البرتغالية. 

  • Udinese Calcio v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    لعبة إلكترونية.. عندما انتهز "فيفا" أزمات كريستيانو رونالدو الشخصية

    الخلافات بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اتخذت منحنى مُختلف تمامًا، في موسم 2018-2019.

    في ذلك الموسم وتحديدًا بمنتصفه؛ قامت الشركة المُنتجة للعبة "فيفا 19"، بإزالة صورة رونالدو من الغلاف واستبدالها بالثلاثي "البرازيلي نيمار جونيور، الأرجنتيني باولو ديبالا والبلجيكي كيفين دي بروينه".

    إزالة صورة الأسطورة البرتغالية وقتها، من غلاف اللعبة الشهيرة؛ تم تبريرها بعديد الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: أزمة اللاعب مع الضرائب الإسبانية؛ والتي تم استبدال عقوبة سجن اللاعب فيها، بدفع مبلغ مالي ضخم.

    * ثانيًا: قضية اتهام اللاعب بـ"اغتصاب فتاة أمريكية" في لاس فيجاس؛ والتي تم تبرئته منها بشكلٍ نهائي، فيما بعد.

    واعتبر رونالدو أن استغلال هذه الأزمات، ليس إلا جزء من حرب "فيفا" ضده؛ وذلك بالتعاون مع مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني.

    ووفقًا لـ"Football Italia" وقتها.. اشتبه رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس صيف 2018، أن يكون لمسؤولي العملاق الإسباني يد في هذه الأزمات؛ بعدما ساءت علاقته معهم، في موسمه الأخير قبل الرحيل.

    ملحوظة.. هذه اللعبة الإلكترونية كانت تابعة لـ"فيفا" في السابق؛ ولكنها انفصلت عنه في العامين الأخيرين. 

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    مونديال 2022.. "فيفا" يجد الفرصة الذهبية للسخرية من كريستيانو رونالدو  

    وبعد المحطات سالفة الذكر.. بدأ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يبتعد تدريجيًا، عن الترشيح لجوائز الأفضل في العالم أساسًا؛ ليدخل اللاعب في حرب علنية، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

    رونالدو في كل ظهور إعلامي له، أصبح يُشكك في معايير اختيار أفضل لاعب في العالم؛ كما قلل من المونديال أمام بعض البطولات الأخرى، مثل كأس أمم أوروبا - الذي توّج به مع منتخب البرتغال -.

    ومن هُنا.. استغل "فيفا" بطولة كأس العالم 2022 تحديدًا، للسخرية من رونالدو بشكلٍ علني؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بعد توديع منتخب البرتغال مونديال 2022، الذي استضافته الدوحة القطرية على أراضيها؛ نشر "فيفا" عبر حساباته صورة للأسطورة رونالدو، مع تعليق: "رائع إذا كنت قد استمتعت بكأس العالم حقًا".

    * ثانيًا: بعد تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022؛ نشر "فيفا" صورة للأسطورة ليونيل ميسي غريم رونالدو الأزلي، مع تعليق: "تم تسوية الجدل حول الأفضل في التاريخ".

    والنقطتان سالفتا الذكر لخصتا المعارك الشرسة بين رونالدو والاتحاد الدولي لكرة القدم - رغم أن الأخير قام بإزالة المنشورين فيما بعد -؛ والتي وصلت إلى حد تجاهُل الأسطورة البرتغالية، من "المُلصق الرسمي" لبطولة كأس العالم - الذي تحدثنا عنه في بداية التقرير -. 

  • Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty

    المصالحة المثيرة.. "فيفا" يفتح بابًا من التشكيكات بسبب كريستيانو رونالدو!

    مؤخرًا.. يبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حاول تخفيف حدة معاركه مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم منتخب البرتغال ونادي النصر.

    محاولات "فيفا" تخفيف حدة المعارك مع رونالدو؛ فتح بابًا واسعًا للجدل، قد يصل إلى الساحات القضائية ومزاعم المؤامرة.

    نعم.. "فيفا" ورئيسه السويسري الحالي جياني إنفانتينو قاما بتصرفين، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك على النحو التالي:

    * إنفانتينو: في تهنئته إلى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعد التأهُل إلى بطولة كأس العالم القادمة؛ قال: "هل يكون عام 2026 هو عام المنتخب البرتغالي؟!".

    والبعض زعم أن "فيفا" تعمل على تتويج منتخب البرتغال بلقب كأس العالم 2026؛ لكي يُنهي رونالدو مسيرته الرياضية، وهو حامل لهذا اللقب الغالي.

    * فيفا: خفف عقوبة إيقاف رونالدو من 3 مباريات إلى لقاء واحد فقط؛ وبالتالي تأكد مشاركته منذ بداية كأس العالم 2026.

    وتعرض الأسطورة البرتغالية للطرد المباشر، في مباراة منتخب بلاده ضد أيرلندا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ بعد اعتدائه على لاعب الفريق المنافس دارا أوشي.

    وأصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرارها بمعاقبة رونالدو بالإيقاف 3 مباريات؛ لكن.. مع الاكتفاء باللقاء الوحيد الذي غاب عنه ضد أرمينيا، في الجولة السادسة من التصفيات.

    وبررت اللجنة قرارها بـ"حسن سلوك" رونالدو؛ حيث أن طرده ضد أيرلندا، كان الأول في مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي.

    المهم أن تخفيف عقوبة رونالدو من الإيقاف 3 مباريات إلى لقاء واحد فقط؛ قد يدفع منافسي البرتغال في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، لجر "فيفا" إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

    منافسا البرتغال حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد يجدا أن تعليق عقوبة كريستيانو رونالدو غير قانوني؛ وبالتالي التحرك لمنع مشاركته في الجولتين الأولى والثانية من المونديال.

    ولذلك.. نستطيع أن نقول كلمة أخيرة في نهاية تقريرنا؛ وهو أنه بعد سنوات من محاربته لرونالدو، قد يجد "فيفا" نفسه في مشاكل قانونية قوية، أثناء محاولته مصالحة نجم النصر الحالي.