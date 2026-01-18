ليونيل ميسي في كأس ليبرتادوريس .. رئيس إنتر ميامي يفتح الباب بتصريحاته

يمكن الآن توسيع نطاق هذه البطولة، حيث شارك إنتر ميامي بالفعل في كأس العالم للأندية. وقد حقق الفريق فوزًا تاريخيًا بكأس MLS في عام 2025، مما جعله ملك كرة القدم في أمريكا الشمالية.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، من المقرر إجراء محادثات جديدة مع رئيس كونميبول أليخاندرو دومينغيز. يعترف خورخي ماس، المالك الإداري لإنتر ميامي، بذلك، حيث أخبر أولي عن خطط هيرونز الطموحة للمستقبل مع استمرارهم في بناء علامتهم التجارية العالمية مع ميسي: "أود أن أرى عودة كأس العالم للأندية حتى نتمكن من التنافس مع أفضل الأندية في العالم".

وأكمل: "من الواضح أن منافسة مثل كأس ليبرتادوريس - أود أن أرى إنتر ميامي يشارك يوماً ما للتنافس ضد عمالقة أمريكا الجنوبية، وهي منافسة لم يشارك فيها ليو من قبل. هذه هي طموحاتنا".

وأضاف: "إنه حلم. لقد أجريت محادثات مع كونميبول وأليخاندرو لمعرفة ما إذا كان من الممكن المشاركة في كأس ليبرتادوريس. هناك سوابق، لأن الأندية المكسيكية لعبت في ليبرتادوريس من قبل. أود أن ألعب في ليبرتادوريس، لقد قلت ذلك وسأقوله علنًا. لقد قلت ذلك أيضًا داخل الدوري".