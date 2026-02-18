Goal.com
مباشر
Nicolas Otamendi Vinicius JrGetty Images
أحمد رفعت

ترجمه

"ليونيل ميسي فاز بذلك من أجلك!" - نجم ريال مدريد السابق ويسلي شنايدر ينتقد نيكولاس أوتامندي "الطفولي" لسخريته من فينيسيوس جونيور بسبب وشم كأس العالم

أشعلت المباراة المحتدمة في دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد حربًا كلامية خارج الملعب، بقيادة لاعب وسط ريال مدريد السابق ويسلي شنايدر. لم يتردد الأسطورة الهولندية في تقييم سلوك نيكولاس أوتامندي خلال المباراة في ملعب إستادو دا لوز، حيث شوهد المدافع المخضرم وهو يستفز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تبادل حاد للكلمات على أرض الملعب. وصل التوتر إلى ذروته خلال توقف المباراة بسبب بروتوكول العنصرية في المسابقة، حيث اختار أوتامندي أن يظهر وشمه أمام جناح ريال مدريد. أشار لاعب مانشستر سيتي السابق بشكل خاص إلى وشومه التي تخلد انتصارات الأرجنتين الأخيرة، بما في ذلك كأس العالم 2022، والفيناليسما، وكوبا أمريكا، في محاولة واضحة للتفوق على الشاب البرازيلي فيما يتعلق بالإنجازات الدولية.

  • أوتامندي يستفز فينيسيوس خلال مباراة دوري أبطال أوروبا

    اندلعت جدل حول مباراة دوري أبطال أوروبا، حيث أدت سلسلة من الحوادث داخل الملعب وخارجه إلى توقف المباراة مؤقتًا. توقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد أن دخل فينيسيوس في مشادة كلامية حادة مع مشجعي بنفيكا. وتفاقمت الأوضاع عندما ظهرت مزاعم بأن لاعب وسط بنفيكا الشاب جيانلوكا بريستياني وجه تصريحات عنصرية تجاه النجم البرازيلي، مما أثار غضب اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

    لم تنته المواجهة عند هذا الحد، حيث هرع العديد من زملاء فينيسيوس في ريال مدريد إلى جانبه، مما أدى إلى تصعيد التوتر بشكل أكبر. وبحسب ما ورد، شوهد كيليان مبابي وهو يواجه بريستياني مباشرة، متهمًا إياه بالسلوك العنصري. سرعان ما جذبت الحادثة انتباهًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ناقش المشجعون والمحللون الأحداث التي جرت على أرض الملعب وفي المدرجات.

    بينما اشتبك اللاعبون وسط توقف المباراة بسبب بروتوكول العنصرية، أظهر أوتامندي وشمه الخاص بكأس العالم وفيناليسما وكوبا أمريكا أمام فينيسيوس، محولاً اللحظة المتوترة إلى موقف كوميدي رائع بالنسبة للاعب ريال مدريد السابق.

    • إعلان
  • FBL-EUR-C1-DRAWAFP

    سنايدر يصف أوتامندي بالطفولي

    في تصريحاته بعد المباراة، أعرب سنايدر عن حيرته من قرار اللاعب المخضرم اللجوء إلى مثل هذه التكتيكات في الوقت الذي كان فريقه متأخراً في النتيجة. وشكك الهولندي في الحالة النفسية لقائد بنفيكا، مشيراً إلى أن هذا الأداء لا يليق بلاعب من خبرته. يبدو أن الفوز 1-0 للبطل الأوروبي الحالي لم يكن كافياً لإرضاء سنايدر، الذي شعر بالحاجة إلى الدفاع عن اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 7 حالياً.

    "هل هو بخير عقلياً؟" سأل سنايدر. "ولو كنت فينيسيوس، لرددت عليه قائلاً: 'ميسي هو من فاز لك بكأس العالم، أنت لا علاقة لك بذلك'". من الواضح أن صانع ألعاب إنتر السابق شعر أن محاولة أوتامندي لإثبات تفوقه استناداً إلى نجاح الأرجنتين كانت خاطئة، نظراً للدور الهائل الذي لعبه ليونيل ميسي في تلك الانتصارات مقارنة بالمدافع المركزي.


  • جدل حول نسب دوري أبطال أوروبا

    واصل سنايدر هجومه اللفظي من خلال تسليط الضوء على التباين في الإنجازات الأوروبية بين اللاعبين. في حين أن أوتامندي قد يكون حاصلاً على ألقاب دولية، إلا أن فينيسيوس أصبح رمزاً معاصراً لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل أهدافاً في العديد من النهائيات ورفع الكأس عدة مرات مع العملاق الإسباني. أشار سنايدر إلى أن محاولة أوتامندي للتباهي كانت في غير محلها بالنظر إلى طبيعة المنافسة.

    ثم أكد على وجهة نظره قائلاً: "لماذا يفعل هذا بلاعب ريال مدريد؟ هل لديه أي فكرة عن عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها فينيسيوس؟ وهو يعرض عليه الكؤوس؟"


  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    مشاهد قبيحة تشوه ليلة أوروبية

    حسمت المباراة بهدف سجله فينيسيوس في الشوط الثاني بمساعدة كيليان مبابي، لكن كرة القدم غالبًا ما طغت عليها الخلافات بين لاعبي الفريقين. وبصرف النظر عن الشجار الفردي الذي تورط فيه أوتامندي، شابت المباراة اتهامات بالعنصرية موجهة إلى فينيسيوس، مما أدى إلى توقف مؤقت في اللعب وإصدار عدة إنذارات مع اشتعال الأجواء بين الفريقين المتنافسين.

    لا تزال تداعيات الحادث تهيمن على عناوين الصحف في جميع أنحاء أوروبا، حيث تعكس تعليقات سنايدر شعورًا واسعًا بأن تصرفات المدافع المخضرم كانت غير ضرورية. بينما كان بنفيكا يكافح لاحتواء هجوم مدريد، خلص سنايدر إلى أن التصرفات "الطفولية للغاية" كانت علامة على الإحباط من جانب فريق لم يستطع التعامل مع جودة اللاعب البرازيلي الدولي في تلك الليلة.

الدوري الإسباني
أوساسونا crest
أوساسونا
أوساسونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بنفيكا crest
بنفيكا
بنفيكا
فيلافرانكوينسي crest
فيلافرانكوينسي
AVS
0