"ليونيل ميسي فاز بذلك من أجلك!" - نجم ريال مدريد السابق ويسلي شنايدر ينتقد نيكولاس أوتامندي "الطفولي" لسخريته من فينيسيوس جونيور بسبب وشم كأس العالم
أوتامندي يستفز فينيسيوس خلال مباراة دوري أبطال أوروبا
اندلعت جدل حول مباراة دوري أبطال أوروبا، حيث أدت سلسلة من الحوادث داخل الملعب وخارجه إلى توقف المباراة مؤقتًا. توقفت المباراة لمدة 10 دقائق تقريبًا بعد أن دخل فينيسيوس في مشادة كلامية حادة مع مشجعي بنفيكا. وتفاقمت الأوضاع عندما ظهرت مزاعم بأن لاعب وسط بنفيكا الشاب جيانلوكا بريستياني وجه تصريحات عنصرية تجاه النجم البرازيلي، مما أثار غضب اللاعبين والمشجعين على حد سواء.
لم تنته المواجهة عند هذا الحد، حيث هرع العديد من زملاء فينيسيوس في ريال مدريد إلى جانبه، مما أدى إلى تصعيد التوتر بشكل أكبر. وبحسب ما ورد، شوهد كيليان مبابي وهو يواجه بريستياني مباشرة، متهمًا إياه بالسلوك العنصري. سرعان ما جذبت الحادثة انتباهًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ناقش المشجعون والمحللون الأحداث التي جرت على أرض الملعب وفي المدرجات.
بينما اشتبك اللاعبون وسط توقف المباراة بسبب بروتوكول العنصرية، أظهر أوتامندي وشمه الخاص بكأس العالم وفيناليسما وكوبا أمريكا أمام فينيسيوس، محولاً اللحظة المتوترة إلى موقف كوميدي رائع بالنسبة للاعب ريال مدريد السابق.
سنايدر يصف أوتامندي بالطفولي
في تصريحاته بعد المباراة، أعرب سنايدر عن حيرته من قرار اللاعب المخضرم اللجوء إلى مثل هذه التكتيكات في الوقت الذي كان فريقه متأخراً في النتيجة. وشكك الهولندي في الحالة النفسية لقائد بنفيكا، مشيراً إلى أن هذا الأداء لا يليق بلاعب من خبرته. يبدو أن الفوز 1-0 للبطل الأوروبي الحالي لم يكن كافياً لإرضاء سنايدر، الذي شعر بالحاجة إلى الدفاع عن اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 7 حالياً.
"هل هو بخير عقلياً؟" سأل سنايدر. "ولو كنت فينيسيوس، لرددت عليه قائلاً: 'ميسي هو من فاز لك بكأس العالم، أنت لا علاقة لك بذلك'". من الواضح أن صانع ألعاب إنتر السابق شعر أن محاولة أوتامندي لإثبات تفوقه استناداً إلى نجاح الأرجنتين كانت خاطئة، نظراً للدور الهائل الذي لعبه ليونيل ميسي في تلك الانتصارات مقارنة بالمدافع المركزي.
جدل حول نسب دوري أبطال أوروبا
واصل سنايدر هجومه اللفظي من خلال تسليط الضوء على التباين في الإنجازات الأوروبية بين اللاعبين. في حين أن أوتامندي قد يكون حاصلاً على ألقاب دولية، إلا أن فينيسيوس أصبح رمزاً معاصراً لدوري أبطال أوروبا، حيث سجل أهدافاً في العديد من النهائيات ورفع الكأس عدة مرات مع العملاق الإسباني. أشار سنايدر إلى أن محاولة أوتامندي للتباهي كانت في غير محلها بالنظر إلى طبيعة المنافسة.
ثم أكد على وجهة نظره قائلاً: "لماذا يفعل هذا بلاعب ريال مدريد؟ هل لديه أي فكرة عن عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها فينيسيوس؟ وهو يعرض عليه الكؤوس؟"
مشاهد قبيحة تشوه ليلة أوروبية
حسمت المباراة بهدف سجله فينيسيوس في الشوط الثاني بمساعدة كيليان مبابي، لكن كرة القدم غالبًا ما طغت عليها الخلافات بين لاعبي الفريقين. وبصرف النظر عن الشجار الفردي الذي تورط فيه أوتامندي، شابت المباراة اتهامات بالعنصرية موجهة إلى فينيسيوس، مما أدى إلى توقف مؤقت في اللعب وإصدار عدة إنذارات مع اشتعال الأجواء بين الفريقين المتنافسين.
لا تزال تداعيات الحادث تهيمن على عناوين الصحف في جميع أنحاء أوروبا، حيث تعكس تعليقات سنايدر شعورًا واسعًا بأن تصرفات المدافع المخضرم كانت غير ضرورية. بينما كان بنفيكا يكافح لاحتواء هجوم مدريد، خلص سنايدر إلى أن التصرفات "الطفولية للغاية" كانت علامة على الإحباط من جانب فريق لم يستطع التعامل مع جودة اللاعب البرازيلي الدولي في تلك الليلة.
