تجاهل مارادونا واختار نجمًا عربيًا .. التشكيل التاريخي لسكالوني ظلم أبناء بلاده وكشف حبه للعدو اللدود!

مفاجآت عديدة بالفريق المثالي لمدرب الأرجنتين

ليونيل سكالوني شخصية استثنائية في كرة القدم وبالأرجنتين على وجه التحديد، لأنه المدرب المغمور الذي فعل ما عجز عنه العديد من أساطير اللعبة.

صاحب الـ47 سنة، الذي اقتصرت تجاربه التدريبية قبل الأرجنتين على منصب المدرب المساعد في إشبيلية، ثم عاد إلى بلاده بنفس الوظيفة، ومنها إلى الرجل الأول في منتخب تحت 20 سنة قبل الوصول إلى فريق الرجال.

ما فعله مع الأرجنتين يجعله من أساطير البلاد، فاز بكأس العالم مرة واحدة وكوبا أمريكا مرتين، بعد سنوات طويلة من الغياب عن منصات التتويج بالبطولات الكبرى، رغم أنه لم يكن من الأسماء اللامعة والرنانة على المستوى التدريبي وحتى خلال مسيرته كلاعب.

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لذلك نحن أمام تجربة وعقلية استثنائية، ومن الطبيعي أن يأتي دور سكالوني لاختيار التشكيل الأفضل في التاريخ، أن تكون اختياراته غير عادية، ولكن ليس إلى هذا الحد!