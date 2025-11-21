Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"لا أهتم بأحاديثكم وستقولون إنني ميسي القادم في هذه الحالة"! .. رسالة قوية من ستيفن بيرجفاين إلى جمهور الاتحاد

ماذا قال ستيفن بيرجفاين؟!..

وجّه النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، رسالة "قوية" إلى جماهير عملاق جدة؛ وذلك بعد الفوز على نادي الرياض، مساء يوم الجمعة.

الاتحاد فاز (2-1) على فريق الرياض الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الرابعة عشر، في "المركز السابع" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الرياض عند النقطة الثامنة، في "المركز الثالث عشر".

  • FBL-KSA-CUP-ITTIHAD-QADSIAHAFP

    ستيفن بيرجفاين "غير مهتم" بأحاديث الجماهير الاتحادية

    وفي هذا السياق.. قام مراسل برنامج "أكشن مع وليد" بتوجيه سؤال إلى النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد نهاية مباراة ناديه أمام الرياض، مساء يوم الجمعة.

    المراسل سأل بيرجفاين عن أحاديث بعض الجماهير الاتحادية؛ التي تعتقد أنه لم يعد يقدّم نفس المستوى، مثل الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    هُنا.. رد النجم الهولندي بشكلٍ مفاجئ؛ قائلًا: "أنا دائمًا أقدّم أفضل ما لديّ.. لا يهمني ما يقولونه"؛ في إشارة إلى أحاديث الجماهير الاتحادية.

  • ستيفن بيرجفاين يوجه رسالة قوية إلى جمهور الاتحاد!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اعتبر أن الجماهير دائمًا مُتقلبة في رأيها؛ وذلك بخصوص مستوى اللاعبين.

    وأشار بيرجفاين إلى أن الجماهير، عندما تشاهد لاعب ما لا يسجل الأهداف في مباراة أو اثنتين؛ يبدأوا في ترديد مقولة "إنه لم يعد مثل السابق".

    وأضاف النجم الهولندي: "إذا جاءت مباراة وسجلت 3 أهداف (هاتريك)؛ الجماهير ستبدأ في ترديد أنك ليونيل ميسي القادم".

    وشدد ستيفن بيرجفاين في ختام تصريحاته، على أنه لهذا السبب - سالف الذكر -، لا يهتم كثيرًا بما يقوله الجمهور.

  • Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أرقام ستيفن بيرجفاين مع نادي الاتحاد

    النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2024؛ قادمًا من صفوف العملاق المحلي أياكس أمستردام.

    صفقة بيرجفاين كلفت خزينة نادي الاتحاد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ21 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    وتألق بيرجفاين في الموسم الرياضي الماضي؛ حيث سجل 13 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 29 مباراة رسمية مع الفريق الاتحادي بمختلف المسابقات.

    وكلل بيرجفاين مستواه الرائع في الموسم الماضي؛ بالتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، مع الفريق الاتحادي.

    وواصل النجم الهولندي تألقه في بداية الموسم الحالي، رغم تراجع أداء الاتحاد بصفةٍ عامة؛ إلى أن تم إقالة المدير الفني الفرنسي لوران بلان، والتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    وتعرض ستيفن بيرجفاين لـ"تهميش" كبير مع كونسيساو؛ حيث يلعب مباراة ويتم استبعاده في ثلاث، ما أثر على مستواه.

    وإجمالًا.. سجل بيرجفاين 19 هدفًا وصنع 9 آخرين، خلال 40 مباراة رسمية مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

  • Venezia v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    ستيفن بيرجفاين.. خسارة كل شيء بسبب سيرجيو كونسيساو!

    المهم من ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين قد يخسر كل شيء بسبب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    نعم.. بيرجفاين دفع الثمن غاليًا بانتقاله إلى دوري روشن السعودي، خلال صيف عام 2024؛ وذلك عندما أعلن المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان، استبعاده نهائيًا من حساباته.

    كومان أكد أنه لم يجد مبررًا للاعب في سن بيرجفاين، للرحيل عن الملاعب الأوروبية، والانتقال إلى السعودية.

    وقال المدير الفني لمنتخب هولندا: "طالما بيرجفاين يلعب في دوري روشن السعودي، فلن ينضم إلى قائمتي"؛ وهو الأمر الذي أشعل معركة كلامية، تسببت في خلافاتٍ حادة بينهما.

    وكان بيرجفاين يرد على كومان في وسائل الإعلام، بتأكيده على قوة دوري روشن السعودي؛ بالإضافة إلى رده داخل أرضية الملعب أيضًا، بتألقه مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم - بتسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة والألقاب -.

    إلا أنه في الموسم الحالي 2025-2026، وتحديدًا منذ تعاقد الاتحاد مع كونسيساو؛ يبدو أن بيرجفاين يخسر كل شيء تدريجيًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026؛ بسبب خلافه مع كومان منذ الانتقال للسعودية.

    * ثانيًا: فقدان أهميته في صفوف نادي الاتحاد؛ وذلك بعد تضحيته ببطولة كأس العالم 2026.

    * ثالثًا: تراجع اسمه وقيمته في السوق الأوروبي؛ بالتزامن مع فقدانه أهميته في صفوف الاتحاد.

    وأساسًا بدأت بعض الشائعات تتردد، بشأن إمكانية استغناء العميد الاتحادي عن بيرجفاين؛ وبالتالي خسارة اللاعب راتبه الضخم، الذي يتقاضاه في الملاعب السعودية.

  • Sergio Conceicao Ittihad (Goal Only)Goal AR

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 9 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 4 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

