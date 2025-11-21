وجّه النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، رسالة "قوية" إلى جماهير عملاق جدة؛ وذلك بعد الفوز على نادي الرياض، مساء يوم الجمعة.

الاتحاد فاز (2-1) على فريق الرياض الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى نقطته الرابعة عشر، في "المركز السابع" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما تجمد الرياض عند النقطة الثامنة، في "المركز الثالث عشر".