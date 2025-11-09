FBL-EUR-C1-BARCELONA-MANCHESTER-FINALAFP
"نظرته وصفتني بالغباء" .. حكم بالدوري الإسباني يروي محادثاته السرية مع ميسي ورونالدينيو ونجم ريال مدريد!

قصص فكاهية ورائعة للحكم مع ميسي ورونالدينيو

روى إدواردو إتورالدي جونزاليس، حكم الدوري الإسباني السابق، والذي كان من أبرز الحكام خلال الفترة من 1995 إلى 2012، حيث أدار العديد من مباريات برشلونة وريال مدريد، ويُعرف باسم عائلتيه أو بلقب "إيتو"، الذي أصبح شائعًا في وسائل الإعلام بعد اعتزاله التحكيم.

وكان يُعرف إيتو بأسلوبه الحواري مع اللاعبين في المباريات، من أجل كسب ثقتهم واحترامهم من خلال وضع نفسه في نفس موقعهم والسعيد لتطبيق العدالة، ليروي بعض الحوارات السرية مع أبرز النجوم.ى إدواردو إتورالدي جونزاليس، حكم الدوري الإسباني السابق، والذي كان من أبرز الحكام خلال الفترة من 1995 إلى 2012، حيث أدار العديد من مباريات برشلونة وريال مدريد، ويُعرف باسم عائلتيه أو بلقب "إيتو"، الذي أصبح شائعًا في وسائل الإعلام بعد اعتزاله التحكيم.

    ماذا دار بين الحكم ورونالدينيو؟

    خلال تصريحات عبر بودكاست "La otra grada" على منصة Feeberse، روى إيتورالدي حوارًا قد حدث بينه وبين النجم البرازيلي رونالدينيو في ملعب سانتياجو بيرنابيو، خلال مباراة الكلاسيكو الشهيرة التي فاز بها برشلونة على ريال مدريد 3-0.

    وقال إيتو: "رونالدينيو سجل هدفًا في البرنابيو، وعندما بدأ الجمهور بالتصفيق، اقتربت منه وقلت له: (هيا اذهب إلى وسط الملعب)".

    وواصل الحكم المعتزل: "رد عليّ رونالدينيو وهو مبتسم: "ماذا؟ .. الهدف أعجبك أليس كذلك؟".

    "نظرة ميسي وصفتني بالغباء"

    وروى الحكم أيضًا حوارًا قد دار بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حاول خلاله المزاح معه حول الهدف الرائع الذي سجله، بعد مراوغة عدة لاعبين، ولكن رد فعل ميسي لم يكن مرحًا.

    وقال الحكم ضاحكًا: "نظرت إلى ميسي وقلت له: (مهلًا لا تتفاخر، أنا سجلت الكثير من هذه الأهداف)، فنظر إليّ وكأنه يقول: هل هذا الشخص غبي؟".

  • قصص إيتو مع لاعبي ريال مدريد

    وحكى الحكم إيتورالدي عن بعض القصص الفكاهية مع نجوم ريال مدريد، مثل النجم جوتي الذي خرج بالدقيقة 90 من زمن إحدى المباريات.

    وعلق الحكم: "جوتي خرج وقال لي: (كم ستضيف من الوقت بدلًا من الضائع؟)، فقلت له 3 دقائق، فرد: (لا تمزح، لقد دخلت لتوي!)".

    واسترجع أيضًا الحكم حوارًا له مع فرناندو سانز، نجل الرئيس السابق لريال مدريد لورينزو سانز، حيث قال: "في البرنابيو، لا أعرف لماذا، كان الجمهور يصفر لي منذ البداية، فجاءني فرناندو وقال: (إيتو، لا تقلق، أنا ابن الرئيس ويصفرون لي أكثر منك)".

    وتابع إيتورالدي: "في عالم مليء بالشهرة والأضواء، أن يقول لك لاعب هذا داخل الملعب هو شيء ممتع. لاحقًا أصبحنا أصدقاء خارج أرض الملعب".

  • موسم ريال مدريد 2025-26

    يواصل ريال مدريد تألقه هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بعد خوض 11 جولة، محققًا 10 انتصارات رائعة وهزيمة وحيدة كانت على يد غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد. هذا الأداء المميز يعكس قوة الفريق تحت قيادة المدرب وعمق تشكيلته، وقدرته على الحفاظ على التوازن بين الهجوم والدفاع، ما جعله يتفوق على باقي فرق الدوري الإسباني بفارق مريح من النقاط.

    أما على صعيد دوري أبطال أوروبا، فإن الوضع مختلف بعض الشيء، حيث يحتل ريال مدريد المركز السابع في مجموعته، بعد تسجيل 3 انتصارات وهزيمة واحدة، وهو ما يضع الفريق أمام تحدٍ حقيقي للحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم، وتحقيق إنجازات جديدة على الصعيد القاري، في ظل المنافسة الشديدة من أندية أوروبية عريقة.

    في هذا السياق، يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية اليوم الأحد ضد رايو فاليكانو ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإسباني، في مباراة ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا وإثارة جماهيرية كبيرة، خصوصًا أن الفريق يطمح لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز صدارته للترتيب قبل التوقف الدولي.

    وبعد هذه المواجهة المهمة، سيحصل الفريق على فترة راحة قصيرة نتيجة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، والتي ستكون فرصة مثالية للاعبين للتعافي، واستعادة النشاط البدني، وإعادة ترتيب الصفوف استعدادًا للمرحلة المقبلة من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث ستحدد هذه الفترة كثيرًا من ملامح مشوار الفريق في الموسم الحالي.

  • موسم برشلونة 2025-26

    يستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية ضد سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإسباني.

    يدخل الفريق الكتالوني هذه المباراة وعينه على تحقيق الفوز، من أجل استعادة المركز الثاني في جدول الترتيب، والذي يحتله حاليًا فياريال برصيد 26 نقطة. الفوز على سيلتا فيجو سيمنح برشلونة 3 نقاط مهمة، لترتفع رصيده إلى 28 نقطة، ويعود إلى موقع الوصيف، مما يعزز طموحه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

    أما على صعيد دوري أبطال أوروبا، فيحتل برشلونة المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط بعد تحقيق انتصارين وتعادل واحد وهزيمة واحدة، ما يضع الفريق تحت ضغط ضرورة تحسين نتائجه في الجولات القادمة لضمان تأهله إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.

    هذه المباراة تعتبر فرصة للمدرب واللاعبين لإعادة الثقة للجماهير بعد بعض النتائج المتذبذبة في الفترة الأخيرة، ولتعزيز مكانة الفريق في الدوري، قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الموسم تجمع بين المنافسات المحلية والأوروبية.

