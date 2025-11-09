"نظرته وصفتني بالغباء" .. حكم بالدوري الإسباني يروي محادثاته السرية مع ميسي ورونالدينيو ونجم ريال مدريد!

يواصل ريال مدريد تألقه هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بعد خوض 11 جولة، محققًا 10 انتصارات رائعة وهزيمة وحيدة كانت على يد غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد. هذا الأداء المميز يعكس قوة الفريق تحت قيادة المدرب وعمق تشكيلته، وقدرته على الحفاظ على التوازن بين الهجوم والدفاع، ما جعله يتفوق على باقي فرق الدوري الإسباني بفارق مريح من النقاط.

أما على صعيد دوري أبطال أوروبا، فإن الوضع مختلف بعض الشيء، حيث يحتل ريال مدريد المركز السابع في مجموعته، بعد تسجيل 3 انتصارات وهزيمة واحدة، وهو ما يضع الفريق أمام تحدٍ حقيقي للحفاظ على آماله في التأهل للدور القادم، وتحقيق إنجازات جديدة على الصعيد القاري، في ظل المنافسة الشديدة من أندية أوروبية عريقة.

في هذا السياق، يستعد ريال مدريد لمواجهة قوية اليوم الأحد ضد رايو فاليكانو ضمن الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإسباني، في مباراة ينتظر أن تشهد صراعًا تكتيكيًا وإثارة جماهيرية كبيرة، خصوصًا أن الفريق يطمح لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز صدارته للترتيب قبل التوقف الدولي.

وبعد هذه المواجهة المهمة، سيحصل الفريق على فترة راحة قصيرة نتيجة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، والتي ستكون فرصة مثالية للاعبين للتعافي، واستعادة النشاط البدني، وإعادة ترتيب الصفوف استعدادًا للمرحلة المقبلة من الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث ستحدد هذه الفترة كثيرًا من ملامح مشوار الفريق في الموسم الحالي.