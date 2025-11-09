Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport
"هذا أمر ممكن" .. رئيس جلطة سراي يفتح الباب أمام إمكانية ضم ليونيل ميسي

تصريحات مهمة من رئيس جلطة سراي بشأن ميسي

فتح دورسون أوزبك رئيس نادي جلطة سراي، الباب على مصراعيه أمام كل الأخبار التي تُشير إلى إمكانية ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال المرحلة القادمة.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن أن ميسي يبحث عن فريق ينضم له، قبل المشاركة في كأس العالم 2026.

    ما هي قصة ميسي وجلطة سراي؟

    منذ أيام قليلة، كشف الإعلامي التركي زكي أوزوندوروكان عبر قناته على يوتيوب عن تقديم وكلاء ليونيل ميسي عرضًا رسميًا على نادي جلطة سراي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني لمدة أربعة أشهر على سبيل الإعارة.

    وأشار أوزوندوروكان إلى أن ميسي ووكلاءه يسعون لاستغلال فترة توقف الدوري الأمريكي، والتي تمتد لأربعة أشهر، من أجل الانتقال إلى نادٍ آخر يضمن له المشاركة في المباريات والحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية.

    وفي هذا السياق، يراقب فريق الكشافين في نادي جلطة سراي وضع ميسي عن كثب، لدراسة العرض واتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية انضمامه للفريق التركي خلال تلك الفترة القصيرة.

    ومن المتوقع أن تتضح الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة، إما بانتقال ميسي إلى جلطة سراي على سبيل الإعارة، أو بابقائه دون فريق خلال فترة توقف الدوري الأمريكي.

    كيف رد رئيس جلطة سراي على تلك الأخبار؟

    وخلال مشاركته في "قمة البوسفور الرياضية" بتركيا، قال أوزبك: "أكثر نقاط النجاح لجلطة سراي كانت في الانتقالات التي أجريناها. لم نبرم العديد من الصفقات، لكن ركزنا على ما يحتاجه الفريق، وحافظنا على هيكله الأساسي الذي فاز بالدوري ثلاث سنوات متتالية، أعتقد أننا بنينا فريقًا ناجحًا من خلال هذه الانتقالات".

    وأضاف: "رفعنا السقف عاليًا جدًا وأبرمنا أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم التركية، المستوى الاقتصادي لجالطة سراي يسمح بهذه الصفقات، لقد رفعنا مستوى النجاح إلى حد كبير، ولهذا يمكنكم بسهولة السؤال عن ميسي". 

    وواصل: "أثناء كل هذا، حافظنا على وضع مالي جيد ولم نقم بأي خطوة قد تخل به، كل أعمالنا يجب أن تبقى ضمن قدرتنا المالية، لهذا السبب بنينا فريقًا قويًا، ونأمل أن نحقق أهدافنا في أوروبا، وسنفعل كل ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف".

  • ميسي يجدد عقده مع إنتر ميامي

    أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، رسميًا عن تجديد عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2028، ليواصل رحلته في الدوري الأمريكي التي انطلقت قبل عامين وسط نجاح جماهيري وإعلامي كبير.

    وكان عقد ميسي السابق مع الفريق سينتهي في ديسمبر المقبل، إلا أن قائد منتخب الأرجنتين وبطل كأس العالم 2022 اختار البقاء مع إنتر ميامي، حيث وجد الراحة والاستقرار والتحدي في آن واحد، في مدينة ميامي التي تحولت إلى رمز لمسيرته الجديدة بعد سنوات من التألق في برشلونة وتجربته الأخيرة مع باريس سان جيرمان.

    وعلّق خورخي ماس، مالك النادي، قائلاً: "تجديد عقد ميسي حتى عام 2028 هو تكريم لمدينتنا ولجماهيرنا. نحن فخورون بأن يبدأ هذا الفصل الجديد من مسيرته هنا في ميامي، في ملعبنا الجديد ميامي فريدوم بارك".

    من جانبه، عبّر ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية النادي، عن سعادته بالخطوة، قائلاً: "لقد جلبنا أفضل لاعب في التاريخ إلى مدينتنا، وها هو الآن يختار البقاء معنا. هذا التجديد يؤكد التزام ميسي بميامي وبالنادي، ويمنحنا دفعة قوية لمواصلة بناء إرث كروي خالد".

  • بنود عقد ميسي مع إنتر ميامي

    يواصل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ترسيخ مكانته كواحد من أكثر الرياضيين تأثيرًا وربحًا في العالم، ليس فقط من خلال أدائه على أرض الملعب، بل أيضًا عبر نجاحاته الاقتصادية خارج المستطيل الأخضر.

    وبحسب تقرير موقع Foot Mercato، سيحصل ميسي بموجب عقده الجديد مع إنتر ميامي على راتب سنوي ثابت يبلغ نحو 11 مليون يورو، إلى جانب حوافز ومكافآت أداء قد ترفع إجمالي دخله السنوي إلى حوالي 17 مليون يورو، ما يجعله اللاعب الأعلى دخلاً في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

    لكن الجانب المالي لعقد ميسي يتجاوز الراتب فقط، إذ نجح النجم القادم من روزاريو في تحويل وجوده في الدوري الأمريكي إلى مشروع تجاري متكامل، يعزز ارتباطه بعلامات كبرى مثل آبل وأديداس، الشريكتين الاستراتيجيتين في تطوير كرة القدم الأمريكية.

    ويستفيد ميسي من اتفاقية حصرية لتقاسم الأرباح مع شركة آبل، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الأمريكي بقيمة 215 مليون يورو، حيث يحصل "البرغوث" على نسبة مباشرة من عائدات الاشتراكات في خدمة البث، ما يجعل تأثيره يتجاوز حدود الملعب ليصبح عنصرًا اقتصاديًا فاعلًا في منظومة كرة القدم الأمريكية.

    كما تشير التقارير إلى أن ميسي يمتلك حصة أقلية في ملكية نادي إنتر ميامي منذ انضمامه عام 2023، ما يمنح بقائه حتى عام 2028 بعدًا استثماريًا واستراتيجيًا، ويعزز مكانته كشريك في مشروع النادي وليس مجرد لاعب محترف ضمن صفوفه.

