"لن نكون محطة لإعداده لكأس العالم" .. كواليس مثيرة وراء رفض السعودية انتقال ليونيل ميسي إلى دوري روشن!

أعاد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، التأكيد على ارتباطه بنادي إنتر ميامي الأمريكي بعد أن أعلن رسميًا تمديد عقده حتى عام 2028، ليواصل بذلك رحلته في الملاعب الأمريكية التي بدأها قبل عامين وسط نجاحات جماهيرية وإعلامية ضخمة.

وكان عقد ميسي الحالي ينتهي في ديسمبر المقبل، لكن قائد منتخب الأرجنتين وبطل العالم 2022 فضّل الاستمرار مع الفريق الذي منحه بيئة مثالية تجمع بين التحدي الكروي والراحة الحياتية في مدينة ميامي، التي باتت رمزًا لمسيرته الجديدة بعد سنوات المجد في برشلونة وتجربته القصيرة في باريس سان جيرمان.

ويُجسد هذا التمديد رغبة ميسي الصادقة في مواصلة العطاء والتنافس، رغم بلوغه سن الـ38، إذ يطمح إلى قيادة إنتر ميامي نحو تحقيق أول لقب كبير في تاريخه، بعدما أصبح الفريق ضمن أبرز المرشحين للتتويج بالدوري الأمريكي بفضل تأثير “البرغوث” الهائل داخل وخارج الملعب.

تجديد ميسي حتى 2028 لا يُعد مجرد اتفاق تعاقدي، بل هو شراكة استراتيجية بين نجم أسطوري ونادٍ يسعى لترسيخ مكانته العالمية. فالقيمة الرمزية والرياضية والاقتصادية لهذا العقد تعكس أن ميسي لا يزال متعطشًا للإنجازات، وأن قصته مع كرة القدم لم تكتب فصلها الأخير بعد.

وقال خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي: "تجديد عقد ليو حتى عام 2028 هو تكريم لمدينتنا ولمشجعينا. نحن فخورون بأن يكون هذا الفصل الجديد من مسيرته يُكتب في ميامي، في ملعبنا الجديد ميامي فريدوم بارك."

بينما عبّر ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية النادي، عن سعادته قائلًا: "لقد جلبنا أفضل لاعب في التاريخ إلى مدينتنا، وها هو الآن يختار البقاء معنا. هذا يؤكد التزام ميسي بميامي وبالنادي، ويمنحنا دفعة هائلة لمواصلة بناء إرث كروي خالد."

وهكذا، يبدو أن ميسي اختار أن يُكمل رحلته الأخيرة بين أضواء ميامي، المدينة التي وجد فيها الحرية، والحلم، والملعب الذي يليق بوداع ملك كرة القدم.