Ritabrata Banerjee و أحمد رفعت

بعد حالات الفوضى والشغب .. ليونيل ميسي يلعب أمام جمهور الهند ويوجه لهم رسالة

أخيرًا، تمكن ليونيل ميسي من اللعب أمام الجماهير الهندية بعد أن اتخذت جولته في الهند منعطفًا فوضويًا في كولكاتا. غضبت الجماهير في ملعب سولت ليك في كولكاتا من ظهور الأسطورة الأرجنتينية لمدة 20 دقيقة فقط، فمزقوا المقاعد وألقوا أشياء على الملعب. لكن ميسي تمكن أخيرًا من اللعب أمام جماهيره في الهند خلال محطته الثانية في حيدر أباد.

  • تحولت النشوة إلى فوضى

    عندما هبط ميسي في كولكاتا في الساعات الأولى من صباح السبت، تجمع آلاف المعجبين في المطار للترحيب بأسطورة كرة القدم. رافق قائد إنتر ميامي زملاؤه لويس سواريز ورودريغو دي بول، حيث توجه الثلاثي إلى فندقهم وسط أجواء من الفرح الغامر.

    وكان الحماس نفسه واضحًا بين المشجعين منذ الصباح الباكر، حيث زار ما يقرب من 85 ألف مشجع ملعب سولت ليك لرؤية نجمهم المفضل. 

    ومع ذلك، تم قطع زيارة ميسي للملعب وتم إخراج لاعبي كرة القدم من الملعب بسبب مخاوف أمنية. لم يتمكن آلاف المشجعين في الملعب من رؤية وجه ميسي خلال ظهوره القصير الذي استمر 20 دقيقة، مما تركهم مستائين. 

    تم تمزيق المقاعد وإلقائها على أرض ملعب سولت ليك، بينما أظهرت لقطات فيديو من وكالة الأنباء الهندية ANI مشجعين تسلقوا السياج لإلقاء أشياء على الملعب. تم احتجاز المنظم الرئيسي للحدث، ساتادرو دوتا، بسبب سوء الإدارة في أعقاب الفوضى التي عمت الملعب، وأمرت وزيرة ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، بإجراء تحقيق رفيع المستوى.

  Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final

    ميسي يلعب أخيرًا أمام الجماهير الهندية

    كان من المقرر أن يتوجه ميسي، الذي يزور الهند في إطار جولته "GOAT Tour 2025" المكونة من أربعة أجزاء، إلى حيدر أباد قبل أن يزور مومباي والعاصمة الوطنية دلهي. 

    في حيدر أباد، استقبلت الجماهير ميسي بحفاوة بالغة في ملعب راجيف غاندي الدولي. في الملعب الثاني، لمس ميسي أخيرًا كرة القدم، حيث تبادل مع سواريز ودي بول بعض التمريرات فيما بينهم. 

    وانضم إليهم أيضًا بعض لاعبي كرة القدم الشباب من ولاية تيلانجانا ورئيس الوزراء، ريفانث ريدي.

  • ميسي يشكر جماهير حيدر أباد

    في ختام الحدث في حيدر أباد، أخذ ميسي الميكروفون ليخاطب الحشد الصاخب في المكان قائلاً: "شكراً جزيلاً لكم على كل حبكم. إنه لشرف لنا أن نتمكن من قضاء هذه الأيام هنا في الهند معكم، لذا أنا ممتن حقاً. شكراً جزيلاً لكم".

    كما أعرب دي بول وسواريز عن سعادتهما بزيارة الهند، حيث قال الأرجنتيني: "لقد استمتعت كثيراً. كانت هذه ليلة مميزة للغاية. شكراً جزيلاً على حبكم ومحبتكم." ثم قال سواريز: "مساء الخير جميعاً. شكراً على حبكم. عناق كبير!"

  Lionel Messi Visits India

    ما هو مستقبل ميسي؟

    سيتوجه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم إلى مومباي صباح الأحد، حيث من المقرر أن يلتقي بمجموعة من المشاهير، بما في ذلك أعضاء من صناعة السينما في مومباي والعديد من الشخصيات البارزة الأخرى. ويوم الاثنين، سيتوجه إلى دلهي قبل مغادرته الهند.

