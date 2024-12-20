أفسدها ليونيل ميسي.. هكذا خرب أسطورة برشلونة صفقة كيليان مبابي على ريال مدريد

الأرجنتيني لا يزال يضر بالملكي!

شهدت فترة لعب ليونيل ميسي وكيليان مبابي سويًا في باريس سان جيرمان تحولًا جذريًا في أسلوب لعب مبابي، وهو ما ألقى بظلاله على أدائه لاحقًا في ريال مدريد.

فبينما كان مبابي يُعرف بمهاراته الفردية، وقدرته على المراوغة، والتسديد من خارج منطقة الجزاء، بدا أن وجود ميسي حوله قد حوله إلى مجرد لاعب هدّاف داخل منطقة الجزاء، يعتمد بشكل كبير على الفرص التي يخلقها له الآخرون.

وتسبب هذا التحول في تراجع أداء مبابي بشكل عام، وتحديدًا في ريال مدريد، حيث كان من المتوقع أن يكون النجم الأول للفريق وهو ما لم يحدث بعد مرور نصف الموسم الأول له.