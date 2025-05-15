ميسي أمام سان خوسيه .. ما ذنب الحكام؟ الجسد لم يعد يرحم يا ليو ونهايتك اقتربت على يد صديقك!

تعثر جديد لإنتر ميامي في حضور ليو

حلقة جديدة من مسلسل الإحباط الذي يعيشه ليونيل ميسي مع إنتر ميامي هذا الموسم، بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز في خمس من مبارياته الست الأخيرة.

المواجهة كانت مثيرة وشيقة للغاية بجولة جديدة من الدوري الأمريكي، حيث تعادل الفريق مع سان خوسيه إيرثكويكس بثلاثية لكل منهما، وسط أداء دفاعي قمة في التواضع من الضيوف.

البداية كانت رائعة من إنتر ميامي، حيث سجل ماكسي فالكون هدفًا بعد 30 ثانية فقط من بداية المباراة، ولكن كريستيان أرانجو عادل النتيجة سريعًا لأصحاب الأرض، قبل أن يحرز زميله بو ليرو هدف التقدم.

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فريق المدرب خافيير ماسكيرانو قرر العودة مرة أخرى بفضل هدف آخر من تاديو أليندي، ليتقدم سان خوسيه من جديد عن طريق إيان هاركس، وبعدها سجل أليندي هدف التعادل لتنتهي المباراة 3/3.

سيناريو مثير وشيق به قدر كبير من التنافسية، ولكن أين ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي من كل ذلك؟