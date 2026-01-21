GFX Franco Mastantuono Lionel MessiGetty/GOAL
Peter McVitie و أحمد مجدي

"لست ليونيل ميسي ولا أسوأ صفقة في تاريخ ريال مدريد!".. ماتانتونو يرد على الانتقادات بعد انفجاره أمام موناكو

النجم الأرجنتيني الشاب أتى بطموحات واعدة إلى قلعة الملكي

رد فرانكو ماتانتونو على منتقديه بعد أن سجل هدفًا في فوز ريال مدريد الساحق 6-1 على موناكو في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أنه ليس "ليونيل ميسي الجديد" ولا "أسوأ صفقة" في تاريخ النادي. 

تحدث المراهق الأرجنتيني بعد الفوز عن بدايته الصعبة في إسبانيا، وكشف أنه "لم ينس" الكلمات القاسية التي قيلت عنه، بينما دافع بشدة عن زميله جود بيلينجهام.

  • ماتانتونو يرفض تسميات "ميسي الجديد" و"صفقة انتقال فاشلة"

    قدم ماتانتونو أفضل أداء له بقميص ريال مدريد ليلة الثلاثاء، حيث توج أداء الفريق المذهل بهدف أخرس أصوات الاستياء في ملعب سانتياجو برنابيو. 

    الشاب، الذي وصل من نادي ريفر بليت بسمعة مزدهرة، وجد نفسه في قلب عاصفة إعلامية خلال أشهره الأولى في العاصمة الإسبانية، حيث تراوحت الآراء بين الإشادة به باعتباره موهبة فريدة من نوعها وبين اعتباره فاشلاً في الانتقال.

    وفي حديثه في المنطقة المختلطة بعد المباراة، تطرق ماتانتونو إلى هذه الروايات المتطرفة، معترفًا بعبء التوقعات التي تأتي مع كونه مهاجمًا أرجنتينيًا أعسر، لكنه رفض أن تحدد الضوضاء الخارجية واقعه.

    وقال ماتانتونو للصحفيين: "منذ أن كنت صغيرًا، كان الناس يتحدثون عن كرة القدم التي ألعبها؛ يمكن القول إنني سمعت من البعض أنني ميسي الجديد وفي الوقت نفسه كارثة، أسوأ صفقة لريال مدريد". 

    وأجاب: "لا أعتقد أنني ميسي، ولا أعتقد أنني أسوأ صفقة لريال مدريد. أعمل من أجل أن أقدم أفضل ما لدي، وأعلم أنني قادر على ذلك".

    اعترف لاعب الوسط بأن الانتقادات لم تمر مرور الكرام. وأضاف: "سمعت أيضًا انتقادات لم أنسها، وهي تجعلني أتحسن وأصبح أقوى. اليوم تمكنت من التحرر قليلاً وإظهار النسخة التي أريد أن يراها ريال مدريد".

    التكيف مع مدريد: "حياة جديدة بعيدًا عن العائلة"

    الانتقال من كرة القدم الأرجنتينية إلى أضواء أبطال أوروبا معروف بصعوبته، وقد اعترف اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بصراحة أنه يحتاج إلى وقت للتكيف مع بيئته الجديدة. 

    على الرغم من أن موهبته لم تكن موضع شك أبدًا، إلا أن الانتقال بين قارتين في سن صغيرة مثل هذه شكل تحديات شخصية كبيرة أثرت على أدائه في البداية.

    وقال عن هذا: "شعرت أنني مستعد، لكنها كانت حياة جديدة وتحتاج إلى التكيف، خاصة وأنني كنت بعيدًا جدًا عن عائلتي".

    على الرغم من الصعوبات، أصر على أنه لم يفقد أبدًا نظرتة الإيجابية أو رغبته في النجاح في أكبر نادٍ في العالم حيث يؤكد: "لم أمر أبدًا بلحظات سيئة، لقد كنت شخصًا سعيدًا يرغب في التحسن وهذا ما سيقودني إلى النسخة التي أريدها".

  • نقطة تحول؟

    لم يكن الفوز 6-1 على موناكو مجرد انتصار شخصي لماتانتونو، بل كان بمثابة تحرر جماعي لفريق ريال مدريد الذي كان تحت الضغط. 

    كان الفريق يعاني من سلسلة من النتائج السيئة التي أثارت غضب جماهير البرنابيو المتطلبة، ولكن يبدو أن الطبيعة القوية للفوز في دوري أبطال أوروبا قد أعادت الأجواء إلى طبيعتها في أعقاب إقالة تشابي ألونسو مؤخرًا.

    وأشار ماتانتونو إلى أن "شخصية الفريق كانت سمة مميزة في المباراة. كنا نفكر بالفعل كفريق في تغيير الديناميكية، لم نكن نحقق نتائج جيدة، وشخصية الفريق جعلتنا نتواصل مع الجماهير".

    يعتقد الأرجنتيني أن هذا الأداء يمثل نموذجًا يحتذى به لبقية الموسم، وأكد: "لقد قدمنا أداءً يمكن تحسينه، لكنه يمكن أن يقودنا إلى إنجازات عظيمة".

    الدفاع عن بيلينجهام

    في إظهار للوحدة داخل غرفة الملابس، انتهز ماتانتونو الفرصة للدفاع عن جود بيلينجهام، فقد واجه لاعب الوسط الإنجليزي مؤخرًا انتقادات شديدة، حيث أثيرت تساؤلات حول مستواه وموقفه. 

    ورفض ماتانتونو هذه الانتقادات بشدة، مقدمًا نظرة نادرة على روتين بيلينجهام اليومي في مجمع فالديبيباس التدريبي.

    وقال الأرجنتيني منتقدًا ما تردده وسائل الإعلام: "جود لاعب قوي، لكن هناك أشياء قاسية تقال عنه. إنه شخص يحضر في فالديبيباس من الساعة 9:30 صباحًا حتى 6 مساءً. من القبيح أن يدعوا غروره لأنه يعمل دون توقف".

