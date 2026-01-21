"لست ليونيل ميسي ولا أسوأ صفقة في تاريخ ريال مدريد!".. ماتانتونو يرد على الانتقادات بعد انفجاره أمام موناكو

قدم ماتانتونو أفضل أداء له بقميص ريال مدريد ليلة الثلاثاء، حيث توج أداء الفريق المذهل بهدف أخرس أصوات الاستياء في ملعب سانتياجو برنابيو.

الشاب، الذي وصل من نادي ريفر بليت بسمعة مزدهرة، وجد نفسه في قلب عاصفة إعلامية خلال أشهره الأولى في العاصمة الإسبانية، حيث تراوحت الآراء بين الإشادة به باعتباره موهبة فريدة من نوعها وبين اعتباره فاشلاً في الانتقال.

وفي حديثه في المنطقة المختلطة بعد المباراة، تطرق ماتانتونو إلى هذه الروايات المتطرفة، معترفًا بعبء التوقعات التي تأتي مع كونه مهاجمًا أرجنتينيًا أعسر، لكنه رفض أن تحدد الضوضاء الخارجية واقعه.

وقال ماتانتونو للصحفيين: "منذ أن كنت صغيرًا، كان الناس يتحدثون عن كرة القدم التي ألعبها؛ يمكن القول إنني سمعت من البعض أنني ميسي الجديد وفي الوقت نفسه كارثة، أسوأ صفقة لريال مدريد".

وأجاب: "لا أعتقد أنني ميسي، ولا أعتقد أنني أسوأ صفقة لريال مدريد. أعمل من أجل أن أقدم أفضل ما لدي، وأعلم أنني قادر على ذلك".

اعترف لاعب الوسط بأن الانتقادات لم تمر مرور الكرام. وأضاف: "سمعت أيضًا انتقادات لم أنسها، وهي تجعلني أتحسن وأصبح أقوى. اليوم تمكنت من التحرر قليلاً وإظهار النسخة التي أريد أن يراها ريال مدريد".