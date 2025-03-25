"تقمص دور ليونيل ميسي وتخلى عن نسخة الأهلي الرديئة" .. رياض محرز الحقيقي يقود الجزائر لقهر موزمبيق

رياض محرز يبدع بقميص الجزائر من جديد..

في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.. هُناك نسختان من النجم رياض محرز، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

إحدى هذه النسخ "رديئة" للغاية، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وأخرى أكثر من "رائعة"، في بطولة النخبة الآسيوية.

ومع كل استدعاء للمنتخب الجزائري مؤخرًا؛ كان محرز يظهر بـ"النسخة الرديئة"، مثلما هو الحال مع الأهلي، في مسابقة دوري روشن.

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لكن.. خلال مباراة الجزائر وموزمبيق، مساء يوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ ظهرت أفضل نسخة لمحرز، أو مثلما يفعل مع الأهلي، في بطولة النخبة الآسيوية.

محرز قاد منتخب الجزائر لاكتساح موزمبيق (5-1)؛ لينفرد محاربي الصحراء بصدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية، برصيد 15 نقطة.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور رياض محرز في مباراة الجزائر وموزمبيق.