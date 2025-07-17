"إذا لم يسجل يسقط إنتر ميامي" .. حصون سينسيناتي توقف مدافع ليونيل ميسي وتكرّس عقدته في أمريكا!

ميسي يشارك وإنتر ميامي يسقط بثلاثية..

إذا لم يسجل، يصير فريقه في خطر، هكذا كانت قاعدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غاب عن التهديف لأول مرة منذ 6 جولات، فتلقى فريقه إنتر ميامي، هزيمة ثقيلة أمام سينسيناتي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأمريكي.

وقرر المدير الفني خافيير ماسكيرانو، الدفع بالقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، في القائمة الأساسية لمباراة سينسيناتي، التي أقيمت على ملعب TQL، كما شارك في دقائق المباراة كاملة، إلا أن ذلك لم يشفع في زيارة شباك أصحاب الأرض، في لقاء شهد تألق صانع الألعاب البرازيلي إيفاندير، الذي سجل ثنائية وصنع تمريرة حاسمة، ليواصل تهديفه للمباراة الخامسة تواليًا في المسابقة.

وجاءت ثلاثية المضيف عن طريق جيراردو فالنزويلا وإيفانديز "هدفين" في الدقائق 16 و50 و70، ليتوقف رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة من 20 مباراة، في المركز الثامن من جدول القسم الشرقي، بينما رفع سينسيناتي رصيده إلى 45 نقطة من 23 مباراة، ليحتل وصافة الترتيب، بفارق نقطة عن فيلادلفيا "المتصدر".

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