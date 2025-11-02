عداد الأرقام مستمر والكرة عاندته .. هدف ميسي الصاروخي لم يشفع لإنتر ميامي أمام ناشفيل بالدوري الأمريكي!

لم ينجح ليونيل ميسي في إنقاذ فريقه إنتر ميامي من الهزيمة على يد ناشفيل، وقيادة فريقه للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأمريكي، بعد هزيمته بهدفين لهدف.

كان ميسي ورفاقه يبحثون عن التعادل على أقل تقدير، من أجل اللجوء إلى ركلات الجزاء التي كانت الممكن أن تقود الفريق للتأهل إلى الدور المقبل بمرحلة البلاي أوف.

ليونيل سجل هدف إنتر ميامي الوحيد، ولكنه لم يشفع لفريقه الذي أصبح مضطرًا لخوض مباراة فاصلة أمام ناشفيل، من أجل تحديد المتأهل بين الفريقين إلى نصف النهائي.