رسمت وشومًا له على مناطق حساسة .. زوجة ميسي تمنع عارضة أزياء برازيلية من مطاردته، والأخيرة تلجأ إلى كأس العالم!
زوجة ميسي تتدخل
وفقًا لصحيفة The Sun، اتخذت أنطونيلا، زوجة ميسي، خطوات شخصية لضمان عدم حضور عارضة الأزياء كروز المباراة النهائية للدوري الأمريكي بين إنتر ميامي وفانكوفر وايتكابس.
قاد ميسي فريقه للفوز 3-1، مضيفًا المزيد من الألقاب إلى خزانة الألقاب المليئة بالفعل.
سبق أن حظر ميسي كورتيز بعد أن قامت بمهاجمته بـ"صور مثيرة" على إنستجرام. وقد قامت الفائزة السابقة بلقب "ملكة جمال بوم بوم" البرازيلي بجلسة تصوير جريئة بعد أن رفع أسطورة برشلونة الحظر عنها. والآن، هاجمت روكوزو لتقييدها وصولها إلى زوجها في الحياة الواقعية.
شعر كروز "بالإهانة"
ادعت كروز أنها "أُهينت" بسبب إصرار أنطونيلا على منعها من حضور المباراة النهائية. ويُقال إنها قدمت الطلب إلى موظفي ميامي شخصياً. كما قالت إنها تعرضت مرة أخرى للحظر من قبل ميسي وعائلته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي حديثها إلى Extra، قالت: "شعرت بالإهانة. لا ينبغي حظر دخول أي شخص إلى حدث رياضي عام بسبب مشاكل شخصية أو خلافات على وسائل التواصل الاجتماعي".
كما أنها لم تستبعد احتمال مواجهة عائلة ميسي في كأس العالم 2026، التي تخطط لحضورها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. كروز من أشد المعجبين بميسي، ولديها حتى وشم مستوحى من نجم باريس سان جيرمان السابق في مناطق حساسة. وقد نشرت سابقًا مقطع فيديو لها وهي تضيف وشمًا مستوحى من ميسي إلى منطقة حساسة.
العلاقة بين ميسي وروكوزو
سبق أن تحدثت روكوزو عن علاقتها بميسي وحياتهما الأسرية، وهي أمور تحرص على حمايتها بشكل واضح.
قالت لمجلة Grazia: "نحن نحب روتيننا. إنه مهم جدًا لعائلتنا، لهيكلها. نستيقظ مبكرًا جدًا، نأخذ الأطفال إلى المدرسة، ثم أحاول أن أتدرب خمس مرات على الأقل في الأسبوع. بعد ذلك أحاول أن أقوم بالاجتماعات أو المهام أو جلسات التصوير في الفترة التي يكون فيها الأطفال في المدرسة. ثم أذهب لأخذ الأطفال وأصطحبهم إلى جميع أنشطة كرة القدم أو الأنشطة بعد المدرسة. بعد ذلك نتناول العشاء ونذهب إلى الفراش. نحن مثل أي عائلة عادية".
وأضافت: "لست أنا فقط. أشعر حقًا أن عائلتي هي أولويتي وأنا دائمًا أدعم زوجي وعائلتي، قبل أي شيء آخر، لكنني أشعر أنه يدعمني أيضًا وأننا فريق رائع حقًا. وهذا ما نريد أن نبنيه كعائلة. بيننا جميعًا، لدينا هيكل عائلي. لذا، لست أنا فقط، بل الجميع هناك."
"أشعر بالامتنان والسعادة حقًا، ولكن في الوقت نفسه، أحاول إيجاد التوازن بين حياتي المهنية والشخصية لأنه من الصعب أحيانًا معرفة كيفية التعامل مع الكثير من جلسات التصوير (التصوير الفوتوغرافي) والاجتماعات وما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه التواجد مع الأطفال. ولكن في النهاية، أشعر أنني أعمل بجد، وأنا سعيدة حقًا وفخورة بذلك."
وأضافت، عن تكيفهم مع الحياة الأمريكية: "نحن قادمون من باريس، حيث كان الطقس باردًا ورماديًا للغاية. بالنسبة لي، كان المجيء إلى هنا تجربة رائعة.
"إنهم [الأطفال] يفاجئوننا دائمًا بطريقة إيجابية للغاية. حتى عندما انتقلنا إلى باريس، أو إلى هنا، كانوا دائمًا سهلين التكيف. ونشعر دائمًا بالفخر الشديد من حيث أنهم يجعلون حياتنا سهلة للغاية."
ماذا ينتظر ميسي بعد ذلك؟
ميسي حالياً في فترة الراحة مع إنتر ميامي، لكنه سيضع نصب عينيه الفوز بكأس العالم مرة أخرى في الصيف. الأرجنتين تعرف بالفعل منافسيها في دور المجموعات؛ ستواجه الجزائر والنمسا والأردن. لكن أولاً، هناك مباراة الفيناليسما ضد إسبانيا، حيث يواجه حامل لقب كأس العالم الفائز ببطولة أمم أوروبا.
