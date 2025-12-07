انتظر ليونيل ميسي ما يقرب من ثلاث سنوات ليرفع أول لقب دوري له في أمريكا الشمالية. والآن بعد أن ساعد الأرجنتيني إنتر ميامي في رفع أول لقب للنادي، اعترف بأن هذا كان هدفهم الرئيسي هذا الموسم، وأعرب عن تقديره لجهود الفريق بقيادة خافيير ماسكيرانو لتحقيق هذا الهدف.
"أعلم أنكما غير مدركين لما تمران به" .. رسالة وداعية من ليونيل ميسي لألبا وبوسكيتس بعد تحقيق إنتر ميامي لقب الدوري الأمريكي
"الفريق بذل جهدًا كبيرًا"
بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بعد المباراة، أقر ميسي بأن الجائزة كانت تتويجاً لجهود طويلة، قائلًا: "قبل ثلاث سنوات، قررت الانضمام إلى دوري الأمريكي، واليوم نحن أبطال الدوري".
وأضاف: "وصلنا إلى نصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف. في العام الماضي، خرجنا مبكراً من الدوري وتم إقصاؤنا في الدور الأول. هذا العام، كان الفوز بالدوري الأمريكي أحد أهدافنا الرئيسية. بذل الفريق جهداً كبيراً - كان عاماً طويلاً للغاية، مع العديد من المباريات - وكنا على مستوى المهمة طوال الموسم. هذه هي اللحظة التي كنت أنتظرها، والتي كنا ننتظرها كفريق. إنها لحظة جميلة للغاية لنا جميعاً. لقد استحقوا ذلك".
كان ميسي رائعًا في المباراة الحاسمة للموسم، حيث ساهم في جميع أهداف إنتر ميامي الثلاثة وسجل تمريرتين حاسمتين، وهذا هو لقبه الثامن والأربعون.
وداعاً لألبا وبوسكيتس
كما خصص ميسي لحظة لتهنئة النجمين المغادرين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس على مسيرتهما الأسطورية بعد أن أعلنا اعتزالهما في نهاية هذا الموسم: "بالنظر إلى ما كانا عليه - كلاعبين، كان كلاهما من بين أعظم اللاعبين في التاريخ، كل في مركزه، مع مسيرتهما المهنية والألقاب التي فازا بها - من الرائع أن يتمكنا من الاعتزال مع لقب الدوري الأمريكي لكرة القدم. لا أعتقد أنهما يدركان تمامًا بعد ما يمران به، وما يعنيه التقاعد. اليوم، ينتهي شيء جميل جدًا بالنسبة لهما، شيء كرسا له حياتهما بأكملها. الآن تبدأ حياة جديدة لهما. أتمنى لهما كل التوفيق، لأنهما صديقان أعزهما كثيرًا. أنا سعيد لأنهما يستطيعان الرحيل بهذا اللقب".
ماسكيرانو يشيد بتأثير ميسي
أكد خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، أن ميسي كان "مهمًا" في مسيرة هيرونز في كأس الدوري الأمريكي، وذلك في ملخص مشرق بعد المباراة عن تأثير نجمه.
وقال المدرب: "لقد بذل جهدًا كبيرًا في آخر مباراتين أو ثلاث أو أربع مباريات، مما أظهر مدى أهمية الفوز بالنسبة له. لم أطلب منه أن يفعل ذلك، لكن هذا يظهر مدى تميزه. لقد جاء إلى هنا للفوز بهذا الكأس".
تقدم هيرونز على فانكوفر، لكنه استقبل هدف التعادل في الشوط الثاني، قبل أن يمنحه ميسي هدفين من تمريرات حاسمة ليقضي على فانكوفر الذي لم يكن في يومه.
"لقد واجهنا فريقًا جيدًا جدًا"
لكن ماسكيرانو اعترف بأن فانكوفر لم يكن خصمًا سهلاً، وأنه تسبب في مشاكل حقيقية لفريق هيرونز طوال المباراة. سدد إيمانويل سابي الكرة في القائم عندما كانت النتيجة 1-1، واعترف ماسكيرانو بأن المباراة كانت ستختلف تمامًا لو سجل هدفًا.
وقال: "واجهنا فريقًا جيدًا للغاية. في الشوط الثاني، في أول 15 إلى 20 دقيقة، ضغطوا علينا. كنا محظوظين للغاية لأن الكرة اصطدمت بالقائمين. لكن أحيانًا يكون هذا هو الحظ الذي تحتاجه لتكون بطلًا".