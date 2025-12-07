"أعلم أنكما غير مدركين لما تمران به" .. رسالة وداعية من ليونيل ميسي لألبا وبوسكيتس بعد تحقيق إنتر ميامي لقب الدوري الأمريكي

بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بعد المباراة، أقر ميسي بأن الجائزة كانت تتويجاً لجهود طويلة، قائلًا: "قبل ثلاث سنوات، قررت الانضمام إلى دوري الأمريكي، واليوم نحن أبطال الدوري".

وأضاف: "وصلنا إلى نصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف. في العام الماضي، خرجنا مبكراً من الدوري وتم إقصاؤنا في الدور الأول. هذا العام، كان الفوز بالدوري الأمريكي أحد أهدافنا الرئيسية. بذل الفريق جهداً كبيراً - كان عاماً طويلاً للغاية، مع العديد من المباريات - وكنا على مستوى المهمة طوال الموسم. هذه هي اللحظة التي كنت أنتظرها، والتي كنا ننتظرها كفريق. إنها لحظة جميلة للغاية لنا جميعاً. لقد استحقوا ذلك".

كان ميسي رائعًا في المباراة الحاسمة للموسم، حيث ساهم في جميع أهداف إنتر ميامي الثلاثة وسجل تمريرتين حاسمتين، وهذا هو لقبه الثامن والأربعون.