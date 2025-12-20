FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-SPORTINGAFP
علي سمير

مفاجأة .. ريال مدريد أهدر فرصة ذهبية لضم "ميسي ألمانيا" لينارت كارل، ووالده لا يشعر بأي ندم!

اللاعب الشاب يشق طريقه ليصبح أحد أهم النجوم بمركزه

لينارت كارل .. إنه "الشيئ الكبير القادم" في الكرة الألمانية والأوروبية، بعد البداية المبهرة للموسم الحالي مع بايرن ميونخ، ولكن هل كنت تعلم أن ريال مدريد أضاع فرصة ذهبية لاقتناصه؟

بعد الإصابة الصادمة التي تعرض لها جمال موسيالا في مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، كان البافاري في حاجة إلى لاعب آخر يُعوض لحظات السحر التي كان يقدمها النجم الألماني الشاب.

الحل لم يكن بالصفقات، بل داخليًا، عن طريق الشاب لينارت كارل، حيث اقتحم التشكيل الأساسي لبايرن مع المدرب فينسنت كومباني، وأكد أنه لن يستغرق الكثير من الوقت ليكون أحد أهم اللاعبين في مركزه ويطلق عليه البعض "ليونيل ميسي الألماني".

    تجربة مع ريال مدريد

    في ظل المستويات المبهرة التي يقدمها كارل مع بايرن ميونخ، كشف الصحفي "سباستيان ليسيانج" عن أنباء لن تسعد جماهير ريال مدريد، وهي أن النادي لم يُوفق في اقتناص أحد أهم مفاجآت الموسم الحالي.

    القصة بدأت في عام 2018، عندما كان اللاعب عمره 10 سنوات فقط، حيث تلقى وقتها دعوة من ريال من أجل إجراء فترة اختبار في سانتياجو برنابيو من أجل الحكم عليه والبت في إمكانية ضمه إلى أكاديمية النادي.

    ويقول الصحفي:"خضع لاختبار في النادي عندما كان سنه 10 سنوات، شارك في معسكرات على المستوى الإقليمي، بمدينة جروسكروتزنبرج، وتأهل بعدها إلى مرحلة أخرى في ميمينجين، وتخطاها بنجاح، لتتم دعوته إلى ريال مدريد".

    وأوضح:"تم السماح له باللعب في سانتياجو برنابيو، لكن الصفقة لم تتم في النهاية وعاد اللاعب إلى ألمانيا".

  • لماذا فشلت الصفقة؟

    اهتمام ريال مدريد كان جديًا بالتعاقد مع الطفل الألماني وقتها، حيث كان هناك شعورًا بأنه سيصبح من أهم المواهب في أوروبا، وذلك لوضوح تميزه منذ الصغر، وقدرته على المراوغة واستخدامه لقدمه اليسرى في التسديد والتحكم بالكرة.

    ليسيانج، الذي تربطه علاقة قوية جدًا بعائلة اللاعب الشاب واصل حديثه:"لم يكتمل الاتفاق مع ريال مدريد في النهاية، والده أخبرني أنه لم يكن حزينًا على فشل الأمر، لشعوره بأن القصة لم تكن متعلقة بابنه من الأساس".

    وتابع:"والد كارل شعر بأن الأمر يتعلق بالتفاوض على عقود لوكالات لاعبين كبرى، ولهذا السبب لم يتم انتقاله إلى النادي الإسباني، وعائلته لا تشعر بأي ندم في الوقت الحالي".

    طريق كارل نحو بايرن ميونخ

    خلال فترة الاختبار مع ريال مدريد، كان كارل يلعب في الفئات السنية مع نادي آينتراخت فرانكفورت، وغادره في وقت لاحق متجه إلى نادي فيكتوريا أشافنبورج، قبل الانضمام لبايرن في 2022.

    اللاعب تم تصعيده الموسم الماضي إلى الفريق الأول، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا، لتتأجل انطلاقته إلى كأس العالم للأندية باللعب 45 دقيقة أمام أوكلاند سيتي.

    الموسم الحالي شهد انطلاقة خيالية لصاحب الـ17 سنة، بتسجيله 6 أهداف وصناعة هدفين في 21 مباراة لعبها مع العملاق البافاري في كل البطولات حتى الآن.

    وتحول كارل من مجرد موهبة شابة لا تزال في بداية طريقها، إلى أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها كومباني في اختراق دفاعات الخصوم، بسبب قدراته المذهلة على المراوغة واستخدام قدمه اليسرى.

    المزيد من الجودة في هجوم بايرن ميونخ

    تلقى النادي الألماني المزيد من الأخبار الجيدة بعد تألق كارل هذا الموسم، وذلك بعودة النجم الشاب جمال موسيالا إلى تدريبات الفريق خلال الأسبوع الماضي، مما يمثل إضافة قوية للفريق.

    كومباني لديه الكثير من الأسلحة الهجومية، أبرزها هاري كين ونيكولاس جاكسون "متواجد مع السنغال في أمم إفريقيا"، وكذلك سيرج جنابري ومايكل أوليسي ولويس دياز.

    ومع عودة موسيالا إلى التدريبات الجماعية، وإمكانية ظهوره مع بايرن في بداية العام الجديد، سيكون من المثير كيفية منح كارل نفس الدقائق التي يحصل عليها حاليًا، نظرًا للعب الثنائي في نفس المركز وهو صانع الألعاب.

    وإن حدث أي تعارض مستقبلي بين الثنائي، فبكل تأكيد ريال مدريد سيكون بالمرصاد من أجل إصلاح أخطاء الماضي، واقتناص هذه الموهبة التي لفتت الأنظار أكثر ممن تعاقد معهم الميرينجي بالفعل والحديث هنا عن فرانكو ماتانتونو وأردا جولر.

