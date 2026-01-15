GFX Lennart Karl Lionel MessiGetty/GOAL
Peter McVitie و علي سمير

يحلم ببرشلونة أيضًا؟ صورة ميسي تضع لينارت كارل في موقف حرج مع مشجعي ريال مدريد!

النجم الشاب أثار حالة من الحيرة والارتباك، هل يحب ريال مدريد أم برشلونة؟

أثار لاعب بايرن ميونخ الشاب لينارت كارل حيرة وارتباك المشجعين بعد ظهور مقطع فيديو يظهره وهو يرتدي واقيات ساقين مزينة بصورة ليونيل ميسي.

ويبدو بهذا المشهد أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، الذي أثار مؤخرًا جدلًا بإعلانه بشكل صريح عن رغبته في اللعب لريال مدريد، قد نسي المنافسة الشرسة بين نادي "أحلامه" وأسطورة برشلونة الذي يبدو أنه يعشقه.

  • النجم الشاب يثير حالة من الارتباك

    ظهر تناقض غريب في مسيرة النجم الألماني الصاعد كارل. بعد أقل من أسبوعين من اضطرار المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا إلى الاعتذار عن تلميحه علنًا بانتقاله المستقبلي إلى ريال مدريد، ظهر مقطع فيديو جديد ألقى بظلال من الشك على ولائه المفترض للريال. 

    يلقي الفيديو، الذي تم تصويره في غرفة ملابس بايرن ميونيخ، الضوء على ملابس كارل، ويكشف عن زوج من واقيات الساقين المخصصة التي تحمل صورة بارزة لميسي إلى جانب شعار ملهم يقول "تعلم من الأفضل".

    بالنسبة للاعب أطلق عليه الإعلام لقب "ميسي الألماني"، فإن الإعجاب ببطل كأس العالم الأرجنتيني ليس جريمة. ومع ذلك، فإن ظهوره بوجه أعظم لاعب في تاريخ برشلونة بينما يغازل في الوقت نفسه غريمه اللدود ريال مدريد قد ترك المشجعين في حيرة من أمرهم.

    ويأتي ذلك لأنه في عالم كرة القدم الإسبانية، فإن عشق ميسي مع الحلم باللعب في سانتياجو برنابيو يعد خطيئة كبرى، مما يضيف مزيدًا من الارتباك إلى القصة المحيطة بأحد أكثر اللاعبين الواعدين في أوروبا.

    على الرغم من الارتباك الذي تسبب فيه، من الواضح أن واقيات الساقين تعمل بشكل رائع، حيث سجل المراهق المثير ضربة مذهلة في فوز بايرن ميونيخ على كولن 3-1 يوم أمس، الأربعاء بالدوري الألماني.

  • هل يسير على طريق ميسي؟

    الفيديو المعني، الذي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يترك مجالاً كبيراً للتفسير. النص "التعلم من الأفضل" يشير إلى أن كارل يدرس طريقة لعب نجم إنتر ميامي بتمعن ليصوغ أسلوبه الخاص في الملعب - لاعب يساري القدم، مراوغ رشيق يمكنه المرور من الخصوم بمرونة شديدة.

    في حين أن محاكاة ميسي أمر شائع بين الأجنحة العصرية، فإن القيام بذلك علنًا أثناء السعي للانتقال إلى ريال مدريد يعبر عن عدم استيعاب النجم الشاب للموقف. 

    ومن غير المرجح أن يتقبل مشجعو ريال مدريد، المعروفون بطبيعتهم المتطلبة، لاعبًا محتملًا يرتدي وجه عدوهم اللدود على ساقيه.

  • جدل "حلم ريال مدريد"

    يأتي الكشف عن واقي الساق في وقت حساس للغاية، حيث وجد كارل نفسه سابقًا في موقف حرج مع إدارة بايرن ميونخ بعد جلسة أسئلة وأجوبة صريحة خلال زيارة لنادي المشجعين. عندما سُئل عن طموحاته المستقبلية، أطلق المراهق قنبلة أفادت التقارير أنها أثارت استياء النادي البافاري.

    قال كارل للمشجعين المجتمعين: "بايرن ميونخ نادٍ كبير جدًا. اللعب فيه حلم. لكن في مرحلة ما، أريد بالتأكيد الانتقال إلى ريال مدريد. هذا هو النادي الذي أحلم باللعب فيه، لكن هذا يبقى بيننا".

    كارل يعلق على عدم وجود مشكلة كبيرة بالنسبة لبايرن

    قال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، إن كارل اعتذر لزملائه في الفريق بعد أيام من إبداء تعليقاته المثيرة للجدل، قائلاً: "إنه 'يظهر مشاعره بوضوح'، 'لا يكترث لأي شيء'، كما نقول هنا - حتى على أرض الملعب. يتحدث كفتى في السابعة عشرة من عمره. أدرك على الفور أن ما قاله كان غير موفق. اعتذر في اليوم التالي، وتحدثنا عن الأمر".

    في غضون ذلك، نفى المدرب فينسنت كومباني أي شعور بالضغينة تجاه الشاب، ووصف اعترافه بأنه مجرد "خطأ في التواصل". على الرغم من حلمه باللعب في مدريد، إلا أن لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا يقدم أداءً رائعًا مع بطل الدوري الألماني، حيث رفع هدفه الأخير رصيده هذا الموسم إلى سبعة أهداف في الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا. وسيحاول تحسين هذا الرقم عندما يلتقي فريقه مع ثالث الترتيب لايبزيج يوم السبت.

    ويتقدم كارل وزملاؤه حالياً بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيهم بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني بعد 17 مباراة.

