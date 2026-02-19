لا يزال الجدل مستمرًا، حول أحداث مباراة بنفيكا وريال مدريد، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما وجه فينيسيوس جونيور، اتهامًا إلى بريستياني، بتوجيه عبارات عنصرية تجاهه، ووصفه بـ"القرد".

ولكن، تصريحات مدرب بنفيكا، جوزيه مورينيو، تحولت أيضًا إلى موضوع للنقاش، حيث علق البرتغالي على الواقعة دون اتخاذ موقف، وسط انتقاد لطريقة احتفال فينيسيوس بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد، الذي اعتبره مورينيو بمثابة إفراط واستفزاز.

وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وجه ليليان تورام، نجم يوفنتوس السابق، هجومًا شديد اللهجة ضد جوزيه مورينيو.