انتقد إيميل هيسكي، لاعب ليفربول، السابق مستوى محمد صلاح، نجم الريدز الحالي، موضحًا إلى أن الفرعون المصري، يمر بفترة صعبة في آخر ثلاث مواسم تراجع مستواه فيهم بشكل ملحوظ.
"ليفربول يلعب منقوصًا" .. نجم الريدز السابق يهاجم محمد صلاح بعد تراجع مستواه!
- Getty Images Sport
صلاح يكافح لتحقيق إنجازات الموسم الماضي
سجل صلاح هدفه الأول منذ أكثر من شهر في الأسبوع الماضي، عندما سجل هدفًا متأخرًا في خسارة ليفربول 3-2 أمام برينتفورد. كان هذا الهدف هو الثالث لللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هذا الموسم، بعد أن سجل ستة أهداف في تسع مباريات في 2024/25. بالإضافة إلى ذلك، سجل اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عددًا من الأهداف مع منتخب مصر يساوي عدد الأهداف التي سجلها مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
لم يشارك المصري مع الريدز في منتصف الأسبوع، حيث خرج ليفربول من كأس الرابطة على يد كريستال بالاس، بعد أن اختار المدرب أرني سلوت تشكيلة غير متمرسة خسرت في النهاية 3-0. هذه النتيجة تعني أن ليفربول خسر ست مباريات من أصل سبع في جميع المسابقات، باستثناء الفوز 5-1 على أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.
لم يبدأ صلاح المباراة في ألمانيا، بل شارك كبديل في وقت متأخر، في ما يمكن اعتباره أفضل أداء لليفربول في الموسم حتى الآن. ويعتقد هيسكي أن المهاجم، الذي سيبلغ 34 عامًا في يونيو المقبل، في تراجع كبير.
ليفربول يلعب بعشرة لاعبين
وعندما سُئل عما إذا كان صلاح يعاني من تراجع في مستواه أو من انخفاض في أدائه، قال هيسكي ل ـ 10bet Casino: "أعتقد أن الأمر يجمع بين الاثنين. نعم، إنه يعاني من تراجع في مستواه، ولكن هناك بعض الانخفاض الذي لا مفر منه مع تقدم العمر أيضًا. أي شخص في الثلاثينيات من عمره، تبدأ في ملاحظة بعض التراجع. لن يكون التراجع كبيرًا، لأنه محترف للغاية، ويهتم بنفسه جيدًا. أعتقد أن هذا ليس شيئًا جديدًا بالنسبة لي. إنه ليس أمرًا مفاجئًا، بل مستمر منذ موسمين أو ثلاثة مواسم".
وتابع: "كانت هناك مباريات لم يقدم فيها أداءً جيدًا في معظم الأوقات، لكنه سجل هدفًا ونحن نتغاضى عن بقية أدائه. سواء كان هدفًا أو هدفين، مجرد ركلة جزاء، أو تسديدة سهلة في نهاية المباراة. ننسى المباراة بسبب الهدف. الآن، نحن في موقف لم يسجل فيه أهدافًا في الفترة الأخيرة، ولم يساهم في تحقيق النتائج. الآن نوجه أصابع الاتهام إليه، وهذا ليس ظاهرة جديدة".
وأكمل: "لكن صلاح مثير للاهتمام. إنه أحد هؤلاء اللاعبين الذين لا تريد أبدًا إخراجهم من الملعب، لأنه دائمًا ما يشكل تهديدًا بغض النظر عن مستواه. هذه هي المشكلة معه أحيانًا. الأمر صعب على المدرب، لأنك تريد دائمًا إبقاء مو صلاح في الملعب. إنه يشكل تهديدًا على المرمى، لكن إذا لم يسجل، يمكن أن يبدو مجهولًا، كما لو كنت تلعب بـ 10 لاعبين".
- Getty Images Sport
موقف صعب
وأضاف هيسكي أن تراجع أداء الريدز يجب أن يتوقف إذا أرادوا الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي . الهزيمة أمام برينتفورد في الأسبوع الماضي تعني أن ليفربول خسر بالفعل عددًا من مباريات الدوري هذا الموسم يساوي عدد المباريات التي خسرها الموسم الماضي، كما أن تراجع الأداء يعني أن فريق المدرب سلوت يتأخر الآن بسبع نقاط عن أرسنال المتصدر للدوري.
ورد هيسكي على سؤال حول ما إذا كان ليفربول يستطيع تحمل خسارة المزيد من المباريات إذا أراد الدفاع عن اللقب: "لا، لا يمكنهم تحمل خسارة مباراة أخرى إذا أرادوا الفوز بالدوري الإنجليزي".
وأردف: "لا يمكنهم تحمل الابتعاد أكثر عن صدارة الدوري. أعتقد أن أرسنال هو المرشح للفوز بالدوري الآن. ومع ذلك، أعتقد أن جميع الفرق المتنافسة ستخسر نقاطًا في مرحلة ما، هنا وهناك، ولكن لن يكون ذلك كبيرًا، لذا لا يمكن لليفربول أن يتعثر مرة أخرى".
ليفربول يواجه سلسلة صعبة من المباريات
ليفربول يواجه سلسلة من المباريات الصعبة، حيث يستقبل أستون فيلا في أنفيلد مساء السبت. ثم يستضيف فريق سلوت ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء قبل أن يسافر إلى مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولية.
ومن المتوقع أن يفقد البطل صلاح طوال فترة الأعياد بسبب مشاركة مصر في كأس الأمم الأفريقية. تقام البطولة في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.