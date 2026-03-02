Getty Images Sport
ليفربول يراقب نجم البوندسليجا الصاعد تحسبًا لفشل عرض مايكل أوليس، بينما يواصل الريدز البحث عن خليفة محمد صلاح
اهتمام ليفربول بأوليس: آخر المستجدات
يتمتع عملاق ميرسيسايد بتقليد طويل الأمد في اكتشاف المواهب من الدوري الألماني الممتاز، حيث نجح لاعبون مثل إبراهيما كوناتي ودومينيك سوبوسلاي وريان جرافنبرخ في الانتقال إلى النادي. أوليس، الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ قادمًا من كريستال بالاس، كان منذ فترة طويلة على رادار أنفيلد. وقد أفادت قناة سكاي سبورت في نوفمبر الماضي أن اللاعب الدولي الفرنسي كان تحت مراقبة الريدز، لكن الصفقة لا تزال معقدة. ولا يزال الأمر غير واقعي، حيث لا يوجد بند في عقد أوليس يتيح له الانتقال، ولا يزال عقده ساريًا حتى عام 2029، وفقًا للتقرير، مما يشير إلى أن ليفربول قد يضطر إلى البحث في مكان آخر إذا رفض بايرن ميونيخ التنازل.
يان ديوماندي يبرز كبديل رئيسي
إذا ثبت أن انتقال أوليس مستحيل، فقد حدد ليفربول بالفعل هدفًا ثانويًا يكتسح ألمانيا. أصبح يان ديوماندي البالغ من العمر 19 عامًا نجمًا صاعدًا في موسم الدوري الألماني، حيث قدم سلسلة من العروض التي لفتت انتباه نخبة أوروبا. من المعلوم أن ليفربول يراقب الجناح "بشكل مكثف" بحثًا عن لاعب يتمتع بالسرعة الفائقة والمهارة الفنية اللازمة لتكرار أداء صلاح على الجانب الأيمن.
يشتهر لايبزيغ بصعوبة المفاوضات، وهو مصمم على الاحتفاظ بأحد أهم لاعبيه لموسم آخر على الأقل. ومع ذلك، فإن كل لاعب له ثمنه في نظام ريد بول. ويقال إن النادي الألماني "مستعد للتفاوض" إذا تلقى عروضًا في حدود 100 مليون يورو (83 مليون جنيه إسترليني). وفي حين أن لايبزيغ يريد إقناع ديوماندي بالبقاء بعد الصيف، فإن إغراء الدوري الإنجليزي الممتاز وفرصة أن يصبح وجهًا لعصر جديد في ليفربول قد يكونان أقوى من أن يقاومهما.
عودة دفاعية مفاجئة على البطاقات
بينما لا يزال التركيز منصبًا على الهجوم، يقال إن ليفربول يسعى أيضًا إلى حل مشاكل عمق دفاعه من خلال إعادة وجه مألوف. جاريل كوانسا، الذي غادر أنفيلد إلى باير ليفركوزن الصيف الماضي في صفقة قيمتها حوالي 35 مليون يورو، يرتبط بعودة مثيرة. أثر المدافع الإنجليزي الشاب إعجابًا في ليفركوزن، مما دفع الريدز إلى التفكير في تفعيل بند سري مدرج في اتفاقية انتقاله الأصلية لتعزيز خط دفاعهم.
يكشف تقرير سكاي سبورت أن ليفربول كان ذكيًا بما يكفي لإدراج شبكة أمان أثناء المفاوضات، بإضافة خيار إعادة الشراء بمبلغ 80 مليون يورو للانتقال، والذي يمكن تفعيله حتى مايو 2026. مع وجود "حاجة ملحة" في مركز الدفاع لدى الريدز حاليًا، تدرس الإدارة بجدية إعادة خريج الأكاديمية إلى النادي لتوفير منافسة لفيرجيل فان ديك وكوناتي.
صيف انتقالي في أنفيلد
تتزامن وصول المواهب المحتملة من الدوري الألماني مع فترة من عدم اليقين بشأن العديد من أعضاء الفريق الحاليين. إلى جانب التساؤلات المحيطة بمستقبل صلاح على المدى الطويل، من المتوقع أيضًا أن يغادر فيديريكو كييزا بعد فترة انتقالات يناير المليئة بالتكهنات. وهذا من شأنه أن يترك فراغًا كبيرًا في المراكز الجانبية، وهو ما يفسر سبب نشاط النادي في البحث عن لاعبين مثل أوليس وديوماندي قبل حتى فتح فترة الانتقالات الصيفية.
كان صلاح مرتبطًا بشدة بمغادرة أنفيلد في يناير بعد تصريحاته النارية عقب تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز في ديسمبر، حيث ادعى أنه "تخلى عنه" النادي.
وقال صلاح في ذلك الوقت: "لا أصدق أنني أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة. هذه هي المرة الثالثة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء، وأعتقد أنها المرة الأولى في مسيرتي. أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، خاصة في الموسم الماضي. والآن أجلس على مقاعد البدلاء دون أن أعرف السبب. أشعر أن النادي قد تخلى عني. هذا ما أشعر به. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن يلقي باللوم عليّ بالكامل".
اعتذر صلاح لاحقًا لزملائه عن انفجار غضبه. لم يتحقق رحيله المحتمل في يناير، حيث سافر المهاجم مع منتخب مصر إلى كأس الأمم الأفريقية. تم إقصاء الفراعنة في الدور نصف النهائي على يد السنغال، التي فازت باللقب في النهاية.
