ليفربول يتلقى ضربة قوية مع استبعاد فلوريان فيرتز من مباراة نوتنغهام فورست قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة

وصل فيرتز إلى سيتي جراوند مع زملائه في الفريق وبدا أنه سيشارك في المباراة ضد نوتنغهام فورست قبل أن يتم استبعاده في اللحظة الأخيرة. شوهد اللاعب الذي انضم إلى الفريق في الصيف وهو يتحدث مع الجهاز الفني على أرض الملعب قبل أن يتم استبعاده من التشكيلة الأساسية للمباراة. نشر مدونة ليفربول الخاصة بمباريات الفريق تحديثًا جاء فيه: "يبدو أن هناك تغييرًا متأخرًا في تشكيلة ليفربول الأساسية، حيث سيحل كورتيس جونز محل فلوريان فيرتز".

ليفربول: أليسون، فان ديك، كوناتي، كيركز، جونز، سوبوسلاي، ماك أليستر، صلاح، جاكبو، إكيتيكي، جرافنبرخ.

البدلاء: مامارداشفيلي ، جوميز، تشيزا، وودمان، روبرتسون، نيوني، رامزي، موريسون، نغوموها.