Goal.com
مباشر
Grafica Chiesa Liverpool

رحلة تقترب من نهايتها في ليفربول وشكوك بالمنتخب وجماهير تتخلى عنه.. كييزا في مفترق طرق!

فشل المهاجم الإيطالي في ترك بصمته ضد فريق برايتون وأضاع فرصة تغيير وجهة نظر مدربه أرني سلوت مما يثير الشكوك حول استدعائه لملحق شهر مارس المؤهل لكأس العالم.

شارك فيديريكو كييزا أساسيًا للمرة الخامسة هذا الموسم مساء السبت ضد برايتون مع ليفربول، وحدث ذلك معه سابقًا مرة واحدة في الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون ومرتين في كأس الرابطة ضد ساوثهامبتون وكريستال بالاس ومرة في كأس الاتحاد الإنجليزي في المباراة التي فاز بها الفريق في يناير ضد بارنسلي. 

وتم الدفع بنجم فيورنتينا ويوفنتوس السابق مرة أخرى في كأس إنجلترا مساء السبت في المباراة التي فاز بها فريق ليفربول بثلاثية نظيفة لكنه لم ينجح في التألق، وفي الواقع فقد أضاع فرصة تغيير رأي مدربه آرني سلوت الذي اعتبره دائمًا خيارا ثانيًا أو ثالثًا.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

  • الجماهير تتخلى عن اللاعب

    مع خوضه سبعًا وسبعين دقيقة مساء السبت ارتفع رصيد كييزا إلى ما يزيد قليلا عن ستمائة وثلاثين دقيقة هذا الموسم، وهي حصيلة لا يمكن أن تكون مرضية ومن الصعب أن تتحسن في الأسابيع المقبلة. 

    المدرب سلوت لا يضعه ضمن حساباته الأساسية واللاعب رقم أربعة عشر لم يفعل شيئا أمام برايتون لتغيير هذا الرأي، لعب كييزا كمهاجم وهمي وركض كثيرًا ووضع نفسه تحت تصرف الفريق لكنه لم يصنع الفارق أمام المرمى.

    وبالنسبة للجماهير التي وقفت دائمًا إلى جانبه فقد أضاع فرصة كبيرة لزعزعة التسلسل الهرمي في التشكيلة، وعبرت الجماهير عن استيائها عبر منصات التواصل بتصريحات قائلة: "أداء متواضع والآن نفهم لماذا لا يعتمد عليه سلوت" وقال آخرون: "لقد عمل بجد على أرض الملعب في مركز غير مركزه وكان مفيدًا لإراحة إيكيتيكي" بينما أضاف البعض: "كان من المنطقي بيعه الصيف الماضي والاحتفاظ بداروين نونيز" وأكد آخرون: "إنه يتألق فقط عندما يشارك من مقاعد البدلاء".،ومن الآن وحتى نهاية الموسم سيلعب دورًا ثانويًا ثم سيكون الرحيل في يونيو هو النهاية الحتمية.

    • إعلان

  • المطالب المالية لليفربول

    رفض ليفربول التخلي عن اللاعب في يناير لعدم قدرته على إيجاد بديل في الوقت المناسب لكن الوضع سيختلف تمامَا في الصيف.

    سيتم عرض كييزا في سوق الانتقالات بهدف جني ما بين خمسة عشر وعشرين مليون يورو من بيعه، ويجب على من يرغب في ضمه أن يأخذ في الاعتبار راتبه وليس فقط قيمة بطاقته.

    وصل اللاعب الإيطالي بصفقة انتقال نهائي في عام 2024 ووقع عقدًا حتى عام 2028 براتب يبلغ حوالي سبعة ملايين ونصف المليون يورو في الموسم الواحد. 

    وفي يناير فكر يوفنتوس ووست هام في ضمه وحتى اليوم تبدو فكرة العودة إلى إيطاليا هي الأقرب للتحقق بنسب أعلى، لكن الكثير سيعتمد على العرض والمشروع بشكل خاص لأن كييزا يرغب في اللعب والشعور بأنه لاعب مهم.

     الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

  • شكوك جاتوزو حول مشاركته مع المنتخب

    يبقى أن نرى ما إذا كان سيكون هناك كذلك في مارس مع منتخب إيطاليا، في الأسابيع الماضية تناول العشاء في لندن مع المدرب جينارو جاتوزو واللاعبين الإيطاليين الآخرين الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي وهم كالافيوري ودوناروما وكايودي وسافونا وتونالي وأودوجي وفيكاريو لكن هذا لا يعني أنه سيكون بالتأكيد ضمن قائمة المستدعين لمباريات الملحق ضد أيرلندا الشمالية وفي حال الفوز ضد الفائز من ويلز والبوسنة.

    يدرس جاتوزو الأمر جيدا فهو يحتاج في المباريات الحاسمة إلى لاعبين متحفزين ومستعدين لتقديم كل شيء من أجل القميص.،لا يوجد استبعاد مسبق ولا ضغينة بسبب رفضه الاستدعاءات السابقة وسيتم تقييم كييزا مثل جميع اللاعبين الآخرين. 

    العلاقات بين الاثنين جيدة والنقاش مستمر، وإذا أعطى كييزا الضوء الأخضر بعد أن طلب عدم استدعائه في أكتوبر ونوفمبر فسيكون على جاتوزو تحديد ما إذا كان مفيدًا أم لا، ومن المؤكد أن استعادة كييزا للياقته البدنية والذهنية تمثل قيمة مضافة للمنتخب الإيطالي.

الدوري الإنجليزي الممتاز
نوتنجهام فوريست crest
نوتنجهام فوريست
فورست
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
0