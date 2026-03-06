نزهة للفرعون المصري: ليفربول يستعيد محمد صلاح بالوقت المناسب.. لكن لا يخدعكم أهدافه في "حديقته" وولفرهامبتون!

بينما كانت ذئاب وولفرهامبتون، تستعد للانقضاض على جراح نادي ليفربول؛ ظهر الفرعون المصري محمد صلاح، ليعيد كتابة السيناريو من جديد.

صلاح قاد ليفربول للفوز (3-1) على مستضيفه وولفرهامبتون، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي؛ ليقوده بذلك للتأهُل إلى ربع النهائي، بشكلٍ رسمي.

وسجل صلاح أحد أهداف ليفربول الثلاثة، في الدقيقة 53؛ بينما تكفل أندرو روبرتسون وكورتيس جونز بالهدفين الأخريين، في الدقيقتين 51 و74.

ومن ناحيته.. سجل هوانج هي-تشان، هدف وولفرهامبتون الوحيد؛ ليفشل "الذئاب" في تكرار الفوز على ليفربول، بعد 3 أيام من الانتصار عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور محمد صلاح ضد وولفرهامبتون.