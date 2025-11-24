Getty
"يجب استبعاد صلاح بنسبة 100%".. روني يوجه نصيحة لأرني سلوت مع انهيار ليفربول!
ليفربول في أزمة بعد الخسارة أمام نوتنجهام فورست
استمرت سلسلة النتائج الكئيبة لليفربول عقب عودة المنافسات المحلية بعد فترة التوقف الدولي بتلقي هزيمة ساحقة بنتيجة 3-0 أمام نوتنجهام فورست.
هذه النتيجة تعني أن الأبطال خسروا الآن نصف مبارياتهم الـ 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم واستقبلت شباكهم 20 هدفاً بالفعل في حملة 2025-2026. أصر سلوت بعد المباراة على أن "الحل ليس بعيداً جداً" لكن علامات الاستفهام تثار الآن حول مستقبل الهولندي في أنفيلد عقب بداية كارثية للدفاع عن لقبهم.
- Getty Images Sport
لماذا يجب على سلوت استبعاد صلاح؟
يعتقد روني أن إحدى الطرق لعودة ليفربول إلى المسار الصحيح ستكون استبعاد صلاح، حيث قال: "لو كنت مكان سلوت، سأحاول اتخاذ قرار كبير فقط ليكون له تأثير على باقي الفريق. صلاح لا يساعدهم دفاعياً. أنا متأكد أنك لو كنت أحد اللاعبين الذين تعاقدوا معهم وأنت على مقاعد البدلاء وترى أنه لا يركض - ومرة أخرى هو أسطورة للنادي وكل ما فعله للنادي [عظيم] - ولكن إذا كنت على مقاعد البدلاء، فما هي الرسالة التي يرسلها ذلك لك؟ إذا رأيت أحد زملائك في الفريق لا يركض عائداً [للدفاع] وهو يبدأ كل مباراة؟".
سُئل روني بعد ذلك عما إذا كان ذلك يعني أن سلوت يجب أن يستبعد صلاح وأضاف: "أعتقد ذلك. 100%. يحتاج لاتخاذ قرار وجعلهم متماسكين، وجعل هزيمتهم صعبة، وأن يركض كل لاعب عائداً ويعمل في الخلف، ومن ثم بوضوح عندما يبدؤون في الفوز بالمباريات يمكنك إعادته وتأمل أن يركض عائداً أكثر، لكنني أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير على الفريق بالتأكيد".
أسطورة ليفربول يدافع عن صلاح
روني ليس اللاعب السابق الوحيد الذي طالب سلوت باستبعاد صلاح، حيث زعم لاعبا "الريدز" السابقان جيمي كاراجر ودون هاتشيسون أيضاً أن الوقت قد حان لإجلاس النجم المصري على دكة البدلاء. ومع ذلك، يصر أسطورة ليفربول جون بارنز بشدة على أن صلاح ليس هو المشكلة. قال لـ "ميرور فوتبول": "إذا فكرت في الطريقة التي لعب بها ليفربول سابقاً، كانت تعتمد على ترنت ألكسندر أرنولد أو باقي الفريق ليصنعوا لمو. بينما الآن، مع لاعبين مثل فلوريان فيرتس، إيكيتيكي، وإيزاك، نحن نلعب بشكل مختلف. بمجرد أن نضبط ذلك، سنكون بخير. نحن نمر فقط ببعض مشاكل البداية (مرحلة انتقالية)، ومن قبيل الصدفة أن مو صلاح يبلغ من العمر 33 عاماً؛ الناس يربطون الأمور ببعضها ويلومون العمر".
وواصل: "الفريق بأكمله يحتاج للاعتياد على طريقة لعب جديدة، والتي لن تكون بالضرورة متمحورة حول التمرير لمو صلاح فقط. مو سيظل خطيراً، لكنه ببساطة لن يحصل على الكرة في مواقف خطرة بقدر ما كان يفعل. لن يحصل على الكرة بتلك السرعة. لدينا الآن الكثير من المراوغين، ولذا لن نلعب بالسرعة التي كنا نلعب بها في الماضي، وبالتالي لا يستطيع صلاح استخدام سرعته للركض نحو الكرات ولعب موقف واحد ضد واحد".
وختم: "ما زلت أعتقد أنه جزء من أفضل 11 لاعباً. بالطبع، لن يكون بالضرورة الجزء الرئيسي كما كان من قبل، لكنني ما زلت أعتقد أنه جزء من أفضل تشكيل أساسي في الوضع الحالي. إنها مجرد مسألة اندماج أكثر. علينا فقط التوصل إلى طريقة تناسب الجميع، والتي تختلف بوضوح عما فعلوه على مدار السنوات الخمس أو الست الماضية".
صلاح يتجه إلى كأس الأمم الأفريقية
سيتعين على مشجعي ليفربول الانتظار لمعرفة ما إذا كان سلوت سيقرر بالفعل استبعاد صلاح بعد بداية للموسم جلبت أربعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز للاعب البالغ من العمر 33 عاماً. ومع ذلك، سيتعين على مدرب "الريدز" التأقلم بدون الدولي المصري خلال فترة الأعياد حيث سيسافر إلى كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر مع الفراعنة.
من المحتمل أن يغيب صلاح عن مباريات ضد "توتنهام، وولفرهامبتون، ليدز، فولهام، آرسنال، بيرنلي" في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي. تنطلق البطولة يوم الأحد 21 ديسمبر، ومن المقرر إقامة المباراة النهائية في 18 يناير 2026.
- Getty Images Sport
ليفربول يواجه اختبار آيندهوفن
يستهدف ليفربول تجاهل مشاكله في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يعود للمنافسات يوم الثلاثاء ضد بي إس في آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.
يدخل الزوار المباراة وهم يتربعون حالياً على قمة جدول الدوري الهولندي ويمرون بسلسلة لا هزيمة تمتد لـ 11 مباراة.
التقى الفريقان الموسم الماضي في المسابقة، حيث فاز آيندهوفن 3-2 ضد تشكيلة ليفربول التي شهدت تغييرات كثيرة في أيندهوفن، وأي نتيجة مماثلة يوم الثلاثاء ستراكم المزيد من الضغط على سلوت وفريقه المتعثر.
إعلان