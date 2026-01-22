"لم أقل أنني نظمت أي شيء" .. فان دايك يكشف حقيقة استبعاده سلوت من "الاجتماع السري" للاعبي ليفربول

بصفته قائد فريق أنفيلد، يتحمل فان دايك مسؤولية توحيد صفوف الفريق في أوقات الشدة. وقد واجه الفريق عدة مرات هذا الموسم حالات فشل على مستوى النتائج.

لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها بالنسبة لليفربول في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فاز باللقب المحلي بأسلوب مهيمن في الموسم الماضي. الفريق يكافح من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن أضر به التعادل 1-1 على أرضه أمام بيرنلي.

عاد فريق سلوت إلى طريق الانتصارات في المسابقات الأوروبية يوم الأربعاء، بعدما تغلب بسهولة على عملاق الدوري الفرنسي مارسيليا 3-0 في ملعب فيلودروم.

وبفضل أهداف دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو، إلى جانب هدف عكسي من أصحاب الأرض، أصبح ليفربول في وضع ممتاز يؤهله للتأهل تلقائياً إلى دور الـ16، دون الحاجة إلى خوض مباراة فاصلة.