هاجس الماضي يعود .. ضربة موجعة بإصابة نجم ليفربول أمام كاراباخ

الريدز بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت يستضيف حاليًا كاراباخ على استاد أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يدخل ليفربول المباراة وفي رصيده 15 نقطة، ضامنًا إلى حد كبير التأهل للدور المقبل سواء دور الـ16 مباشرةً أو بلعب الملحق أولًا.

أما كاراباخ ففي رصيده عشر نقاط، وقد خسر فرصة التأهل لدور الـ16 مباشرةً، مع بقاء أمل الصعود للملحق قائمًا.