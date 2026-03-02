ليفربول قد يقوم بخطوة مفاجئة في سوق الانتقالات ويعيد التعاقد مع المدافع الذي تخلى عنه الصيف الماضي - وسيكلفه ذلك أكثر بكثير من سعر بيعه

كان كوانسا لاعباً بارزاً في فريق كاسبر هجولماند، حتى أنه ساهم في تسجيل أهداف حاسمة، بما في ذلك هدف التعادل في اللحظات الأخيرة ضد ماينز نهاية الأسبوع الماضي. على الرغم من نجاحه الشخصي، لم يخف المدافع إحباطه من تذبذب أداء ليفركوزن الذي يحتل المركز السادس في جدول الدوري الألماني. بعد التعادل 1-1 الأخير، قدم المدافع تقييمًا صريحًا لمستوى فريقه الحالي، مما أثار المزيد من الشائعات حول احتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

في حديثه إلى Werkself-TV، عبر BILD، لم يتردد كوانسا في القول: "لم نفز، وفي رأيي، هذا غير كافٍ. لقد كررنا هذا كثيرًا مؤخرًا، ليس لدينا ما يكفي من الحماس، ولا ما يكفي من القوة. لم يكن ذلك كافيًا مرة أخرى. لدي شعور بأننا نلعب حاليًا ضد أنفسنا. نحن لا نلعب معًا بشكل كافٍ، لدينا أفكار مختلفة. نحن نلعب بطريقة غير منسقة ونحتاج إلى إعادة تنظيم صفوفنا. بعض المباريات في الدوري سارت بشكل جيد، لكن هذه المباراة بالتأكيد لم تكن واحدة منها".