ليفربول ضد سندرلاند | سلوت الراعي الرسمي لليالي "أنفيلد" التعيسة .. وحتى الأنانية لن تسعد "فيرتس المنحوس"!

من جديد يدخل ليفربول في دوامة النتائج السلبية، فلم يكد يتذوق جمهور الريدز طعم الانتصارات بالفوز على وست هام خارج قواعده، ليتفاءل أنصاره بإمكانية العودة، لكن المشكلة الحقيقة للريدز أعمق بكثير من مباراة تعيد الابتسامة وبعض التفاؤل.. وهذا ما ظهر بشكل واضح في التعثر الأخير أمام سندرلاند.
والسؤال الذي يفرض نفس بشدة على الساحة بين جماهير ليفربول في جميع أنحاء العالم، متى يتخلص الفريق من هذه المعاناة التي يتسبب فيها المدرب الهولندي آرني سلوت وكتيبته المترهلة ما بين لاعبين كبار انهار مستواهم من عنان السماء إلى سابع أرض، وصفقات جديدة لم تقدم مستوى يعادل 1% من حجم الضجة أو الأسعار التي جاءت بها.