لا تحزن من قسوة سلوت يا كييزا .. محمد صلاح وهازارد وهنري عانوا نفس المصير و"الهروب" قد يكون الحل!

هل يعود كييزا مرة أخرى إلى الكالتشيو؟

"الانتقال إلى بطولة بحجم البريميرليج أمر صعب على أي لاعب" .. بهذه الكلمات علق المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، على تعمده استبعاد النجم الإيطالي فيديريكو كييزا، والذي بات مهددًا بالرحيل عن الريدز والعودة معارًا إلى أحد أندية إيطالية بعد أقل من 3 أشهر فقط!

كييزا الذي انضم إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي المنصرم، مقابل 12 مليون يورو قادمًا من يوفنتوس، لدعم هجوم الفريق الإنجليزي، اختفى عن الأنظار منذ انتقاله إلى البريميرليج ولم تشاهده الجماهير سوى في 78 دقيقة فقط بكل البطولات حتى الآن!

هذا الأمر فسره المدرب الهولندي الذي يخوض تجربته الأولى في الدوري الإنجليزي حتى الآن بشكل مميز مع الريدز، بأن اللاعب الإيطالي لم يستطع التأقلم حتى الآن مع هذه القفزة في مسيرته، رغم علم الجميع بإمكانياته الفردية التي ظهرت طوال رحلته مع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا.

وقال سلوت في تصريحاته الأخيرة: "كييزا غاب عن الفترة التحضيرية معنا وتدرب بكثافة منخفضة مع يوفنتوس. الانتقال إلى بطولة مثل الدوري الإنجليزي أمر صعب للغاية على أي لاعب، خاصة بعد الصيف الذي مر به، كنا نعلم بالفعل أنه سيكون علينا التكيف مع احتياجاته الفردية، ونحن الآن نبحث عن الطريقة الصحيحة لجعله ينمو دون تحميله أكثر من اللازم".

موقف كييزا وتصريحات سلوت عنه، ليس جديدًا على جماهير كرة القدم العالمية، بل إن النجم الإيطالي هو حلقة في سلسلة طويلة من اللاعبين العظماء الذين لم ينجحوا في التأقلم مع دوريات أخرى، انتقلوا إليها بطموحات وأحلام كبرى، لكنهم استيقظوا على واقع مؤسف.

ورفع هؤلاء النجوم شعار "الهروب هو الحل" لإثبات ذاته والعودة إلى الأضواء ومنهم من فشل في ذلك ورحل بذكريات سيئة وندم على هذه الخطوة، وترصد النسخة العربية من "GOAL" أبرز اللاعبين الذين عانوا مع صعوبات التأقلم، في السطور التالية...