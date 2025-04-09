"يُعامَل بطريقة مختلفة" .. نجم الدوري الإنجليزي السابق يتحدث عن وجود مشكلة بين سلوت وداروين نونيز

أشار نجم الدوري الإنجليزي السابق جوس بويت إلى أن مدرب ليفربول آرني سلوت لديه "مشكلة شخصية" مع داروين نونيز.

المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه المقال يستمر أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل عانى نونيز في الهجوم لفريق ليفربول

لديه فقط خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

بوكت ينصح المهاجم بالنظر في الخروج الصيفي تابع GOAL على WhatsApp! 🟢📱