"الجميع سيستفيد منها" .. نجم برشلونة السابق يقترح على ليفربول صفقة تبادلية مع ريال مدريد للتخلص من فيرتس!

ويعيش فيرتس بداية صعبة لمسيرته في ميرسيسايد، رغم أن ليفربول دفع رقمًا قياسيًا بريطانيًا آنذاك بلغ 116 مليون جنيه إسترليني لضمه من باير ليفركوزن خلال الصيف.

فاللاعب الدولي الألماني لم ينجح في تسجيل أي هدف أو صناعة أي تمريرة حاسمة في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن، بينما كان أفضل حالًا في دوري أبطال أوروبا بصناعته تمريريْن حاسمتيْن في أربع مباريات.

وقد غاب فيرتس عن آخر مباراتين لليفربول بسبب إصابة عضلية، لكنه قد يعود لقائمة الفريق في مباراة الأحد أمام وست هام، وهي مواجهة يحتاج آرني سلوت المدير الفني للريدز للفوز بها بشدة لتخفيف الضغط الكبير عليه في ظل وضعه المتذبذب الحالي.