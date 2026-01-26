بعد مناشدات القائد .. ليفربول يتخذ قراره النهائي بخصوص بيع روبرتسون

أوقف ليفربول رسميًا انتقال روبرتسون المقترح إلى توتنهام، وأبلغ منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز أنه لا يمكنه الموافقة على رحيل المدافع في ظل الظروف الحالية، وفقًا لتقرير صحيفة The Times.

جرت محادثات بين الناديين الأسبوع الماضي، حيث أبدى توماس فرانك، المدير الفني لتوتنهام، رغبته في إضافة خبرة وقائد منتخب اسكتلندا إلى فريقه في شمال لندن.

وكان توتنهام مستعدًا لدفع مبلغ يقارب 5 ملايين جنيه إسترليني مقابل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، وهو مبلغ معقول بالنظر إلى أن عقد روبرتسون مع ليفربول ينتهي هذا الصيف.

وقد درس فريق التوظيف في ليفربول العرض بجدية، مع الأخذ في الاعتبار خدمة روبرتسون المثالية على مدار ثماني سنوات ونصف منذ وصوله من هال سيتي في عام 2017. ومع عدم وضوح مستقبله على المدى الطويل في النادي بعد يونيو، قامت الإدارة بموازنة الفوائد المالية للبيع مقابل احتياجاتها الرياضية الفورية.

ومع ذلك، بعد مراجعة خياراتهم الداخلية، قرر ليفربول عدم المضي قدماً في الصفقة. والأهم من ذلك، أن روبرتسون لم يضغط من أجل الانتقال.

وقد قبل الظهير الأيسر، الذي شارك كبديل خلال الهزيمة المؤلمة 3-2 أمام بورنموث يوم السبت، قرار النادي ويظل ملتزماً بلعب دور رئيسي في محاولة ليفربول إنقاذ موسمه في الدوري والتنافس على دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.