Getty Images Sport
بعد مناشدات القائد .. ليفربول يتخذ قراره النهائي بخصوص بيع روبرتسون
رؤساء أنفيلد يمنعون الانتقال إلى سبيرز رغم انتهاء العقد
أوقف ليفربول رسميًا انتقال روبرتسون المقترح إلى توتنهام، وأبلغ منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز أنه لا يمكنه الموافقة على رحيل المدافع في ظل الظروف الحالية، وفقًا لتقرير صحيفة The Times.
جرت محادثات بين الناديين الأسبوع الماضي، حيث أبدى توماس فرانك، المدير الفني لتوتنهام، رغبته في إضافة خبرة وقائد منتخب اسكتلندا إلى فريقه في شمال لندن.
وكان توتنهام مستعدًا لدفع مبلغ يقارب 5 ملايين جنيه إسترليني مقابل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، وهو مبلغ معقول بالنظر إلى أن عقد روبرتسون مع ليفربول ينتهي هذا الصيف.
وقد درس فريق التوظيف في ليفربول العرض بجدية، مع الأخذ في الاعتبار خدمة روبرتسون المثالية على مدار ثماني سنوات ونصف منذ وصوله من هال سيتي في عام 2017. ومع عدم وضوح مستقبله على المدى الطويل في النادي بعد يونيو، قامت الإدارة بموازنة الفوائد المالية للبيع مقابل احتياجاتها الرياضية الفورية.
ومع ذلك، بعد مراجعة خياراتهم الداخلية، قرر ليفربول عدم المضي قدماً في الصفقة. والأهم من ذلك، أن روبرتسون لم يضغط من أجل الانتقال.
وقد قبل الظهير الأيسر، الذي شارك كبديل خلال الهزيمة المؤلمة 3-2 أمام بورنموث يوم السبت، قرار النادي ويظل ملتزماً بلعب دور رئيسي في محاولة ليفربول إنقاذ موسمه في الدوري والتنافس على دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.
- Getty Images Sport
أزمة الإصابات الدفاعية تجبر آرني سلوت على اتخاذ قرار
قرار الإبقاء على روبرتسون مدفوع إلى حد كبير بأزمة عميقة في خط دفاع أرني سلوت. فقد عانى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز من إصابات عديدة، مما تركه في وضع خطير بسبب نقص في عدد اللاعبين.
تم استبعاد المدافعين الشابين كونور برادلي وجيوفاني ليوني عن بقية الموسم بسبب إصابات خطيرة في الركبة، مما أدى إلى فقدان الفريق لعمق مهم.
وتفاقمت الأمور خلال الخسارة أمام بورنموث، حيث اضطر جو جوميز إلى الخروج في الشوط الأول بعد تعرضه لضربة في الوجه في اصطدام مع الحارس أليسون، بالإضافة إلى ذلك، غاب إبراهيما كوناتي عن آخر مباراتين بعد وفاة والده.
ومما زاد الطين بلة، أن ليفربول بحث إمكانية استعادة كوستاس تسيميكاس من فترة إعارته إلى روما ليحل محل روبرتسون، ولكن من المعلوم أن الفريق الإيطالي كان مترددًا في الموافقة على هذا الطلب.
في مواجهة احتمال خسارة روبرتسون دون بديل، قرر سلوت - الذي صرح بعد هزيمة بورنموث أنه "يريد الاحتفاظ بجميع لاعبيه" - أن إضعاف الفريق أكثر ليس خيارًا متاحًا.
فان دايك يوجه نداءً عاماً للاحتفاظ بنائب القائد
قرار الإبقاء على روبرتسون سيحظى بترحيب حار من قبل قائد النادي فان دايك، الذي قدم نداءً عاطفياً لنائب قائده للبقاء وسط التكهنات. قبل اتخاذ القرار النهائي، شدد الهولندي على أهمية الاسكتلندي في ديناميكية غرفة الملابس.
وقال فان دايك: "بالطبع أتحدث معه. أتحدث معه كل يوم، فهو نائب قائد الفريق، روبو عضو مهم جدًا في فريقنا وأريده أن يبقى، لكن مهما حدث، سنرى، هل أتوقع أن يكون هنا يوم الأربعاء [لمباراة قاراباغ]؟ هذا ليس من شأني، أليس كذلك؟ لنتحدث عن [أفضل ذكرياتي عنه] عندما يحدث [الانتقال]".
- Getty Images Sport
فرانك يبحث عن حلول في شمال لندن
يعد فشل الصفقة ضربة قوية لتوتنهام ومدربه فرانك. يواجه مدرب توتنهام، الذي يتعرض لضغوط كبيرة، أزمة خاصة به في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة بن ديفيز بكسر في الكاحل. مع وجود فقط ديستيني أودوجي الآن كأفضل ظهير أيسر في الفريق، لم يتبق لفرانك سوى خيارات محدودة.
كان توتنهام قد حدد روبرتسون كمرشح مثالي لجلب الاستقرار و"الخبرة" إلى دفاعه الشاب. فرانك متردد في نقل جيد سبنس إلى اليسار، ويفضل أن ينافس بيدرو بورو على الجانب الأيمن.
في حين أن توتنهام أكمل يوم الخميس التعاقد مع الظهير البرازيلي سوزا البالغ من العمر 19 عامًا من سانتوس، إلا أنه يعتبر غير متمرس على المستوى العالي. يجب على توتنهام الآن أن يقرر ما إذا كان سيبحث عن أهداف بديلة أو يراهن على موارده الحالية المستنفدة لبقية الموسم.
إعلان