نجم ليفربول السابق: دعكم من داروين نونيز وانظروا لما يفعله هاري كين!

Getty Images/GOALGOALنجم ليفربول السابق: دعكم من داروين نونيز وانظروا لما يفعله هاري كين!هاري كينداروين نونيزليفربولانتقالاتبايرن ميونخالدوري الألمانيالدوري الإنجليزي الممتازطُلب من ليفربول الانقضاض على مهاجم بايرن ميونيخ "المتألق" هاري كين إذا باعوا داروين نونيز هذا الصيف.تستمر المقالة أدناهتكمل المقالة أدناهاستمرار المقال مستمر أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلنونيز مرتبط بالخروج من ليفربولتكهنات بعودة كين إلى الدوري الإنجليزي الممتازمطلوب من الريدز التعاقد مع مهاجم بايرن ميونيختابع GOAL على واتساب! 🟢📱