نجم ليفربول السابق: دعكم من داروين نونيز وانظروا لما يفعله هاري كين!

طُلب من ليفربول الانقضاض على مهاجم بايرن ميونيخ "المتألق" هاري كين إذا باعوا داروين نونيز هذا الصيف.

تستمر المقالة أدناه تكمل المقالة أدناه استمرار المقال مستمر أدناه الموضوع يُستكمل بالأسفل نونيز مرتبط بالخروج من ليفربول

تكهنات بعودة كين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

مطلوب من الريدز التعاقد مع مهاجم بايرن ميونيخ تابع GOAL على واتساب! 🟢📱