Ritabrata Banerjee و تامر أبو سيدو

بطل إنجلترا بدأ خطة الدفاع عن نجومه .. برشلونة وريال مدريد يُهددان استقرار خط وسط ليفربول

عملاقا إسبانيا يستهدفان التعاقد مع نجوم الريدز

حُذر ليفربول من أنه قد يفقد اثنين من نجوم خط الوسط الرئيسيين وسط اهتمام من عمالقة الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

بعد موسم ناجح في موسم 2024-25، والذي شهد تعادلهم مع مانشستر يونايتد في عدد الألقاب الإنجليزية في الدوري الممتاز، عانى فريق آرني سلوت من موسم كابوسي، حيث خسر بالفعل ست مباريات في الدوري.

  • موسم ليفربول المضطرب حتى الآن

    بعد فوزهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين، وهو رقم قياسي، أنفق الريدز أموالاً طائلة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث أشرف سلوت على إجراء تعديل جذري في تشكيلة الفريق. وقد حطموا الرقم القياسي البريطاني في الانتقالات مرتين في نفس الفترة، حيث تعاقدوا مع فلوريان فيرتس من باير ليفركوزن وألكسندر إيساك من نيوكاسل يونايتد. كما أنفق بطل إنجلترا أموالاً طائلة للتعاقد مع هوجو إكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت في محاولة لتعزيز هجومه، وقام النادي بتقوية خط دفاعه بالتعاقد مع الظهيرين جيريمي فرينبونج وميلوش كيركيز.

    بدأ رجال سلوت الموسم الجديد بقوة، حيث فازوا بسبع مباريات متتالية في جميع المسابقات، لكنهم عانوا من تراجع كبير في المستوى منذ نهاية سبتمبر، حيث خسروا ست مباريات من أصل سبع مباريات، بما في ذلك خمس هزائم متتالية في الدوري. استعاد الفريق بعضًا من مستواه بعد هزيمته بفوزين متتاليين على أستون فيلا وريال مدريد، لكنه تعرض يوم الأحد لهزيمة مذلة 3-0 على يد غريمه القديم مانشستر سيتي.

  • Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    ليفربول حذر من احتمال خسارة لاعب وسط مهم

    وفقًا لـ Anfield Watch ، فإن ليفربول معرض لخطر فقدان اثنين من نجوم خط الوسط الرئيسيين في فترة الانتقالات القادمة ، حيث يخطط ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي وريان جرافنبرخ على التوالي. تم التعاقد مع كلا لاعبي خط الوسط من قبل يورجن كلوب في صيف 2023 ، حيث كان المدرب الألماني يسعى لتعزيز خط وسط الفريق. استغرق الأمر بعض الوقت حتى يتأقلموا مع بيئتهم الجديدة وبدأوا بداية بطيئة، ولكن منذ الموسم الماضي أصبح الثنائي جزءًا لا يتجزأ من تشكيلة الريدز. بعد تألقهما في حملة الفوز باللقب، أصبح سوبوسلاي وجرافنبرخ من بين الأسماء الأولى في قائمة فريق سلوت.

    يستمر عقد كلا اللاعبين مع أنفيلد حتى عام 2028، لكن ليفربول قلق من احتمال انتقالهما في فترة الانتقالات القادمة. في حين أن لاعب الوسط المجري قد جذب اهتمام ريال مدريد ومانشستر سيتي، يبدو أن برشلونة يضع عينه على جرافنبرخ.

    يضيف التقرير أيضًا أن برشلونة، من الناحية الواقعية، ليس في وضع مالي جيد يسمح له باستقطاب جرافنبرخ من أنفيلد، حيث لا يزال أمامه أكثر من عامين في عقده. ومع ذلك، ذكر تقرير من Fichajes أن "برشلونة يراقب اللاعب الهولندي وقد حدده كأولوية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

  • ليفربول يبدأ مفاوضات مع لاعبي خط الوسط

    أفاد خبير الانتقالات والصحفي فابريتسيو رومانو الأسبوع الماضي بأن ليفربول بدأ مبكرًا محادثات لتمديد عقود ثنائي خط الوسط. وكتب على منصة إكس "ليفربول شرع في محادثات لتجديد عقد دومينيك سوبوسلاي، بعد قصة حصرية قبل أسبوعين. الخطة كانت واضحة: سوبوسلاي وجرافينبيرخ سيناقشان عقودًا جديدة قريبًا، حيث بدأت المحادثات مع المجري. النادي سعيد للغاية بجانب أن أداء اللاعبين على أعلى مستوى."

    ويُقدّر أن سوبوسلاي وجرافينبيرخ يتقاضيان حاليًا حوالي 270,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا معًا، ومن المتوقع أن يشمل العقد الجديد تمديدًا لعدة سنوات إضافةً إلى زيادة كبيرة في الرواتب لكليهما.

  • Liverpool v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    ريدز يبدأ مفاوضات التعاقد مع عدة نجوم آخرين

    بالإضافة إلى سوبوسلاي وجرافنبرخ، يتعين على سلوت التركيز أيضًا على عقود نجوم الفريق الأول الآخرين مثل آندي روبرتسون وإبراهيما كوناتي. من المعلوم أن المفاوضات مع المدافع الفرنسي لا تزال جارية، في حين أن مستقبل روبرتسون لا يزال غير مؤكد، حيث يركز النادي على خياراته طويلة الأجل. كما أن كوناتي مطلوب من قبل ريال مدريد، ويأمل بطل الدوري الإنجليزي في تجنب موقف مشابه لموقف ترينت ألكسندر-أرنولد، حيث خسر النادي اللاعب الفرنسي دون مقابل مع انتهاء عقده الصيف المقبل.