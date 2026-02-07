Getty
"الأمر أسهل لأنني غادرت" .. نجم ليفربول السابق يشير إلى وفاة جوتا في تعثرات ليفربول هذا الموسم
موسم الاختبارات لليفربول داخل الملعب وخارجه
حقق آرني سلوت لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة مهيمنة خلال موسمه الأول على رأس الفريق، لكنه عانى هذه المرة من نوع من السقوط في ميرسيسايد. لم تساعد الإصابات قضية ليفربول، إلى جانب حادثة انفجار محمد صلاح، في حين لا يزال الجميع يتأقلم مع خسارة جوتا المفضل لدى الجماهير.
توفي البرتغالي في يوليو 2025 أثناء عودته إلى المملكة المتحدة للمشاركة في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، مما أدى إلى اندفاع المشاعر من جميع أنحاء مجتمع كرة القدم. كان كيليهر مقربًا من جوتا ولا يشعر سوى بالاحترام تجاه أولئك الذين اضطروا إلى تنحية مشاعرهم الشخصية جانبًا للتركيز على الجهود الجماعية.
لا يزال الجمهور في أنفيلد يتأقلم مع خسارة جوتا
حارس مرمى منتخب جمهورية أيرلندا، الذي أنهى ارتباطه بليفربول الذي دام 10 سنوات عندما انضم إلى برينتفورد، قال لصحيفة "ذا إندبندنت" عندما طُلب منه تقييم جهود الريدز هذا الموسم: "اسمع، من الناحية الفردية، كان من الواضح أن رحيلي واللعب في الفريق الأول كان قرارًا صائبًا، بغض النظر عن المأساة التي حدثت. أنا على اتصال ببعض اللاعبين هناك، ولدي الكثير من الأصدقاء هناك. إنها فترة صعبة للغاية بالنسبة لهم، موسم صعب، مع ظروف ربما لا يأخذها الناس في الاعتبار كثيرًا. لكن ربما كان الأمر أسهل قليلاً بالنسبة لي، لكوني بعيدًا عن ذلك، ولست قريبًا منه كل يوم. أجد الأمر غريبًا وصعبًا بعض الشيء عندما أسمع الناس يتحدثون عن لاعبي ليفربول وأدائهم، لأنني لا أعتقد أن هذا الموسم مهم من الناحية الكروية بالنسبة لهم، بصراحة. الأمر يتعلق بهم شخصيًا وعقليًا. من الواضح أن كرة القدم رياضة ضخمة والناس لديهم آراء، وهذا أمر طبيعي. يتوقع الناس منك أن تمضي قدمًا بسرعة، ولا أعتقد أن هذا هو الحال".
لماذا غادر كيليهر ليفربول إلى برينتفورد
شعر كيليهر بالحاجة إلى قطع علاقاته مع ليفربول بعد أن وجد نفسه عالقًا خلف الحارس البرازيلي أليسون في الترتيب الهرمي لأنفيلد. وهو يعتبر منزله الجديد في غرب لندن المكان المثالي له.
وأضاف عند انضمامه إلى فريق بيرنتفورد الطموح مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار): "بيرنتفورد هو نوع من الأندية التي تكون دائمًا مستعدة وتسعى دائمًا إلى الخطوات التالية".
وتابع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حديثه عن السعي للتحسين المستمر: "أعتقد أن اللعبة تتطور، وربما تدور في حلقة مفرغة أحيانًا. أنا أحاول فقط أن أكون حارس مرمى جيدًا في جميع الجوانب، وأعمل على تحسين جميع جوانب اللعبة. من الواضح أن الفرق قد تحسنت كثيرًا في الكرات الثابتة، لذا فهذا بالتأكيد شيء تحتاج إلى العمل عليه أكثر. تتدرب محاولًا إعادة خلق بعض الفوضى التي تواجهها. الفرق الآن ذكية جدًا، تحصل على بعض الكتل، والتلامس في المنطقة أيضًا، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على الحارس. في الكثير من الكرات الثابتة، لا توجد لديك فرصة حتى للقبض على الكرة، أنت فقط تحاول إبعادها. لقد تطورت الكرات الثابتة كثيرًا، ومن الواضح أن جزءًا أساسيًا من ذلك هو إيقاف الحارس. عليك أن تكون نشطًا وتؤثر على التسديد. كحراس مرمى، هذا صعب، ونحاول العمل أكثر على ذلك".
هدف كأس العالم: أيرلندا تستهدف التأهل من خلال المباريات الفاصلة
كان كيلهير حاضراً دائماً مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث ساعد الفريق في الوصول إلى المركز السابع والحصول على فرصة محتملة للتأهل إلى البطولات الأوروبية. كما أن لديه أهدافاً دولية يسعى لتحقيقها، حيث تستعد جمهورية أيرلندا لمباراة فاصلة للتأهل إلى كأس العالم 2026 مع التشيك في 26 مارس.
إذا تمكنوا من تجاوز هذه المباراة، والمواجهة النهائية مع الدنمارك أو مقدونيا الشمالية، فسيضمنون تذاكر المشاركة في أول تجمع عالمي منذ 2002. كيلهير مصمم على المشاركة في هذا الحدث إلى جانب العديد من زملائه السابقين في ليفربول.
