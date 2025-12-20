Liverpool Tottenham (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

مرحبًا في نادي توتنهام للألعاب القتالية: ليفربول ينتصر وسط حسرة سلوت .. وفوز بلا طعم في غياب صلاح!

فوز مثير بطعم الألم..

قمة سعيدة وحزينة في آن واحد، خرج فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، من ملعب توتنهام هوتسبير، بانتصار ثمين على السبيرز بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي "موسم 2025-2026".

وتقدم ليفربول بهدفين عن طريق ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي في الدقيقتين 56 و66، فيما وقع توتنهام ريتشارليسون على هدف توتنهام في الدقيقة 83.

ورفع ليفربول، حامل اللقب، رصيده إلى 29 نقطة، ليحلّ في المركز الخامس في جدول البريمييرليج، بفارق الأهداف عن تشيلسي "الرابع"، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 22 نقطة، في المركز الثالث عشر.

المباراة شهدت أيضًا، إصابة اثنين من لاعبي ليفربول، وهما كونور برادلي وألكسندر إيزاك، فيما واصل توتنهام المباراة بتسعة لاعبين، منذ تلقي تشافي سيمونز، بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة 33، وكذلك طرد مباشر لروميرو في الدقيقة 90+3.

ماذا حدث في صدام توتنهام وليفربول؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • Kolo MuaniGetty Images

    من إنقاذ المونديال إلى قمة البريمييرليج .. يا مواني لا تحزن!

    قبل أيام، كانت الأرجنتين تحتفل بالذكرى الثالثة لتتويج ميسي ورفاقه بكأس العالم في قطر، في نهائي لوسيل الشهير عام 2022، بعد نهائي ملحمي أمام فرنسا.

    كان الاحتفال صاحبه رسالة ساخرة من الحساب الإنجليزي لمنتخب الأرجنتين، عبر منصة (إكس)، باستعراض الانفراد الذي كان أن يمنح فرنسا اللقب في الدقائق الأخيرة، من الوقت الأصلي، قبل أن ينجح إيميليانو مارتينيز في إنقاذ حلم رفاقه بـ"تصدي للتاريخ" أمام كولو مواني.

    بعد 48 ساعة، كان كولو مواني، على موعد مع فرصة انفراد أخرى، ولكن مع توتنهام، حينما كان داخل المنطقة يسعى لملاحقة الكرة، قبل أن ينجح حارس ليفربول أليسون بيكر، في إبعاد الكرة في الوقت المناسب.

    ولعل هذه اللقطة، إحدى أبرز لقطات المباراة، في الدقيقة 38، حيث لم يكتفِ أليسون بيكر، بذلك، بل سارع لإبعاد الكرة قبل وصولها أيضًا إلى محمد قدوس، لينقذ مرماه من فرصة محققة.

    • إعلان
  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    مرحبًا بكم في نادي توتنهام "للألعاب القتالية"

    يمكن القول إن الإثارة في تلك المواجهة، لم تكن حاضرة في الشوط الأول، ولا مع تسجيل هدفي ليفربول، بل في الدقائق الأخيرة، التي بدأنا معها نشعر بأن الأحداث صارت ساخنة، خاصة مع نزول مهاجم السبيرز، ريتشارليسون، بديلًا، في الدقيقة 80.

    في ظل اعتماد توتنهام على الدفاع والمرتدّات، فإن أبرز النقاط التي يمكن الوقوف عندها هي اللعب العنيف، الذي مارسه السبيرز على لاعبي ليفربول، وكأن كتيبة سلوت، كانت في حضرة نادٍ للفنون القتالية.

    ويمكن تلخيص خشونة لاعبي توتنهام في هذه النقاط..

    * تدخل لا داعي له لتشافي سيمونز، ومحاولة إصابة فيرجيل فان دايك، في وتر أكيليس، أسفرت عن طرده مباشرة.

    * تدخل عنيف من فان دي فين على ألكسندر إيزاك لحظة تسجيله الهدف الأول لليفربول، وخروجه مصابًا مع الطاقم الطبي.

    * التحام قوي من ريتشارليسون، أسفر عن إصابة دامية في فم جيريمي فريمبونج، وخروجه للتبديل.

    * ضربة بالكوع من روميرو على جرافنبيرخ أثناء التحام هوائي على الكرة، في الدقيقة 90+3، وبطاقة حمراء من الحكم.

    أضف إلى ذلك، إصابة كونور برادلي وفلوريان فيرتس، وخروجهما للتبديل أيضًا، وإجبار آرني سلوت، مدرب ليفربول، على إخراج لاعبين شاركا كبديلين، واستبدالهما بلاعبين آخرين، وهما إيزاك الذي شارك بديلًا لبرادلي، وغادر ليحل محله فريمبونج، والذي غادر أيضًا ليشارك فيديريكو كييزا بديلًا له.

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    ليفربول بدون صلاح .. فوز ولكن "بدون طعم"

    لعلّ من أبرز النقاط التي ستكون محور الحديث، هي خوض ليفربول لأولى مباراة بدون نجمه المصري محمد صلاح، الذي سافر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بعد حالة من الجدل، حول إبقائه على مقاعد البدلاء، ونشوب خلاف مع المدرب سلوت.

    ليفربول خرج بنقاط المباراة، ولكن بفوز يمكن وصفه بأنه "بلا طعم"، ليس فقط بسبب التدخلات العنيفة، أو الإصابات التي طاردت نجوم الفريق.

    النقطة هنا تكمن في بطء التحضير من قِبل لاعبي ليفربول، رغم نجاحهم نسبيًا، في تحجيم خطورة توتنهام من الجهة اليمنى، وسط تحركات سيمونز ومحمد قدوس، إلا أن الريدز بدا وكأنه لم يقدر على استغلال النقص العددي في صفوف السبيرز، فضلًا على التراجع الغريب في الدقائق الأخيرة.

    عودة جيريمي فريمبونج، جاءت في الوقت المناسب، وإن تعرض لإصابة دامية في فمه، لن تمنعه من المشاركة في غياب صلاح، إلا أن دقائق المشاركة، تجعل من الصعب الحكم على ما قدمه  خلال 29 دقيقة.

    السؤال هو: ماذا سيفعل آرني سلوت، في المواجهات القادمة، مع إصابة كونور برادلي وفلوريان فيرتس وألكسندر إيزاك، وأيضًا سوبوسلاي الذي سيغيب عن المباراة المُقبلة، للإيقاف؟

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-BRENTFORDAFP

    فتش عن تألق فان دايك و"نحس" ريتشارليسون

    كما كنا نتحدث عن أخطاء فان دايك، في المباريات الماضية، يجب أيضًا أن نشير إلى المدافع الهولندي الذي استعاد بريقه بأداء دفاعي متميز أمام توتنهام.

    فان دايك، وإن ساهم في هدف توتنهام بتشتيت خاطئ استغله ريتشارليسون، إلا أن الهولندي كان بمثابة "حائط الصد"، الذي قدم 7 مساهمات دفاعية، بعدما نجح في اعتراض المنافس 6 كرات، واستعادة الكرة "3" كرات، كما تألق بشكل لافت في المواجهات الهوائية، بعدما فاز في 10 مواجهات ثنائية من أصل "12".

    وبخلاف ذلك، فإن دايك، نجح أيضًا في بناء هجمات ليفربول، بعدما أرسل 7 كرات طويلة ناجحة من أصل 9، وقدم 74 تمريرات صحيحة، بنسبة دقة بلغت 95%.

    في المقابل، فتش عن "نحس" ريتشارليسون، مهاجم توتنهام، الذي صنع إثارة المباراة في الدقائق الأخيرة، وسجل هدف أصحاب الأرض، إلا أن ظاهرة غريبة تطارد البرازيلي، بأنه - غالبًا - ما يتعثر فريقه عندما يسجل، هذا الموسم.

    * سجل هدفًا في مرمى برايتون، وتعادل توتنهام (2-2).

    * سجل هدفًا ضد مانشستر يونايتد، وتعادل توتنهام (2-2).

    * سجل هدفًا ضد آرسنال، وخسر توتنهام (1-4).

    * سجل هدفًا ضد ليفربول، وخسر توتنهام (1-2).

    * سجل هدفًا ضد باريس سان جيرمان، وخسر توتنهام (3-5) في دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
وولفرهامبتون crest
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
توتنهام هوتسبير crest
توتنهام هوتسبير
توتنهام
0