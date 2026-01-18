AFP
صافرات الاستهجان تعلو في أنفيلد .. سلوت يرد على تصرف جمهور ليفربول بعد التعادل أمام بيرنلي
ليفربول يواجه صيحات الاستهجان بعد تعادله مع بيرنلي
أعرب مشجعو ليفربول عن إحباطهم عند صافرة النهاية في ملعب أنفيلد بعد التعادل 1-1. تعرض فريق سلوت للهتافات الاستهجانية بعد أداء مخيب للآمال آخر ضد فريق يقاتل لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
سيطر ليفربول على الكرة ضد بيرنلي وسدد 32 تسديدة على المرمى، لكن هدفه الوحيد جاء عندما سدد فيرتس الكرة من داخل منطقة الجزاء بعد 42 دقيقة.
هذا النتيجة تبقي ليفربول في المركز الرابع في الجدول، لكنها تعني أنه فاز في مباراة واحدة فقط من آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"أنا أتفهم تمامًا" - سلوت يرد على صيحات الاستهجان
تحدث سلوت عن صيحات الاستهجان بعد المباراة، قائلاً للصحفيين: "نعم، في رأيي لم تكن صيحات استهجان، بل كانت صيحات إحباط. إذا كنا ليفربول ونلعب ضد بيرنلي، الذي يجب أن ننسب له الفضل في الدفاع، وإبعاد الكرات عن خط المرمى، وكل ما تريد أن تراه إذا كنت مدرب بيرنلي، ومحاولة كل شيء لمنعنا من التسجيل. ولكن إذا كنت، كفريق ليفربول، غير محبط من التعادل على أرضك مع بيرنلي، فهناك شيء خاطئ تمامًا. أنا أتفهم الإحباط تمامًا. لدي نفس الإحباط، واللاعبون بالتأكيد لديهم نفس الإحباط، مثل المشجعين".
تحدث مدرب ليفربول أيضًا بعد أن رأى فريقه يخسر نقاطًا من فوزه بالاستحواذ للمرة الثالثة هذا الموسم، مضيفًا: "هذه ليست المرة الأولى، وعادة ما يكون الأمر محبطًا. تأتي هذه المواقف بأشكال مختلفة. أحيانًا نسجل هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع وتتوقع الفوز بالمباراة، ثم تتلقى هدفًا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع. أعتقد أننا لعبنا الكثير من هذه المباريات [تسع مباريات من أصل 19 من سبتمبر إلى نوفمبر] - حيث كنا الفريق الذي يصنع فرصًا أكثر من الفريق الذي نواجهه - لكننا خسرنا تلك المباريات. ثم بدأنا نصبح فريقًا أكثر حذرًا في منح الفرص للخصم، مما أدى إلى صعوبة صنع الكثير من الفرص. ونتيجة لذلك، خضنا الكثير من المباريات التي لم نخسرها، وأعتقد أن مباراة اليوم كانت مباراة أحببت فيها أن أرى فريقنا يستحوذ على الكرة أكثر من المعتاد، ويخلق الكثير من الفرص، وعادة ما يأتي ذلك مع المزيد من المخاطرة، ويأتي مع هجمات مرتدة من الفريق الآخر، لكننا سيطرنا على ذلك بشكل جيد للغاية".
"تعادل ليفربول وكأنه هزيمة"
اعترف هداف المباراة فيرتس بأنها كانت أمسية محبطة للريدز وأن التعادل بدا وكأنه هزيمة. وقال لوسائل الإعلام التابعة للنادي: "نعم، محبط للغاية. أعتقد، كما قلت، أننا حصلنا على الكثير من الفرص – فرص كافية لحسم المباراة مبكراً. أضعنا ذلك اليوم. لذا، الأمر محبط للغاية".
وأضاف: "ربما كان بإمكاننا أن نحسم المباراة بشكل أفضل في بعض الأحيان. لكننا كنا أيضًا - مع هدف هوجو [إيكيتيكي]، الذي كان في وضع تسلل، على ما أعتقد - غير محظوظين قليلاً في بعض اللحظات. لكن علينا أن نكون أفضل أمام المرمى. أعتقد أنه لم تكن هناك الكثير من الفرص الكبيرة، لكن في النهاية سجلنا هدفًا واحدًا ولم يكن ذلك كافيًا اليوم".
وأردف: "أشعر وكأننا خسرنا. عندما سددنا العديد من التسديدات والعديد منها على المرمى، أعتقد أنه كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف. لكن بعض الأيام تكون هكذا – تحاول كل شيء لكن في النهاية لا تدخل الكرة المرمى. حصلنا على نقطة واحدة فقط، لكن لا يسعني إلا أن أقول إننا سنحاول مرة أخرى في المباراة التالية ونحاول أن نكون أفضل".
صلاح يعود للمشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا؟
سيحول ليفربول الآن تركيزه إلى دوري أبطال أوروبا ورحلة إلى مرسيليا لمواجهة فريق روبرتو دي زيربي. قد يرحب سلوت بعودة محمد صلاح إلى التشكيلة، حيث من المقرر أن يعود المهاجم إلى النادي بعد أن احتلت مصر المركز الرابع في كأس الأمم الأفريقية يوم السبت. يحتل ليفربول المركز التاسع في ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد ست مباريات، بفارق ثلاث نقاط وسبعة مراكز عن مارسيليا.
