ليفربول بحاجة إلى إقالة آرني سلوت: على الريدز المترددين أن يتخذوا قرارًا صعبًا بعد هزيمة ولفرهامبتون، حيث أثبت الهولندي أنه غير قادر على إنقاذ موسم كابوسي

وصف آرني سلوت الهزيمة المحرجة 2-1 يوم الثلاثاء أمام ولفرهامبتون بأنها "القصة نفسها". وكان محقاً. لم يكن هناك أي شيء جديد أو مبتكر في هزيمتهم المتوقعة بشكل مؤلم في مولينوكس. قدم ليفربول شوطاً أول سيئاً للغاية، وعاد إلى المباراة بعد أن منح المنافس هدفاً، ليخسر بعد ذلك بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

كانت سلسلة من الأحداث الفوضوية التي يقول سلوت إنها "تلخص" موسم فريقه، حيث أصبح الريدز، الذين يعانون من هشاشة ذهنية وجسدية، في خطر حقيقي من إنهاء الموسم خارج المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز - بعد عام واحد فقط من فوزهم باللقب.

السؤال الواضح إذن هو: ماذا سيفعل حيال ذلك؟ أو ربما الأكثر صلة بالموضوع، ماذا يمكنه أن يفعل حيال ذلك؟ لأن سلوت لم يقدم لنا أدلة كافية تشير إلى أنه قادر على تغيير الوضع. على العكس من ذلك، فإن الحجة الداعية إلى الإبقاء على خدمات سلوت بعد نهاية الموسم الحالي قد انهارت تمامًا.

    وقوفهم إلى جانب مديرهم

    لا يزال بعض المشجعين غير قادرين على الاعتراف بضرورة إقالة سلوت - وهذا أمر مفهوم تمامًا. فهو واحد من اثنين فقط فازا ببطولة مع ليفربول في السنوات الـ 36 الماضية - وقد حقق ذلك في موسمه الأول كمدرب.

    لذلك، لا يزال هناك شعور بأن سلوت يجب أن يُمنح مزيدًا من الوقت - لأنه استحق المزيد من الوقت. لسوء الحظ، هذا الحجة عاطفية أكثر منها عقلانية، وتستند الآن بشكل شبه حصري على الشعور بأن المشجعين مدينون للهولندي لأنه منحهم أحد أفضل أيام حياتهم، وبالتالي فإنهم مدينون له بالولاء - على الأقل حتى نهاية الموسم.

    كما يفخر المشجعون بحقيقة أن ليفربول ليس "ناديًا يطرد مدربيه". في أنفيلد، لطالما اعتُبر المدربون أكثر أهمية من اللاعبين - وعادة ما يتم دعمهم في الأوقات الصعبة، بطريقة تتماشى تمامًا مع شعار النادي، "لن تمشي وحدك أبدًا".

    ومع ذلك، فإن مزيجًا من التقاليد والإنجازات السابقة لا ينبغي أن يكون كافيًا لإبقاء سلوت في منصبه، نظرًا لأن الصعوبات الحالية تهدد النجاح المستقبلي، حيث كشفت أحدث التقارير أن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا له أهمية كبيرة لاستقرار النادي الاقتصادي بعد الإنفاق القياسي على رسوم الانتقالات والأجور الصيف الماضي.

    لا عذر للبقاء في المركز الخامس

    من الواضح أن ليفربول لا يريد أن يتحول إلى مانشستر يونايتد، الذي انتقل من مشروع رياضي مختلف جذريًا إلى آخر على أساس سنوي تقريبًا خلال السنوات الـ 13 الماضية. حدد فريق التوظيف في الريدز سلوت كمرشح مثالي لخلافة يورغن كلوب على رأس الفريق، ولم يضيع الوقت في تبرير قرارهم من خلال إجراء بعض التعديلات التكتيكية الذكية لتحويل نفس مجموعة اللاعبين التي احتلت المركز الثالث تحت قيادة سلفه إلى أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

    يستحق سلوت أيضًا تقديرًا أبديًا للطريقة التي تعامل بها مع الوفاة المأساوية لديوغو جوتا - وهي خسارة لا يزال من المستحيل قياس تأثيرها على زملائه المكلومين - في حين أنه كان عليه أيضًا التعامل مع إصابات مؤسفة ومفاجئة، أبرزها إصابة ألكسندر إيساك، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم البريطانية، والخلاف المثير مع أهم لاعبيه، محمد صلاح.

    ومع ذلك، في حين أن هناك بلا شك الكثير من التفسيرات لتراجع الريدز هذا الموسم، إلا أنها لا يمكن أن تستخدم كأعذار لفريق تم تعزيزه بمبلغ يقارب 450 مليون جنيه إسترليني ويحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بفارق محرج قدره 16 نقطة عن فريق أرسنال المتوسط.

    الأداء والنتائج الضعيفة

    الخبر الذي يرد من أنفيلد هو أن سلوت لن يتم تقييمه بناءً على النتائج فقط في نهاية الموسم. سيكون أداء الفريق أيضًا عاملاً مهمًا في تحديد مستقبله. لكن المشكلة بالنسبة لسلوت هي أن أداء ليفربول كان سيئًا مثل نتائجه.

    لم يخسر الفريق أي مباراة في الدوري بين نهاية نوفمبر ومنتصف يناير، لكنه فاز بأربع مباريات فقط خلال أقل 10 مباريات متتالية دون هزيمة في تاريخ الدوري الممتاز، حيث قدم الريدز أداءً سيئًا ضد ثلاثة فرق صاعدة حديثًا هي سندرلاند ولييدز وبيرنلي.

    كان هناك الكثير من الضجة حول سلسلة انتصاراتهم الثلاثة قبل هزيمتهم الكبيرة ليلة الثلاثاء. ومع ذلك، في حين أظهر فريق سلوت روحًا قتالية جديرة بالثناء في فوزه على ملعب ستاديوم أوف لايت، إلا أنه حقق فوزًا صعبًا على ملعب سيتي جراوند بفضل هدف أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 97، وحتى في الفوز المعنوي 5-2 على وست هام في أنفيلد نهاية الأسبوع الماضي، أن الضيوف أنهوا المباراة برقم أهداف متوقع أعلى (1.86 مقابل 1.84)، حيث جاءت الأهداف الثلاثة الأولى لليفربول من كرات ثابتة، وجاء الهدفان الأخيران من انحرافات.

    تكرار نفس الشيء مرارًا وتكرارًا

    لا شك أن الفضل يعود إلى زيادة تهديد ليفربول بشكل كبير في الركلات الركنية خلال الشهرين الماضيين، لكن سلوت اعترف بنفسه أن فريقه لا يزال يعاني من صعوبة في صنع الفرص وتحويلها إلى أهداف في اللعب المفتوح. لا شك أن غياب فلوريان فيرتز بسبب الإصابة يمثل مشكلة كبيرة في هذا الصدد، لكن اعتماد ليفربول على الألماني لفتح الدفاعات المنخفضة أمر مقلق.

    في مولينوكس، أشار سلوت إلى نقص الاختراق على الأطراف أثناء مناقشته للأداء غير الفعال في الشوط الأول (لم يتم خلق أي "فرصة كبيرة")، ولم يقلل هدف صلاح الأول في الدوري منذ أربعة أشهر من الانتباه عن مساهمته الإجمالية المخيبة للآمال، حيث فشل المصري في خلق أي فرصة طوال المباراة - لا سيما لأنه أهدر فرصة رائعة لإنهاء المباراة.

    أما بالنسبة لكودي جاكبو، فإن الهولندي يجسد للأسف ميل ليفربول إلى تكرار نفس الشيء مرارًا وتكرارًا مع توقع نتائج مختلفة.

    أكد أسطورة النادي ستيف جيرارد على قناة TNT Sports أن ريو نجوموها يجب أن يلعب الآن في الجناح الأيسر، بدءًا من مباراة إعادة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة مع وولفرهامبتون، ولكن هذا كان واضحًا بعد ظهوره القصير في سيتي جراوند يوم السبت الماضي. 

    في هذا الصدد، فإن سلوت لا يقدم لنفسه أي خدمة في الوقت الحالي بإصراره على إشراك لاعبين لا يستحقون أن يبدأوا كل مباراة.

    بداية ونهاية سيئة

    لا شك أنه يفتقر إلى الخيارات الهجومية، وهذا ليس ذنبه بل ذنب إدارة النادي، التي فشلت في التعاقد مع بديل للويس دياز، سواء في الصيف أو خلال فترة الانتقالات الشتوية - وهو إهمال يبدو أسوأ بكثير في ضوء التأثير الفوري غير المفاجئ لأنطوان سيمينيو في مانشستر سيتي.

    ومع ذلك، تم تعيين سلوت بسبب الطريقة التي تمكن بها من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة له. لقد فعل ذلك في فينورد. وفعل ذلك خلال عامه الأول في ليفربول. لكنه لم يعد يفعل ذلك الآن.

    ربما تم ارتكاب أخطاء في سوق الانتقالات - وأكبرها هو تفويت فرصة التعاقد مع مارك جوي - لكن فريقًا بهذه القوة لا ينبغي أن يكون خلف مانشستر يونايتد وأستون فيلا في جدول الترتيب.

    ومع ذلك، يدفع ليفربول الثمن الحتمي لبدء المباريات وإنهائها بشكل سيئ بشكل منتظم - وهذا يقع على عاتق المدرب بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر. إما أنه لا يوحي للاعبين بأهمية اللعب بقوة منذ صافرة البداية - أو أنهم ببساطة لم يعودوا يستمعون إليه. 

    والنتيجة النهائية هي أن الفريق الذي سجل خمسة أهداف فقط في النصف ساعة الأولى من 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، غالبًا ما يضطر إلى فرض نفسه في الدقائق الـ 15 الأخيرة، مما يؤدي إلى فقدان التوازن والهدوء بشكل كامل، وعادة ما يكون ذلك بسبب خروج أحد لاعبي خط الدفاع (إبراهيم كوناتي).

    ليس من قبيل المصادفة أن ليفربول خسر نقاطًا في الوقت المحتسب بدل الضائع في سبع مباريات - وبذلك حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي تم تسجيلها في الدقيقة 90 وما بعدها.

    الأمل بدلاً من التوقع

    من الخطأ القول إن سلوت فقد السيطرة على غرفة الملابس. باستثناء صلاح، لم نسمع أي شكاوى علنية من اللاعبين - أو حتى تذمر من عدم الرضا في غرفة الملابس.

    ومع ذلك، هناك تباطؤ وركود واضحان للغاية في ليفربول، وهو أمر مثير للقلق الشديد. لقد فقدوا تفوقهم، ويرجع ذلك إما إلى التعب الذهني أو البدني. أو ربما كلاهما.

    أكد فان ديك مرة أخرى في مولينوكس أن هذا الموسم "سيكون دائمًا موسمًا متقلبًا لأسباب متعددة" - ولكن النقطة المهمة هي أن سلوت لم يعد قادرًا على إنقاذه.

    لن يقيله ليفربول بالطبع. ليس الآن على الأقل؛ لا سيما أن الريدز على وشك خوض سلسلة مباريات حاسمة في الدوري ومسابقتين للكأس. سيواصل المشجعون أيضًا تشجيع المدرب ولاعبيه - ولكن على أمل أن تتحسن الأوضاع خلال الشهرين المقبلين، وليس توقعًا لذلك.

    حتى أكثر مؤيدي سلوت إخلاصًا يختبرون ثقتهم في الهولندي بطريقة لم يكونوا ليتخيلوها قبل أقل من عام. هم أيضًا سئموا من نفس القصة القديمة - وما لم يتمكن سلوت من تغيير السيناريو، فلن يكون أمام ليفربول خيار سوى تغيير مدربه.

