خليفة صلاح ومشكلة أزلية .. سوق الانتقالات هو الحل لإنقاذ "المُهلم الجديد" آرني سلوت!

مهمة صعبة بعد رحيل المُلهم كلوب

ليس كل ما يقوله المرء يعنيه، لذلك خرج آرني سلوت قبل مواجهة إبسويتش تاون وليفربول بالدوري الإنجليزي، للتأكيد على أن الصفقات الجديدة ليس من الضروري أن تجعل فريقك أقوى.

مدرب فينورد السابق يعلم جيدًا أن هناك صفقات وأسماء متاحة يمكنها جعل الريدز خصمًا شرسًا للمنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم مع آرسنال ومانشستر سيتي، ولكنه قرر الاعتماد على الدبلوماسية، تحسبًا لخروج النادي من الميركاتو بلا أي انتدابات جديدة.

مارتين زوبيميندي أحرج ليفربول بعدما رفض الانتقال للفريق مفضلًا البقاء مع ريال سوسييداد، ليترك سلوت وناديه في ورطة قبل أيام قليلة على إغلاق السوق.

ليفربول لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن، ولكن المجال لا يزال مفتوحًا لإنقاذ الموسم قبل فوات الآوان، لأنه من شبه المستحيل نجاح سلوت مع نفس الفريق الذي فشل به كلوب الموسم الماضي!