"كان على نجوم ليفربول ضربه" .. تصرف غير أخلاقي من لاعب آرسنال ضد كونور برادلي "المصاب"

انتهت القمة الإنجليزية الكبيرة بين ناديي آرسنال وليفربول، مساء يوم الخميس؛ بمشهد "غير رياضي"، بل وقد يوصف بأنه بعيد عن الأخلاق الإنسانية.

آرسنال سقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام ليفربول، على "ملعب الإمارات" في العاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عادت الحياة نسبيًا إلى مسابقة الدوري؛ حيث وصل آرسنال إلى نقطته الـ49 في "الصدارة"، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي "الوصيف" وأستون فيلا "الثالث".

أما ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت؛ وصل إلى نقطته الـ35 من 21 مباراة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.