تحضيرًا للحياة بعد صلاح؟ ليفربول يتفاوض مع نجم ريال مدريد بعد "سرقة" مانشستر سيتي لهدفه الأول!

تسبب نادي مانشستر سيتي في تغيير خطط ليفربول بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالتوجه نحو رودريجو جناح ريال مدريد بدلًا من أنطوان سيمينيو.

ليفربول يعاني من أزمة في خط الهجوم رغم التعاقد مع هوجو إيكيتيكي وألكساندر إيزاك وفلوريان فيرتس، كما هناك هبوط حاد في مستوى محمد صلاح، مما جعل الأنباء تنتشر حول تعزيز قادم في الشتاء.

سيمينيو جناح بورنموث كان الهدف الأوضح، لوجود شرط جزائي في عقده قيمته 65 مليون جنيه استرليني، ووفقًا لموقع "ذا أثلتيك" فإن مهمة النادي ستكون صعبة للغاية من أجل الحفاظ عليه في يناير.