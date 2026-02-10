Goal.com
Liverpool made wrong call selling Diaz & keeping Gakpo.jpgGetty/GOAL
James Westwood

ليفربول ارتكب خطأ فادحًا ببيعه لويس دياز إلى بايرن ميونيخ ووضع ثقته في كودي جاكبو أحادي البعد.

لم يقدّر مشجعو ليفربول لويس دياز حق قدره. في الواقع، بدا أن معظمهم رحبوا برحيل الكولومبي إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي، معتقدين أن بيعه كان ضروريًا لاستيعاب صفقة التعاقد مع فلوريان فيرتز بقيمة 116 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار)، مع بقاء كودي جاكبو في الخدمة لملء دور الخيار الأول على الجانب الأيسر.

كما أكد آرني سلوت أن هذا القرار كان صائبًا، حيث يسعى ليفربول إلى مواصلة نجاحه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25. كان فيرتز واحدًا من سبعة لاعبين جدد انضموا إلى الفريق في صفقة انتقالات قياسية، وكان دياز يُعتبر لاعبًا يمكن الاستغناء عنه.

وقال سلوت بعد تأكيد رحيل دياز: "سأفتقد أغنيته كثيرًا، كثيرًا، كثيرًا أيضًا لأنها ربما كانت واحدة من أفضل الأغاني التي يهتف بها مشجعونا للاعب. وبالطبع كل ما ساهم به في فوزنا بالدوري. لكن هذا أيضًا ما نحن عليه كنادٍ. نحن نبرم صفقات كبيرة، وقد فعلنا ذلك على مدار السنوات القليلة الماضية. لكن هذا النادي يحتاج أيضًا إلى استرداد الأموال للحصول على هذه الانتقالات التي قمنا بها بالفعل".

قلل سلوت بشكل كبير من دور دياز؛ فقد كان أهم لاعب في ليفربول في المرحلة النهائية بعد أن تم تحويله إلى دور المهاجم الوهمي. استحوذ بايرن على لاعب عالمي في ذروة قوته مقابل 65.5 مليون جنيه إسترليني (89 مليون دولار) فقط، وكان يعلم جيدًا مدى أهمية هذه الصفقة.

قال ماكس إيبرل، مدير الرياضة في بايرن ميونيخ، على الموقع الرسمي للنادي: "لويس دياز لاعب يتمتع بخبرة دولية، وجودة هائلة، ومهارات رائعة، وموثوقية كبيرة، وسيساعد فريقنا على الفور. نحن سعداء لأننا تمكنا من جلبه إلى بايرن ميونيخ. تنجح مثل هذه الانتقالات عندما تتناسب كل عناصر الآلة مع بعضها البعض. يمكن لمشجعينا أن يتطلعوا إلى مشاهدة لاعب استثنائي".

هذه هي التقدير الذي يستحقه دياز حقًا، وقد كان عند حسن ظنهم في أول سبعة أشهر له في أليانز أرينا. في غضون ذلك، تراجع ليفربول من بطل إنجلترا إلى متنافس على التأهل إلى الدوري الأوروبي، وكان جاكبو الحلقة الأضعف في الثلث الأخير من الملعب. لقد عاد استبعاد دياز ليلاحق الريدز، الذين ما كان يجب أن يقدموه ككبش فداء.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CRYSTAL PALACEAFP

    قوة ملهمة

    من المهم الإشارة إلى أن دياز كان يضغط من أجل الانتقال، ولكن فقط بعد فشل مفاوضات تمديد العقد. من الواضح أن ليفربول لم يجعله يشعر بالتقدير الذي يستحقه، لأنه لم يكن هناك أي سبب كروي وجيه يدفعه إلى الرحيل.

    لقد أعاد سلوت الريدز إلى القمة في إنجلترا، ولم يخرجوا من دوري أبطال أوروبا إلا بعد هزيمتهم في ركلات الترجيح في دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان الذي فاز باللقب في النهاية. كان هناك حديث عن عهد جديد في أنفيلد، وهو ما لم يكن بعيد المنال، وكان يجب أن يُمنح دياز مكانة لا يمكن المساس بها.

    سجل 25 هدفًا في 50 مباراة في جميع المسابقات، وعلى الرغم من أن هذا الرقم أقل بهدفين من رصيد جاكبو، إلا أن سبعة منها جاءت في آخر 11 مباراة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز. ربما لم يكونوا ليتجاوزوا الخط النهائي لولا ظهور دياز كقوة ملهمة.

    سواء كان يتناوب مع جاكبو على الجانب الأيسر أو يلعب في الوسط، كان اللاعب الدولي الكولومبي يقدم أداءً ثابتًا، بل وتفوق على هداف الفريق محمد صلاح، الذي بدا أنه فقد قوته في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

  • Gakpo-DiazGetty/GOAL

    "لا توجد فرصة" أن يكون جاكبو أفضل

    لعب دياز أيضًا دورًا رئيسيًا في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو مرتين متتاليتين في عهد يورغن كلوب، ليصبح أحد أكثر اللاعبين إثارة في كرة القدم الإنجليزية. كان من المحير أن كل ذلك بدا وكأنه قد نُسي عندما ركز ليفربول على ويرتز كهدفه الصيفي الأول.

    والأمر الأكثر إثارة للغضب هو أن جاكبو تم وضعه على الفور أمام دياز في ترتيب الفريق بعد وصول ويرتز. لا تنخدع بالإحصائيات من السنة الأولى لسوت في قيادة أنفيلد؛ فمستوى الهولندي لا يرقى إلى مستوى دياز.

    بينما كان دياز ضروريًا لأسلوب ليفربول في الضغط وسبب الفوضى بتمريراته الحاسمة ومراوغاته غير المتوقعة، فإن جاكبو مهاجم أحادي البعد يختفي كثيرًا. لا يتمتع لاعب PSV السابق بنفس سرعة دياز أو قوته البدنية، ويعتمد بشكل كبير على قدمه اليمنى، مما يسهل على المدافعين إجباره على اتخاذ مواقف غير مواتية.

    لم يكن غاكبو ليتغلب على هذه العيوب على المدى الطويل، على الرغم من دقته المذهلة في التسجيل وجودة مهاراته الفنية. في الواقع، على الرغم من أنه بدأ الموسم الحالي بأربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في أول 13 مباراة له، إلا أن ميل غاكبو إلى التقلب في الأداء كان يعيق بوضوح انسيابية ليفربول.

    لاحظ أسطورة مانشستر يونايتد ريو فرديناند ذلك، حيث قال في بودكاسته في أكتوبر: "أعتقد أن رحيل دياز ليس بالأمر الجيد. أعتقد أن دياز لاعب من الطراز الرفيع. بعد السماح له بمغادرة النادي، هل استبدلوه بلاعب أفضل؟ هل جاكبو أفضل؟ أقول لا، مستحيل. إنهم لا يؤدون دورهم، ولا يلعبون بنفس المستوى".

  • Gakpo LiverpoolGetty

    الانكماش في مواجهة الشدائد

    بالانتقال سريعًا إلى الوقت الحاضر، لا تزال هذه المشاكل مستمرة بالنسبة لليفربول. هزيمة الفريق 2-1 على أرضه أمام مانشستر سيتي يوم الأحد تركت رجال سلوت في المركز السادس في الجدول، بفارق 17 نقطة عن المتصدر أرسنال وأربع نقاط عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

    سجل جاكبو 30 لمسة فقط خلال 85 دقيقة قضاها على أرض ملعب أنفيلد، ولم يتمكن من تسديد أي كرة على المرمى، بينما فقد الكرة ثماني مرات. باختصار، كان جاكبو مثالاً على عدم الفعالية، مواصلاً أداءه المقلق، وقد يندم بعض مسؤولي ليفربول على قرارهم بتجديد عقد اللاعب الدولي الهولندي لمدة خمس سنوات في أغسطس.

    أنت تعرف بالضبط ما سيحدث عندما يحصل جاكبو على الكرة؛ سوف يقطع إلى الداخل ويجد نفسه محاطًا باللاعبين، مما يوقف أي زخم قد يكون لدى ليفربول. إنه يفتقر إلى الخيال والانفجار اللذين جعلوا دياز لاعبًا فريدًا من نوعه.

    في هذه المرحلة، سيكون من الأفضل أن يمنح سلوت اللاعب ريو نجوموها البالغ من العمر 17 عامًا فرصة للعب بدلاً من الإصرار على جاكبو. إنه يتراجع في مواجهة الصعوبات، ولا يمكن لليفربول تحمل أي لاعبين غير منتجين في محاولته لإنقاذ ما كان حتى الآن موسمًا كارثيًا.

  • Luis Diaz (FC Bayern)Getty Images

    "عاصفة حقيقية"

    في المقابل، يزدهر دياز في محيطه الجديد في ميونيخ. سجل نجم بورتو السابق 32 هدفًا ومساعدة في أول 30 مباراة له مع بايرن، خمسة منها ضد هوفنهايم في عطلة نهاية الأسبوع.

    حصل دياز على ركلتي جزاء سجلهما هاري كين، وسجل هو نفسه ثلاثية في فوز بايرن 5-1 على صاحب المركز الثالث في الدوري الألماني. كان هذا أقرب ما يكون إلى الأداء المثالي الذي رأيناه في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم، وكان هدفه الثالث رائعًا بشكل خاص، حيث انطلق دياز بعيدًا عن مدافعه على حافة منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة في الزاوية البعيدة بدقة متناهية.

    وقال كين لـ ESPN عندما سئل عن دياز بعد المباراة، بعد أن بنى علاقة جيدة مع الكولومبي: "لاعب رائع، سعيد جدًا باللعب معه. كان يشكل تهديدًا طوال المباراة، يمكنه الوصول إلى المواقع الجانبية وإزعاج المدافعين في المواجهات الفردية، يمكنه الدخول إلى الداخل، يمكنه التقدم على الخط، ويدخل إلى المناطق الخطرة. قلت ذلك عندما وصل لأول مرة، إنه يدخل منطقة الست ياردات، ويدخل تلك المناطق التي يسجل فيها الأهداف المهمة، وقد رأيت ذلك مرة أخرى اليوم".

    وأضاف يان-كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، لقناة النادي الإعلامية: "نحن نستمتع حقًا بلويس دياز، إنه لاعب متميز للغاية". كان هذا وصفًا مناسبًا لدياز، الذي رفع ديناميكيته فريق فينسنت كومباني إلى مستوى آخر.

  • Diaz-OliseGetty

    ريبيري

    بايرن ميونيخ في طريقه للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، حيث يتصدر الترتيب بفارق ست نقاط عن بوروسيا دورتموند، وقد أثبت جدارته في دوري أبطال أوروبا بفوزه السهل على تشيلسي وباريس سان جيرمان في مرحلة المجموعات، حيث سجل دياز هدفين في مرمى الأخير. كما تأهل الفريق إلى ربع نهائي كأس ألمانيا، ويبدو أنه في طريقه للفوز بجميع الألقاب إذا استمر خط هجومه في الأداء الرائع.

    دياز وكين ومايكل أوليس لديهم كل المقومات ليشكلوا ثلاثيًا تاريخيًا قد يصبح يومًا ما في مصاف ثلاثي برشلونة الشهير "MSN" وثلاثي ريال مدريد "BBC". يحظى كين بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي باعتباره المصدر الرئيسي لأهداف بايرن، لكن دياز وأوليس يستحقان المقارنة بالثنائي الأسطوري الذي قاد النادي إلى النجاح بين عامي 2010 و2020.

    قال إيبرل لشب كة سكاي سبورتس ألمانيا الشهر الماضي: "عندما أرى موقع مايكل وحركاته، أرى أنه يشبه أريين روبن. إنه نوعًا ما روبن الجديد الذي لدينا. دقيق وأنيق. ومع لوتشو على الجانب الآخر، لدينا فرانك ريبيري، صانع الفوضى الإبداعي. شراكتنا في الجناح استثنائية".

    على حد تعبيره، كان لدياز "صلة خاصة" مع صلاح في ليفربول، ويبدو أنه كررها مع أوليس. كان من الممتع مشاهدة لعبهما المقلوب على الأجنحة، حيث يوفر أوليس التحكم لتكملة موهبة دياز في إحداث الفوضى، وناتجهما النهائي ينافس بالفعل ما يقدمه الثنائي الملقب بـ "روبيري".

    لكن أوجه التشابه بين ريبيري ودياز مذهلة بشكل خاص. كان ريبيري أيضًا لاعبًا متميزًا قادرًا على فتح المباريات في غمضة عين، وكانت قدراته القتالية خارج الكرة مثالًا يحتذى به لبقية الفريق. كان يمزج بين المهارة المذهلة والتصميم الشرس، ودياز من نفس الطينة. في ذروته، كان ريبيري لا يمكن إيقافه وكان من سوء حظه أنه لم يفز بالكرة الذهبية؛ ربما يستطيع دياز تحقيق ما لم يستطع الفرنسي تحقيقه.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    "خطأ فادح"

    كم يتمنى سلوت لو كان دياز لا يزال متاحًا الآن. إنه لاعب قادر على حسم المباريات، يستمتع بإيقاف المنافسين بقدر ما يستمتع باختراق دفاعاتهم وتسجيل الأهداف، ولم يكن ينبغي أبدًا وضع جاكبو على قاعدة أعلى منه.

    ليفربول يدفع ثمنًا باهظًا لخطأه الفادح. مثال آخر على تراجع هجومهم جاء في هزيمتهم 2-1 أمام تشيلسي في وقت سابق من الموسم، مما ترك غاري نيفيل "محبطًا للغاية" في تعليقه على قناة سكاي سبورتس. قال المدافع السابق لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد: "لاعبو الوسط والمهاجمون كانوا عديمي الفائدة تمامًا. كانوا يضيعون الكرة بشكل لا يصدق. جاكبو، صلاح، الإهدار".

    ثم حدد المهاجم السابق لليفربول دانيال ستوريدج المشكلة الرئيسية في استوديو سكاي سبورتس: "لويس دياز هو خسارة كبيرة بالنسبة لي. عندما تنظر إلى ليفربول العام الماضي وكيف كانوا يضغطون، أعتقد أنه كان الشخص الذي كان يضغط في الخط الأمامي الثلاثي. بالنسبة لي، لويس دياز، بمدى إصراره على الكرة ومدى رغبته في استعادتها لفريقه - لقد أضاف شيئًا إلى ليفربول يفتقده الفريق الآن.

    "كان يضحي بنفسه دفاعياً. هذا ما يجب أن يكتشفوه الآن - من في ذلك الهجوم سيضحي بنفسه قليلاً. في الثلاثي الأمامي، يجب أن يكون هناك دائماً لاعب واحد يقول: "أنا لست متعطشاً للإحصائيات". لست متأكداً من أن المدرب يعرف ماذا سيفعل".

    لم يجد سلوت بعد طريقة لتعويض خسارة دياز، الذي جسد روح الفريق التي لا تتزعزع داخل غرفة الملابس في عامه الأخير في أنفيلد. سيتعين على ليفربول أن يضع نصب عينيه بديلاً مناسباً له لاستعادة ذلك في 2026-27، لأن جاكبو ببساطة ليس على مستوى المهمة.

