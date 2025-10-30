Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

الصدمات تتوالى على آرني سلوت .. ليفربول يفقد لاعبه الجديد لـ6 أسابيع بسبب الإصابة

الفريق يعيش موسمًا صعبًا جدًا وعلى جميع الأصعدة

تلقى نادي ليفربول ضربة جديدة، حيث أُفيد بأن اللاعب جيريمي فريمبونج سيغيب لمدة ستة أسابيع بسبب الإصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وقد قضى لاعب الوسط الذي كلف النادي 29.5 مليون جنيه إسترليني في الانتقالات الصيفية وقتًا بعيدًا عن الملاعب بسبب الإصابات، وشارك في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز نتيجة لذلك، وستمنعه إصابته الأخيرة في أوتار الركبة من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

  • فريمبونج يغيب عن الملاعب في أحدث ضربة لليفربول

    يأتي هذا الخبر في ظل شهر أكتوبر الصعب على نادي ليفربول، الذي تراجع من المركز الأول إلى السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خرج من كأس كاراباو على يد كريستال بالاس يوم الأربعاء الماضي.

    وقد تعرض المدرب آرني سلوت لانتقادات بسبب اختيار تشكيلة غير معتادة، لكنه أرجع السبب إلى مشاكل الإصابات، مثل إصابة مواطنه الهولندي فريمبونج، والتي دفعت الفريق إلى اتباع خط دفاعي حذر في التشكيلة.

    وأفادت تقارير من TalkSPORT أن إصابة أوتار الركبة الأخيرة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا ستبعده عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، مما يشير إلى أن أفضل فرصة له للعودة قد تكون في ديسمبر، خلال فترة الأعياد.

    مع جدول مباريات حاسم يضم مواجهات ضد أستون فيلا وريال مدريد ومانشستر سيتي، سيجد سلوت فريقه مضغوطًا للغاية، وتزداد الضغوط على اللاعب الهولندي مع استمرار غيابه عن الفريق في هذه الفترة المهمة.

  • Liverpool v Southampton - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    من سيحل محل فريمبونج في مركز الظهير الأيمن؟

    في غياب فريمبونج وأحيانًا كونور برادلي بسبب الإصابة، قام ليفربول باستخدام مجموعة من الخيارات في مركز الظهير الأيمن حتى الآن هذا الموسم. بدأ دومينيك سوبوسلاي في هذا المركز في مناسبات متعددة – في بعض الأحيان للاحتفاظ بمكانه في التشكيل الأساسي بقدر ما لأي سبب آخر – بينما كان جو جوميز، وكورتيس جونز، وواتارو إندو معروفين بتوليهم هذا الدور عند الحاجة.

    الظهير الأيمن السابق لأبردين، كالفن رامسي، هو بديل أكثر طبيعية ولكنه وجد نفسه أمام فرص قليلة، بسبب بعض القضايا المتعلقة بالإصابة وفترات إعارة غير ملهمة. بدأ في كأس كاراباو ضد الإيجلز وقدم أداءً أثار إعجاباً أكثر من العديد من زملائه، مما أدى إلى دعوات من بعض المشجعين لمنح فرصة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    كانت منطقة الظهير الأيمن مصدر قلق خاص لسلوت حتى الآن، ولديه مهمة إيجاد وحدة دفاعية متسقة، وهو ما قد يكون مفتاحًا لوضع حد لسلسلة من الأداءات المخيبة في الدفاع.

  • البداية الواعدة لمسيرة فريمبونج في ليفربول كانت مضطربة

    قال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة نهاية الأسبوع ضد برينتفورد "جيريمي ليس في حالة جيدة. ما أعنيه بذلك هو أنه بالتأكيد لن يشارك اليوم أو غدًا أو الأسبوع المقبل. إصابة في أوتار الركبة، وهذا سيستغرق بعض الوقت."

    مع احتمال أن تكون إصابة فريمبونج أسوأ مما كان متوقعًا، سيضطر سلوت لقيادة ليفربول في محاولته لاستعادة مكانته في الدوري الإنجليزي الممتاز دون اللاعب الهولندي، الذي واجه بداية صعبة لحياته في أنفيلد، وقد يواجه تحديات أكبر عند عودته إلى الملاعب. بالنسبة لصفقة كانت تشير إلى بداية صيف إنفاق كبير، فقد عكست بدايته البطيئة فترة تأقلم صعبة لمعظم عناصر الفريق.

    وقال فريمبونج عند توقيعه للريدز في 30 مايو "سارت الأمور بسهولة كبيرة. جاءني ليفربول وقالوا إن لديهم اهتمام، وبالنسبة لي لم يكن هناك أي تردد، كان قرارًا واضحًا." وأضاف مخاطبًا وكلاءه: "افعلوا ما يلزم، فقط أنجزوا الصفقة."

    وتابع اللاعب "جماهير ليفربول، سأعطي كل ما لدي، طاقتي، ومجهودي، وآمل أن نفوز معًا، ونحتفل معًا، ونحقق كل شيء معًا. أنا متحمس جدًا لكوني هنا. شكرًا لكم على قبولكم لي، ولن أخذلكم، وسأعطيكم الطاقة التي ترغبون بها."

  • Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community ShieldGetty Images Sport

    ما هي المباريات التي سيفتقدها فريمبونج؟

    من المؤكد أن فريمبونج سيغيب عن المباريات الرئيسية ضد أستون فيلا، ريال مدريد ومانشستر سيتي، قبل المواجهات مع نوتنجهام فورست، أيندهوفن، وست هام يونايتد، سندرلاند وليدز يونايتد. ثم يواجه الريدز إنتر، برايتون وهوف ألبيون وتوتنهام هوتسبر قبل عيد الميلاد.

    سيأمل في أن يكون له دور رئيسي في فترة الشتاء، حيث قد يُطلب منه أن يحل محل محمد صلاح في مركز الجناح الأيمن عندما يذهب اللاعب المصري إلى كأس الأمم الأفريقية. تعتبر تعددية الاستخدامات التي يتمتع بها فريمبونج، الظهير السابق لباير ليفركوزن، عبر الجانب الأيمن أحد نقاط القوة الرئيسية التي يأمل مشجعو ليفربول في رؤيتها تتألق في النادي قريبًا.

