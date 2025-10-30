الصدمات تتوالى على آرني سلوت .. ليفربول يفقد لاعبه الجديد لـ6 أسابيع بسبب الإصابة

يأتي هذا الخبر في ظل شهر أكتوبر الصعب على نادي ليفربول، الذي تراجع من المركز الأول إلى السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خرج من كأس كاراباو على يد كريستال بالاس يوم الأربعاء الماضي.

وقد تعرض المدرب آرني سلوت لانتقادات بسبب اختيار تشكيلة غير معتادة، لكنه أرجع السبب إلى مشاكل الإصابات، مثل إصابة مواطنه الهولندي فريمبونج، والتي دفعت الفريق إلى اتباع خط دفاعي حذر في التشكيلة.

وأفادت تقارير من TalkSPORT أن إصابة أوتار الركبة الأخيرة للاعب البالغ من العمر 24 عامًا ستبعده عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، مما يشير إلى أن أفضل فرصة له للعودة قد تكون في ديسمبر، خلال فترة الأعياد.

مع جدول مباريات حاسم يضم مواجهات ضد أستون فيلا وريال مدريد ومانشستر سيتي، سيجد سلوت فريقه مضغوطًا للغاية، وتزداد الضغوط على اللاعب الهولندي مع استمرار غيابه عن الفريق في هذه الفترة المهمة.