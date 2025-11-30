Getty Images Sport
بعد قرار فليك المفاجئ باستبعاده.. كشف سبب غياب دي يونج عن موقعة ألافيس!
برشلونة يقلب الطاولة على ألافيس
نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز ثمين ومثير على حساب ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.
وشهدت المباراة بداية صادمة لأصحاب الأرض، بعدما باغت ألافيس دفاع برشلونة بهدف مبكر في الثانية 40 من صافرة البداية، ليجد الفريق الكتالوني نفسه متأخرًا بشكل مفاجئ وسط دهشة جماهيره.
لكن رد برشلونة جاء سريعًا، حيث تمكن الجناح الشاب لامين يامال من إدراك التعادل في الدقيقة 8 بعد هجمة منظمة أنهت صدمة البداية ومنحت الفريق دفعة معنوية كبيرة، وبدأ بعدها البارسا في فرض نسقه الهجومي والضغط العالي على مرمى الضيوف.
وواصل برشلونة انتفاضته، ليوقع النجم الإسباني داني أولمو على هدف التقدم في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة أكدت رغبة الفريق في السيطرة على مجريات اللقاء. ورغم محاولات ألافيس للعودة، حافظ أصحاب الأرض على تفوقهم حتى الدقائق الأخيرة.
وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+3، عاد داني أولمو ليؤكد تألقه مسجلاً الهدف الثالث، ليحسم المباراة تمامًا ويمنح برشلونة فوزًا مهمًا في صراع الصدارة.
وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، ليعتلي صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، منتظرًا نتيجة مواجهة ريال مدريد أمام جيرونا، والتي ستحدد هوية المتصدر بعد نهاية الجولة.
أما ألافيس، فقد تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر، ليواصل سلسلة نتائجه المتذبذبة هذا الموسم.
- Getty Images Sport
أزمة وسط الملعب في برشلونة
بعد أن غاب عن مباراة أتلتيك بيلباو في الجولة السابقة بالدوري الإسباني، بداعي الإيقاف لمباراة واحدة بعد طرده في مواجهة سيلتا فيجو ببطاقتين صفراويتين، اعتقد الجميع أن دي يونج سيبدأ موقعة ألافيس، في ظل الغيابات العديدة في خط الوسط، لكن المدرب هانز فليك استبعد النجم الهولندي، ما أشعل الجدل حول سبب غيابه.
وفقًا لتقرير صادر عن RAC1، فإن فرينكي دي يونج كان خارج مباراة "لأسباب عائلية".
ومع استبعاد دي يونج، وكون بيدري لائقًا فقط ليكون متواجد على مقاعد البدلاء، اختار هانز فليك ثنائيًا جديدًا لتشكيل قاعدة خط وسطه أمس السبت.
تم تكليف الثنائي مارك بيرنال وكاسادو، للقيام بالدور في منتصف الملعب في سبوتيفاي كامب نو، مع عدم توفر فيرمين لوبيز أيضًا بعد تعرضه لإصابة هذا الأسبوع، تمت استعادة داني أولمو إلى دوره كلاعب وسط مهاجم، وقد أدى دوره بأفضل شكل من خلال تسجيل هدفين لبرشلونة في المباراة.
ماذا قدم دي يونج مع برشلونة هذا الموسم؟
رغم الغيابات المتقطعة، يظل فرينكي دي يونج عنصراً حيوياً في خط وسط برشلونة هذا الموسم.
شارك الهولندي في 15 مباراة إجمالاً، منها 10 في الدوري الإسباني و5 في دوري أبطال أوروبا، بإجمالي دقائق لعب بلغ 1214 دقيقة. في الليجا، صنع هدفين، بينما لم يسجل أو يصنع في دوري الأبطال.
وتظهر مشاركاته تنوعاً في الأدوار بين لاعب وسط محوري ولاعب وسط مدافع، حيث لعب 4 مباريات أساسياً في دوري الأبطال من أصل 5 مشاركات.
أما في الليجا، فقد غاب عن بعض المباريات بسبب الإصابة أو الإيقاف، لكنه شارك أساسياً في معظم المباريات التي كان متاحاً فيها.
- AFP
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
لن يلتقط رجال هانز فليك أنفاسهم، إذ يصطدمون بقمة نارية مبكرة في ديسمبر أمام أتلتيكو مدريد، قبل التحول لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، علمًا بأن الفريق تراجع إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين.
عقب ذلك سيضرب البارسا موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.
وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.
