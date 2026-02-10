Getty/GOAL
"ليس صحيحًا على الإطلاق" - مارك أنتوني يتطرق إلى الخلاف العائلي بين عائلة بيكهام بعد ادعاءات زفاف بروكلين "المحطم"
بروكلين تحدثت بصراحة في منشور مثير على وسائل التواصل الاجتماعي
بروكلين انتقد والدته ووالده في منشور مثير على وسائل التواصل الاجتماعي كشف فيه عن الخلافات التي مزقت عائلة بيكهام. واتهم والديه بـ"محاولة تدمير" علاقته مع بيلتز وجعل حياته أكثر صعوبة مما ينبغي.
ويزعم أنه لا يرغب في إصلاح العلاقة، التي أصبحت الآن متصدعة بشكل لا يمكن إصلاحه. ساهمت الأحداث التي وقعت في ما كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في حياته - عندما تزوج من شريكته بيلتز في عام 2022 - في قطع بروكلين علاقاته بعلامة بيكهام التجارية.
- Getty
أنتوني يتطرق إلى مزاعم زفاف بيكهام-بيلتز
وقد ادعى دي جي فات توني، الذي كان حاضراً في حفل الزفاف المعني، أن الموسيقي والممثل الأمريكي أنتوني دعا فيكتوريا إلى المسرح للرقص بدلاً من بيلتز، حيث دعا "أجمل امرأة في القاعة" إلى التقدم.
يدعي بروكلين أن والدته "اختطفت" رقصته الأولى وأدت أداءً "غير لائق للغاية" أمام الضيوف المجتمعين. قال: "لم أشعر أبدًا بمثل هذا الانزعاج أو الإذلال في حياتي كلها".
وقد رد أنتوني الآن على هذه الادعاءات، قائلاً إنها "بعيدة كل البعد عن الحقيقة"، بينما رد على الدور الذي يُزعم أنه لعبه في سلسلة من الأحداث المؤسفة. وقال الزوج السابق لنجمة البوب والممثلة جينيفر لوبيز لمجلة The Hollywood Reporter: "ليس لدي ما أقوله عما يحدث مع العائلة.
إنهم عائلة رائعة جدًا. أعرفهم منذ قبل ولادة الأطفال. أنا عراب كروز. أنا قريب جدًا من العائلة. لكن ليس لدي ما أقوله عن ما حدث هناك".
DJ Fat Tony كشف النقاب عن رقصة فيكتوريا
قال DJ Fat Tony سابقًا لبرنامج This Morning: "ما حدث، ولماذا قلت إنه كان غير لائق أيضًا، هو أن التوقيت كان غير مناسب. ما حدث هو أن مارك أنتوني كان يؤدي على المسرح، ثم دعا بروكلين إلى المسرح.
صعد بروكلين إلى المسرح، وفي اللحظة التالية كان الجميع يتوقع أن تصعد نيكولا لتؤدي الرقصة الأولى، ثم طلب مارك من أجمل امرأة في القاعة أن تصعد إلى المسرح - ثم قال: "فيكتوريا، تعالي إلى المسرح".
وأضاف أن بروكلين كان "محبطًا للغاية لأنه كان يعتقد أنه سيؤدي رقصته الأولى مع زوجته، ثم غادرت نيكولا القاعة وهي تبكي بشدة". وتابع قائلاً: "بروكلين عالق على المسرح، ويؤدون هذه الرقصة، ويقول مارك أنتوني 'ضع يديك على خصر والدتك'، وكان ذلك أمرًا لاتينيًا، وكانت الموقف برمته محرجًا للغاية لجميع الحاضرين في القاعة".
- Getty/GOAL
خلاف بيكهام: بروكلين انفصل عن ديفيد وفيكتوريا
صرح بروكلين أنه لا يرغب في التصالح مع عائلته - بما في ذلك أشقائه روميو وكروز وهاربر - حيث قال الشاب البالغ من العمر 26 عامًا إنه "يدافع" عن نفسه "لأول مرة" في حياة عاشها تحت أضواء الشهرة.
وقد بذل والد زوجته، المستثمر الملياردير نيلزون بيلتز، قصارى جهده لتجنب هذه القصة المثيرة. وقال في WSJ Invest Live: "هل ظهرت عائلتي في الصحافة مؤخرًا؟ لم ألاحظ ذلك على الإطلاق.
"
وقد نصح بروكلين وابنته نيكولا بـ "الابتعاد عن الصحافة" وأضاف: "سأقول لكم إن ابنتي رائعة، وصهري بروكلين رائع، وأتطلع إلى أن يعيشا معًا حياة زوجية طويلة وسعيدة."
لم يعلق ديفيد وفيكتوريا كثيرًا على خلافهما مع بروكلين، حيث ركز الأول على موسم آخر من العمل جنبًا إلى جنب مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في التاريخ، في نادي إنتر ميامي الفائز بكأس MLS، بينما انشغلت الثانية بعلامتها التجارية للأزياء الراقية.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان