"ليس شيئًا أوصي به!" - بن تشيلويل يؤكد روتين جيمي فاردي "المجنون" قبل المباريات
لم يخفِ فاردي أبدًا ولعه بمشروبات الطاقة.سبق أن تطرق هداف كريمونيزي إلى خياراته في نمط حياته في سيرته الذاتية والمقابلات التي أعقبتها، حيث اعترف صراحةً بروتينه اليومي الذي من شأنه أن يثير قشعريرة معظم علماء الرياضة المعاصرين. وفي حديثه عن عاداته اليومية في السنوات الأخيرة، قال اللاعب الدولي الإنجليزي السابق: "نعم، أنا أدخن وأشرب ثلاث علب من ريد بول يوميًا، والطاقم الطبي على علم بذلك". في حين أن هذه الأرقام تعتبر مرتفعة بالفعل بالنسبة لرياضي من النخبة، تشير أحدث رواية تشيلويل إلى أن فاردي كان يزيد من استهلاكه بشكل كبير عندما يحين وقت دخوله إلى الملعب.
تحدي قوانين علم الرياضة
تصور هذه الحكاية صورة لاعب تجاهل تمامًا فلسفة "المكاسب الهامشية" التقليدية التي تهيمن على العصر الحديث. في حين أن العديد من المحترفين من الدرجة الأولى مهووسون بدورات النوم ومستويات الترطيب والأنظمة الغذائية المعقدة، يبدو أن فاردي ازدهر بفضل مزيج من المنشطات عالية السكر والتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الليل. على الرغم من ذلك، فإن سجله يتحدث عن نفسه؛ فقد واصل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا تسجيل الأهداف حتى أواخر الثلاثينيات من عمره، مما يثبت أن جسده قادر على تحمل عبء عمل من شأنه أن يعيق أي لاعب محترف آخر.
ربما يكون طول عمر فاردي هو الجانب الأكثر إثارة للدهشة في هذا الكشف. في حين أن العديد من اللاعبين الذين يعيشون حياة "روك أند رول" يرون مسيرتهم المهنية تتلاشى في أوائل الثلاثينيات من عمرهم، ظل رمز فريق فوكس مرنًا بشكل ملحوظ وخاليًا نسبيًا من الإصابات. لا تزال قدرته على القيام بسباقات سريعة عالية الكثافة وتسديدات دقيقة بشكل منتظم، على الرغم من اعترافه بحبه للسجائر والكافيين، تحير المراقبين وزملائه السابقين على حد سواء. بالنسبة لفاردي، يبدو أن هذه العادات هي الوقود الذهني اللازم للحفاظ على أسلوبه العدواني والملح في اللعب على أرض الملعب.
مشروبات الطاقة والسلوكيات الغريبة في وقت متأخر من الليل
تشيلويل، الذي صعد في صفوف ليستر قبل أن ينتقل إلى تشيلسي ثم إلى فرنسا، أجرى مؤخرًا مقابلة مع صحيفة L'Equipe للحديث عن أكثر الطقوس التي شهدها طوال مسيرته إثارة للذكرى. وبطبيعة الحال، كان فاردي محور النقاش الرئيسي. وكشف الظهير الأيسر أن استهلاك المهاجم للكافيين وصل إلى مستويات مذهلة في الفترة الأخيرة قبل انطلاق المباراة، وغالبًا ما تجاهل الإرشادات الغذائية الصارمة التي يتبعها بقية أعضاء الفريق. لا يزال حجم مشروبات الطاقة التي يستهلكها في فترة قصيرة أمرًا لا يصدق بالنسبة لأولئك الذين لعبوا إلى جانبه.
وفي معرض حديثه عن الطقوس التي تركت أكبر انطباع عليه، قال تشيلويل: "الطقوس التي أثرت فيّ قبل المباراة؟ جيمي فاردي، بالطبع! إنها ليست شيئًا يُنصح به! كان يشرب أربع علب من ريد بول في ساعة واحدة. في ليلة المباراة، كان يشرب النبيذ في الفندق، أو البيرة. كان نادراً ما ينام. كان يطرق باب غرفتي حوالي الساعة 3 صباحاً لإيقاظي. إنه مجنون. لكنه كان يسجل ثلاثية بعد كل ذلك".
ما هو مستقبل فاردي؟
لطالما فعل فاردي الأشياء بطريقته الخاصة. روتينه قبل المباراة هو دليل على ثقافة كرة قدم من جيل مختلف، حيث غالبًا ما كانت الشخصية والراحة الفردية تتفوق على الهياكل الصارمة لملاعب التدريب الحديثة.
على الرغم من كل عاداته، يبحث فاردي الآن عن العودة بعد هزيمة كريمونيسي أمام روما في نهاية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لن يكون طموحهم للفوز في جيوفاني زيني هذا الأسبوع سهلاً، حيث يواجهون ميلان، الذي يسعى أيضًا للعودة إلى طريق الانتصارات والحفاظ على آماله في دخول المراكز الأربعة الأولى.
