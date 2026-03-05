"ليس جيدًا بما فيه الكفاية" - سين لامينز يكشف عن "الشعور السيئ للغاية" في غرفة ملابس مانشستر يونايتد بعد هزيمة نيوكاسل

على الرغم من أن نيوكاسل خسر لاعبًا واحدًا وتعادل كاسيميرو هدف أنتوني جوردون الافتتاحي، إلا أن هدف ويل أوسولا في الدقائق الأخيرة من المباراة أدى إلى هزيمة مخيبة للآمال للريد ديفلز. لم يتردد لامينز في التعليق على النتيجة التي أوقفت زخم مانشستر يونايتد في سباق دوري أبطال أوروبا. وأشار المدافع البلجيكي إلى أن الفريق لم يستمع لتحذيرات كاريك، حيث عانى في محاولاته لتجاوز دفاع نيوكاسل.

وقال لامينز لمحطة MUTV: "إنها خيبة أمل كبيرة حقًا. كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة... وقد حذرنا المدرب من ذلك". "لم يكن الشوط الأول هو الأفضل، لكننا دخلنا الاستراحة ونحن نشعر بتفاؤل كبير بعد أن سجلنا هدفًا في الدقيقة الأخيرة ضد 10 لاعبين".