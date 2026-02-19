ليستر يستأنف قرار خصم ست نقاط من رصيده في الوقت الذي تضغط فيه الدوري الإنجليزي الممتاز لفرض عقوبات أشد صرامة

دخلت الأزمة المالية التي يواجهها نادي ليستر مرحلة جديدة حاسمة، حيث أعلن النادي رسمياً عن استئنافه للقرار الذي فرض عليه مؤخراً خصم ست نقاط من رصيده بسبب مخالفته لقواعد الربحية والاستدامة (PSR). وواجه فريق الثعالب، الذي يقاتل حالياً من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى، اضطراباً كبيراً في بداية هذا الشهر عندما أصدرت لجنة مستقلة قرار العقوبة.

أدت العقوبة وسلسلة من ست مباريات دون فوز في الدرجة الثانية إلى تراجع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2016 إلى المركز 22 في الجدول وبفارق نقطتين عن الهروب من منطقة الهبوط. ومع ذلك، فإن المعركة القانونية بعيدة عن أن تكون من جانب واحد، حيث رد الدوري الإنجليزي الممتاز بطعنه الخاص، ساعياً إلى عقوبة أكثر صرامة بعد النتائج الأولية للجنة.

أدى هذا الوضع إلى مواجهة قانونية معقدة بين نادي كينغ باور ستاديوم ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي. بينما يقاتل ليستر من أجل استعادة نقاطه لمساعدته في البقاء، أعرب الدوري الإنجليزي الممتاز عن عدم رضاه عن قرار اللجنة بعدم معاقبة النادي على تأخره في تقديم حساباته السنوية.